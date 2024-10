Vuit plans per gaudir d'aquest cap de setmana de tardor 

Arriba un nou cap de setmana de múltiples activitats per fer en solitari o acompanyat de família i amics. Les agendes culturals i d'oci d'arreu del país ja escalfen motors per la Castanyada o Halloween, que se celebrarà el 31 d'octubre. Com cada dijous, us oferim diverses propostes per aprofitar al màxim el cap de setmana: les estrenes més destacades del Serielizados Fest, l'exposició Alícia al país de les meravelles al CaixaForum o el 15è Som Cinema de Lleida són algunes de les propostes.



Serielizados Fest

Aquesta setmana ha tornat una de les cites audiovisuals de la temporada: l'11a edició del Serializados Fest. Entre els títols més sonats trobem Yo, adicto, amb Oriol Pla de protagonista, Delta o Dieciocho. A banda, la mostra homenatjarà els 20 anys de la sèrie de TV3 Porca misèria. Les sèries que s'hi presenten es podran veure a la sala Phenomena o al Teatre del CCCB, amb l'assistència de creadors, responsables artístics i intèrprets.

A més, s'estrenarà la segona temporada de la sèrie danimació Elma i amics, una producció de l'il·lustrador i animador Martí Melcion per a Som EVA (3Cat), i es farà una estrena en exclusiva de la docusèrie El minuto heroico (Max), de la periodista Mònica Terribas.



Mercat de Mercats

Aquest cap de setmana arriba a la plaça de Catalunya una nova edició del Mercat de Mercats, amb els millors productes de mercats de Barcelona i els productors del país amb l'objectiu de promoure els establiments locals, així com els seus valors d'alimentació sostenible i de proximitat.

🎉 Aquest cap de setmana torna #MercatDeMercats!



🗓️Del 18 al 20/10, vine a la pl. de Catalunya i gaudeix de la millor gastronomia, showcookings, tallers, música i molt bon ambient!🍇🍞



*Algunes activitats requereixen inscripció prèvia gratuïta al web.



Agenda 👇 pic.twitter.com/MMOQzUZiR0 — Mercats de Barcelona (@MercatsBCN) October 17, 2024

'Alícia al país de les meravelles' al CaixaForum

El CaixaForum Barcelona acull des d'aquest dijous l'exposició Els mon d'Alícia. Somiar el país de les meravelles, que es podrà veure fins al 16 de febrer. Es tracta de la primera i més àmplia mostra sobre el fenomen generat per aquesta heroïna moderna. A través de 312 objectes i obres d’art, s'ofereix una visió de gran abast sobre la influència dels dos llibres que protagonitza el personatge d'Alicia gairebé 160 anys després de la seva creació.

La iniciativa, que endinsa en un món fantàstic i absurd, és una col·laboració amb el Victoria and Albert Museum i analitza l'impacte i influència de l'obra victoriana que va esdevenir una font d'inspiració.

Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou

El Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou de Barcelona engega aquest dijous la seva 23a edició amb una clara voluntat de reivindicar la memòria, l'esperit positiu i el sentit de l'humor crític. Fins diumenge, el festival dirigit per Ada Vilaró presentarà 24 propostes amb un ampli ventall de disciplines escèniques com el teatre, l'escena híbrida, les performances, el circ i el clown.

Els noms propis de la 23a edició seran artistes i col·lectius com Leo Bassi, Hermanas Picohueso, Col·lectiu Que No Surti d'Aquí, Eléctrico 28, Acts of Liberation / Sergi Estebanell o Alícia Reyero. Entre les novetats d'enguany hi ha la col·laboració amb entitats del barri i l'organització de dos tallers intensius per a artistes.

Festival FESC'24

Aquest cap de setmana el Parc de l'Estació del Nord de Barcelona serà l'escenari del Festival de l'Economia Solidària de Catalunya (Festival FESC'24). El festival convida a la ciutadania a descobrir i gaudir de l'economia solidària a través d'una àmplia programació d'activitats lúdiques, culturals i gastronòmiques.

Entre les novetats destacades del festival, es presentarà per primer com el videojoc Social Fantasy: l'Escamot Rebel. Sota la premissa que un monstre omnipresent amenaça el món, les persones que hi juguin tindran l'oportunitat d'unir-se a l'escamot de rebels que poden aturar-lo. Durant els dos dies el festival comptarà amb un mercat de productes de l'economia solidària, amb més de 30 parades que oferiran productes tèxtils, cosmètics, culturals i d'alimentació.



Organitzat per @XES_cat, arriba el Festival FESC, el nou format de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya.



Generalitzem les alternatives econòmiques populars per deixar enrere el capitalisme!



19-20 octubre - Parc de l'Estació del Nord. https://t.co/XUC7F20Rc7 pic.twitter.com/5yas7D5KqK — Impuls Cooperatiu de Sants (@SantsCoop) October 17, 2024

24è Festival Nacional de Poesia

El Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès ha donat aquesta setmana el tret de sortida del 24è Festival Nacional de Poesia, amb un espectacle centrat en les figures de Joan Salvat-Papasseit i Vicent Andrés Estellés, coincidint amb el centenari dels seus naixement i mort, respectivament. Sota el títol Salvat-Papasseit - Estellés. Les veus del poble, Jordi Bosch ha dirigit Jordi Boixaderas i Victòria Pagès en un homenatge que ha repassat l'obra dels dos poetes amb l'acompanyament musical d'Albert Bover Trio. La cita s'allargarà fins diumenge amb activitats en què hi participaran poetes com Feliu Formosa, Àngels Gregori o Josep Pedrals, i es clourà de la mà de Mireia Calafell i el seu darrer llibre, Si una emergència.

El 15è Som Cinema de Lleida

Aquest cap de setmana se celebra el 15è Festival de l'Audiovisual Català Som Cinema, que projectarà fins a 57 films, entre llargmetratges i curts de ficció i documentals. Es podran veure títols com L'Àvia i el foraster, de Sergi Miralles; Solo Arrojaron, d'Adrià Pagès; Societat Negra, de Ramon Térmens; Les vacances de Mara, d'Elena Escura; Reir, cantar, tal vez llorar, de Marc Ferrer, i Valenciana, de Jordi Núñez.

A banda de les projeccions, el dissabte es celebrarà la primera jornada professional audiovisual en què es presentarà Clac, el nou Col·lectiu lleidatà d'audiovisual i cinema. També durant el certamen, alumnes d'Ilerna i de l'Aula de Teatre recrearan una escena de la pel·lícula Quest d'Antonina, guanyadora del premi Som Cinema a millor llargmetratge de l'any passat, i alumnes de l'IES La Caparrella rodaran dos curtmetratges que es projectaran a l'acte de cloenda del festival.



🎬 L'alumnat de 2n CFGS d'Il.luminació, captació i tractament d'imatge enregistra i edita aquesta setmana dos curts que es mostraran a la cloenda del festival @som_cinema diumenge a @Screenboxlleida 🎥 pic.twitter.com/1L6sKuQosw — Institut Caparrella (@InsCaparrella) October 17, 2024

Terracotta Biennal 2024

La Bisbal d'Empordà acull aquest cap de setmana la fira Terracotta Biennal, al museu dedicat a la ceràmica que té la capital del Baix Empordà. Enguany s'ha escollit la relació entre la ceràmica i l'arquitectura com a fils conductors. Aquests dos móns concentraran bona part de les taules rodones, conferències, jornades tècniques i la resta d'activitats que formen el programa d'aquesta fira bianual.

A més, a l'Espai Ceràmica Creativa hi haurà una trentena d'expositors que mostraran les seves peces úniques. Es tracta d'un espai reservat a l'exposició i la venda de peces ceràmiques marcant les tendències creatives actuals i els nous conceptes estètics.