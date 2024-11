Vuit propostes culturals i d'oci per fer durant el cap de setmana a Catalunya

Fires, mercats, exposicions, mostres, obres de teatre, festivals d'art i de música… Abans de les frenètiques festes nadalenques, el novembre ens porta desenes d'activitats per a tots els gustos i butxaques. Això sí, en espais interiors, ara que per fi sembla que ha arribat el fred. Com cada dijous, us oferim diverses propostes per aprofitar al màxim el cap de setmana: el festival Say it Loud, el Festa del Vi Jove de Vila-rodona o una exposició al CCCB que dialoga amb l'Amazònia són alguns dels plans.

Una exposició al CCCB dialoga amb l’Amazònia

Amazònies. El futur ancestral s'endinsa en la riquesa natural i cultural de l'Amazònia i ofereix un recorregut pels rius, boscos, sons, olors, rituals i històries de la regió. Comissariada per Claudi Carreras, l'exposició inclou les obres d'una norantena d'artistes i col·lectius indígenes de la zona.

La mostra presenta un recorregut pels rius, els boscos, pels sons, les olors, les ciutats, els rituals, les persones i les històries de vida de les comunitats amazòniques. Una zona afectada per la desforestació, els incendis, la sequera o les lluites pel control de les matèries primeres, conflictes que l'exposició aborda de la mà dels principals científics i investigadors de la regió.



Exposició 🍃 Amazònies. El futur ancestral 🍃



Una mirada coral a la cultura amazònica i a les veus autòctones que, des de l’art, el pensament o l’activisme, plantegen altres maneres de relacionar-nos amb la natura.#AmazoniesCCCB 13 novembre - 4 maig

— CCCB (@cececebe) November 6, 2024

Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló

Aquest divendres arrenca la 42a edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló, on hi haurà 50 projeccions que optaran a endur-se el guardó de la Flor de Neu D'Or. El país convidat d'enguany és Madagascar i serà el protagonista de l'espectacle inaugural, que oferirà un viatge per Madagascar amb testimonis únics, música en directe i cinema. Entre els films a concurs, destaca l'estrena d'Obrint camí. Kantega 84 del català Miquel Pérez, que narra la primera expedició femenina europea a l'Himàlaia.

Encara no tens les teves entrades per la inauguració del Festival?! No t'ho perdis, un viatge amb testimonis, música, xerrades i on repassarem també tot el que podreu veure en aquesta edició del TMFF 2024!



— TMFF (@torellomountain) November 14, 2024

LOOP, el festival de videoart de Barcelona

Fins al 23 de novembre, se celebra una nova edició del LOOP, el festival de videoart de Barcelona, una plataforma dedicada a l'estudi i la promoció de la imatge en moviment. Aquest any hi participaran més d'un centenar d'artistes al festival. Hi ha activitats de pagament i gratuïtes repartides per tota la ciutat: museus, fundacions, centres d'exposicions temporals, i biblioteques, entre altres.



L’Alternativa 2024: Festival de Cinema Independent de BCN

Fins al 24 de novembre, Barcelona celebra el Festival de Cinema Independent de Barcelona, L'Alternativa. Es podran veure projeccions i activitats que defensen la independència creativa de l'autor, la diversitat, la innovació, la llibertat, el compromís i la reflexió. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona serà la seu central de L'Alternativa, així com El Maldà i a la Filmoteca de Catalunya. Les sessions especials acolliran les estrenes a Catalunya dels nous treballs de Nicolas Philibert, Sergei Loznitsa i Anna Cornudella.



Aquí teniu el LINE-UP de l'edició d'enguany de l'Alternativa ‼️ 222 pel·lícules, 10 dies, 3 seus ‼️ Comencem avui amb 🎞️ DAHOMEY, de Mati Diop



— L'Alternativa Fest (@alternativafest) November 14, 2024

15a edició del Say it Loud

Aquest cap de setmana tindrà lloc la 15a edició del Say it Loud a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquest dijous se celebra el concert de la música portuguesa afincada a Barcelona, Marta Garrett, que presentarà el seu primer treball discogràfic, Un a Un. Les dues jornades centrals del festival seran el divendres i el dissabte.

El divendres serà la gran festa del perreo underground a càrrec de laBulla, un dels organitzadors més reconeguts d'aquest tipus de festa a Barcelona, amb un cartell femení: Lapili, BRAVA, La Sofy, Aceitunas Negras i Dowopz (DJ); Tribade, Belén Natalí i Lil Russia (showcase); Crema Catalana, Yasmin, Halima Brini i Nerea Picazo (twerk). El dissabte serà el torn dels concerts i les bandes en directe, amb el col·lectiu musical originari d'Àmsterdam JungleBy Night i Pahua, el projecte de la cantant, compositora i DJ mexicana Paulina Sotomayor.

🛸⚡️Ei, ei, ei! Sabem que ho estaves esperant



El cartell complet (menys alguna sorpreseta més que us tenim preparada) de la 15a edició del teu festival de referència



𝐒𝐚𝐲 𝐈𝐭 𝐋𝐨𝐮𝐝! 15 anys de música i cultura cooperativa



— Say it Loud (@SayitLoudBcn) September 17, 2024

Festa del Vi Jove

El proper diumenge, a Vila-rodona (Alt Camp) hi tindrà lloc la Festa del Vi Jove amb esmorzar de veremador, degustació de vins joves, visites guiades al celler, animació i molt més.



Tallers Oberts

Tornen els Tallers Oberts de ceràmica, joies o peces de roba a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat amb la 31a edició dels Tallers Oberts BCN. Es tracta d'una cita amb artistes plàstics i artesans i una ocasió única per als ciutadans d'endinsar-se en el món de la creació, l'art i el disseny i de participar en algun dels processos creatius dels tallers.



Una nova edició de Tallers Oberts obre al públic durant dos caps de setmana els estudis d'artistes i artesans de la ciutat!



— Barcelona Cultura (@bcncultura) November 9, 2024

23a Fira Medieval de Lloret de Mar

En el marc de la Festa Major de Sant Romà se celebra la 23a edició de la Fira Medieval de Lloret de Mar. Els carrers de la vila s'omplen de parades d'artesania, productes típics, tallers d'oficis medievals i espectacles de carrer que inclouen malabaristes, músics, joglars i bufons.