El 'Zona Franca' torna a partir de dilluns amb Danae Boronat com a presentadora

Després de diverses setmanes d'incertesa, el Zona franca tornarà a a partir de dilluns vinent. TV3 ha anunciat finalment aquest dimarts que mantindrà el late night amb Danae Boronat com a presentadora després de la inesperada dimissió de Joel Díaz arran de l'acomiadament de l'humorista Manel Vidal pel polèmic gag que relacionava el PSC amb una esvàstica.

Fins ara, Boronat presentava l'Onze d'Esport 3 cada divendres i era la narradora del futbol femení per a TV3 i Catalunya Ràdio. A més, la periodista esportiva va ser la primera dona a narrar per televisió un partit de LaLiga a nivell estatal. També ha treballat a Deportes Cuatro i fa dos anys va publicar el llibre No les llames chicas, llámalas futbolistas: Del maltrato al reconocimiento: la lucha por la igualdad en el fútbol.

Segons ha detallat la televisió pública, la incorporació de Boronat aportarà "una mirada feminista i transgressora al programa", mantenint "l'univers genuí del late night: la Mercabanda, els col·laboradors habituals del programa i les entrevistes més sorprenents i menys freqüents".

L'esperada notícia arriba després de setmanes de rumors sobre quina seria la cara que substituiria Díaz al capdavant del programa d'humor. Enmig de càstings per trobar presentador i programes pilot, s'havia especulat molt sobre possibles candidats. Entre aquests, torbem els noms d'Elisenda Pineda, Elisenda Carod i Isma Juárez, conegut per les seves col·laboracions a l'Alguna pregunta més? i El Intermedio, de La Sexta.

Aquest últim va rebutjar l'oferta dient "no seria coherent" amb el que pensa i és, tal com va explicar en una piulada. "Crec que el que ha fet el Joel és un acte molt difícil i de molta dignitat i això només fa que augmentar el meu respecte cap a ell com a persona i com a còmic", va lamentar.



TV3 va decidir aturar temporalment el Zona Franca després de la dimissió del seu presentador, Joel Díaz, arran de la decisió presa per la direcció de TV3 d'apartar del late night al també humorista i col·laborador Manel Vidal per una broma sobre el PSC.

"Plego arran de la decisió presa per la direcció de TV3 d'apartar del programa a Vidal, una decisió que considero injusta i inacceptable tant en el fons com en la forma en què s'ha pres i comunicat", va assenyalar aleshores en una piulada. Ara, el mateix Díaz ha celebrat la decisió de la cadena d'optar per Boronat per conduir el programa.

L'acomiadament de Manel Vidal va ser l'inici de tot aquest periple. L'humorista conduïa una secció setmanal que consistia en un fals consultori polític satíric. En la seva última intervenció, l'humorista va fer servir un political compass, el clàssic gràfic que s'utilitza per situar algú políticament: esquerra/dreta i autoritari/llibertari, per comentar les negociacions dels pressupostos catalans.

A l'hora de situar a votant del PSC, es va mostrar en pantalla una esvàstica gegant de color blau cel (fent referència a un popular mem d'Internet). Aquesta broma no va agradar gens a la direcció de TV3, que va decidir prescindir de Vidal perquè "va superar els límits".

El director de TV3 va assegurar que "revisen tots els guions" amb la productora, però en aquest cas era un gràfic que no estava adjunt al guió, i per tant, no el van veure. No obstant, el mateix Manel Vidal va donar la seva versió dels fets, desmentint la versió de Gras: "És lamentable que el director de TV3 surti a mentir l'endemà de l'acomiadament. El gràfic era al guió i el programa és en fals directe", va criticar Vidal.