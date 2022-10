Yolanda Díaz fa una crida a incorporar la "Catalunya de l'esperança" a Sumar

La vicepresidenta segona del Govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha defensat aquest dissabte que Catalunya és imprescindible per al projecte de Sumar: "No es pot construir un projecte de país sense els catalans". En un acte per presentar Sumar a Sabadell al qual han assistit unes 1.000 persones, segons l'organització, ha fet una crida a incorporar al projecte la "Catalunya de l'esperança, que obre les portes, que sumi, que es repensi i que, per descomptat, dialogui".

L'acte polític s'ha celebrat a la Fira de Sabadell i, entre d'altres, ha comptat amb l'assistència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la líder d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, i el diputat al Congrés i alcaldable dels comuns a la capital vallesana, Joan Mena.

"Som plurinacionals. Ho diu una gallega", i ha afegit que a Sumar no demanen cap carnet, sinó només generositat i idees amb l'objectiu d'eixamplar la democràcia i construir un projecte per a l'Estat per a la propera dècada. Díaz també ha recordat que aquest dissabte fa 82 anys de l'afusellament de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys i ha destacat que "per fi" Espanya ha aprovat una llei de memòria democràtica, que creu que ha trigat massa anys.

La ministra ha reivindicat les mesures que ha impulsat a favor dels treballadors, com la llei per garantir els drets de les treballadores de la llar, i ha assegurat no entendre com "determinades formacions polítiques" van votar en contra de la reforma laboral juntament amb Vox i el PP, en una clara al·lusió vetllada a ERC.

Ha explicat que treballen en una llei per frenar la deslocalització de les empreses

Ha avançat que l'equip de Sumar està treballant en una llei per frenar la deslocalització de les empreses i aconseguir que tornin "fins a l'últim cèntim" d'ajudes públiques si marxen a un altre país, i en matèria d'habitatge ha reclamat una llei que permeti viure amb dignitat.

Impost a les grans fortunes

"I sí, diem que els que tinguin més de tres milions d'euros han de pagar un impost de solidaritat", i ha assegurat que propostes com les del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, només serveixen per portar un país a la fallida -com ha passat al Regne Unit, ha dit- o per fer oposició. Díaz ha assegurat que ara, per primera vegada en democràcia, hi ha "hi ha gent al Consell de Ministres que se sent orgullós de defensar qui representa, els treballadors i les treballadores" i no les grans empreses.

Amb la finalitat d'obrir els actes de Sumar a les noves generacions, Díaz ha detallat que properament organitzaran trobades amb nens i adolescents per "socialitzar" aquests col·lectius a la democràcia. Abans de la intervenció de la vicepresidenta espanyola, cinc persones han explicat les seves experiències al món laboral i com els ha afectat la darrera reforma de l'Estatut dels Treballadors i altres mesures impulsades per Díaz des del Ministeri de Treball.