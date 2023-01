Zeroport es manifesta davant la seu del PSC en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat

La plataforma Zeroport s'ha concentrat aquest dijous davant la seu del PSC a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, així també com altres grans macro-projectes com la B-40 o el Hard Rock. Han estat algunes desenes de persones que han respost a la crida de la plataforma, manifestant-se al carrer de Pallars, 191, on s'ubica la base socialista.

Zeroport crida a l'abandonament de qualsevol projecte d'ampliació de l'aeroport. És més: defensa polítiques per a un decreixement de l'activitat de l'aviació, segons detalla en un comunicat.

A través de diverses piulades sobre la concentració, Zeroport ha apel·lat a PSC, ERC i Junts per Catalunya a aturar la seva "deriva antisocial i antiecològica". "Prou de política al servei de la patronal! Gràcies a les persones que heu vingut. Atenció a pròximes convocatòries, que seran necessàries", han avançat en una altra piulada

La voluntat de la mobilització ha estat "dir prou als sectors polítics que irresponsablement impulsen l'agenda de la patronal tot ignorant el context d'emergència climàtica i de crisi energètica i de biodiversitat en què ens trobem".

"Arran de la negociació dels pressupostos de la Generalitat, estem assistint a un espectacle d'irresponsabilitat per part de diversos representants de partits polítics que pressionen a favor d'una sèrie de macro-projectes que es poden qualificar d'aberracions pel que fa a les seves conseqüències ambientals, energètiques i socials", defensa la plataforma, justificant la seva protesta.

La plataforma també adverteix que no acceptarà "ampliacions encobertes" amb altres denominacions, com ara millores de gestió, modificacions o noves configuracions "fetes a partir de pactes polítics curtterministes i contraris a l'interès general".

Manifest de 270 entitats

Zeroport recorda que més de 270 entitats de la societat civil van alertar sobre els macroprojectes en un manifest conjunt impulsat per Ecologistes en Acció a Catalunya.

Aquesta plataforma sosté que l'ampliació de l'aeroport del Prat continua sent una obsessió per a la patronal i assenyala que alguns partits polítics li fan de "braç parlamentari". L'organització no entén com el Govern no "acata les directrius europees" i es posiciona en contra de l'aeroport, alhora que "escolta els mateixos actors de sempre, sindicats i patronals, i no a la "ciutadania organitzada".