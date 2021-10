10 años de la muerte de Steve Jobs: las mejores frases que dejó el fundador de Apple

Este 5 de octubre el mundo llevará 10 años sin Steven Paul Jobs, empresario, magnate, presidente ejecutivo de Apple y máximo accionista individual de Disney. Steve Jobs fundó Apple en 1976 en el garaje de su casa. En 1982 aparecía en la portada de Time. El joven empresario se convirtió en millonario con 26 años debido a la salida a la bolsa de la compañía mundialmente conocida.

Jobs fue diagnosticado con cáncer de páncreas en 2003, era budista y vegetariano y trato de curarse con una dieta especial, medicina alternativa e incluso llego a contactar con una vidente. Evito usar medicina convencional durante nueve meses, lo que empeoró su salud considerablemente.

Antes de morir con tan sólo 56 años, el empresario, que se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos emprendedores, dejó multitud de frases que ha inspirado a muchos trabajadores:

Amar tu trabajo

"Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, la única manera de estar realmente satisfecho es hacer un gran trabajo y la única manera de hacerlo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado aún, sigue buscando. Como con todo lo que tiene que ver con el corazón, sabrás cuando lo hayas encontrado", aseguraba Steve Jobs, que siempre ha motivó a los más jóvenes a encontrar su pasión. "Tuve suerte. Supe muy temprano en mi vida qué era lo que deseaba hacer".

"Tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de otro. No te dejes atrapar por el dogma, lo cual es vivir a partir del pensamiento de otras personas. No dejes que el sonido de las opiniones de otros silencien tu voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir a tu corazón e intuición", "Estoy convencido de que por lo menos la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no lo son es mera perseverancia", aseguraba Steve Jobs poniendo como ejemplo a Picasso y a Newton, que para él también arriesgaron para convertirse en exitosos.

Steve Jobs en 2010. — WIkimedia

El ser humano es bueno por naturaleza

"Soy optimista en el sentido de que creo que los humanos son nobles y honrados y que algunos son realmente inteligentes. Tengo una visión muy optimista de los individuos".



Cooperación

Steve Jobs tuvo algunos problemas con su equipo en los inicios, de hecho llegó a ser despedido de Apple,"¿Cómo te pueden despedir de la compañía que tú comenzaste? Bueno, mientras "Apple" crecía, decidí contratar a alguien que creía muy capacitado para dirigir la compañía conmigo. Al principio todo iba bien pero luego nuestras visiones comenzaron a divergir. Cuando nuestras diferencias eran demasiadas, el consejo de administración se puso de su parte. Y yo quedé fuera, de una forma muy pública", denunciaba el empresario.

Este percance no cambió su forma de ver el trabajo en equipo, el empresario siempre se ha posicionado a favor de la cooperación, asegurando que su "modelo de negocio es el de los Beatles: eran cuatro tipos que controlaban las tendencias negativas de los demás; se equilibraron el uno al otro. Y el total fue mayor que la suma de las partes". "El trabajo en equipo depende de confiar en los demás, sin necesidad de supervisión. Por eso no creo en los comités, creo en las personas."

Adelantarse a las necesidades

Una de las frases más conocidas del empresario gira entorno a adelantarse a las necesidades de las personas: "Algunas personas proponen: dales a los clientes lo que quieren. Pero esa no es mi postura. Nuestro trabajo consiste en averiguar qué van a querer antes de que lo sepan".

"Todo lo que te rodea que llamas vida fue hecho por gente que no era más inteligente que tú, y lo puedes cambiar, puedes influenciar, puedes construir tus propias cosas que otra gente pueda usar."

De hecho el empresario llegó a asegurar que "la innovación no tiene nada que ver con cuantos dólares has invertido en I+D. Cuando Apple apareció con el Mac, IBM gastaba al menos 100 veces más en I+D. No es un tema de cantidades, sino de la gente que posees, cómo les guías y cuánto obtienes". "La innovación distingue a los líderes de los seguidores".