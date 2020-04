29 de abril y esto es lo (poco) que sabemos sobre cómo será el fin de curso educativo

Los estudiantes y las familias aún no saben cómo acabará curso. La primera aclaración ha llegado desde el Gobierno este mismo martes. Pedro Sánchez ha confirmado que las clases presenciales no se recuperarán hasta septiembre. Pero los planes sobre la evaluación o el número de suspensos con el que se puede pasar de curso depende de las instrucciones cada comunidad autónoma. El desacuerdo tras la Sectorial de Educación, con cuatro comunidades que no se han adherido a la orden ministerial que establece la promoción general como regla general, ha generado incertidumbre y desigualdades entre las regiones.

Hay comunidades como Aragón donde han establecido que la evaluación se realizará en función de las competencias, pero otras regiones como Madrid seguirán las exigencias de la Lomce. El resultado será que habrá comunidades en las que sea más difícil sacarse un título que en otras.

"Hay mucha incertidumbre. En cada comunidad autónoma es diferente, lo que va a hacer que se generen más desigualdades. Hay que estar pendiente no sólo de las administraciones educativas, también de las sanitarias y es algo que se ve en el día a día. Aún hay muchas dudas en las familias", explica la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Leticia Cardenal.

Las federaciones territoriales de CEAPA están resolviendo muchas de las dudas de las familias y resolviendo problemas que tienen en el día a día con los centros escolares: "Son las federaciones las que conocen cada normativa, pero hay una situación general de incertidumbre". También explica que las administraciones educativas no están contando con las familias para decidir sobre este fin de curso: "No se tiene en cuenta nuestras opiniones y, les guste o no, somos los representantes de las familias. La ministra de Educación sólo me ha llamado dos veces y le he trasladado problemas que detectamos como las excesivas tareas que se mandan. Pero que no tengan más contacto hace más difícil todo".

¿Hay promoción general? ¿Con cuántas asignaturas se repite?

La última orden ministerial de Educación recoge el acuerdo de la Conferencia Sectorial que establece que la promoción será la regla general para el alumnado de Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatorio (ESO) y Bachillerato. "La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación, ajustándose al marco general que dispongan las Administraciones educativas", se indica en la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Las comunidades que se han adherido al acuerdo buscan la mejor forma de establecer una evaluación por competencias, fijando unos conocimientos mínimos exigibles para el pase de curso.



Sin embargo, cinco comunidades autónomas no se han adherido a este acuerdo: Euskadi, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Madrid. En estas comunidades dependerá de las instrucciones. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, seguirán las exigencias de la actual ley de educación, la Lomce.

¿Hay tercera evaluación? ¿Para qué servirá el tercer trimestre?

En la orden ministerial se establece que el tercer trimestre debe servir "para desarrollar las actividades de recuperación, repaso, refuerzo y, en su caso, ampliación de los aprendizajes anteriores que resulten necesarias para todo o parte de su alumnado". Es decir, que no se avanzará materia. Otras comunidades, como Madrid y Andalucía, dejan a elección del centro educativo la opción de avanzar materia.

El Ministerio también establece que la evaluación también debe flexibilizarse y que será continua y "acentuará su carácter diagnóstico y formativo en todas las etapas, ciclos y enseñanzas, para valorar los avances realizados y los retrasos que hayan podido producirse, con objeto de planificar las medidas de recuperación que sean necesarias y programar el próximo curso".

En todo caso, las calificaciones finales se decidirán basándose en las notas durante la primera y la segunda evaluación y la tercera evaluación no podrá restar.

¿Cuándo acaba el curso escolar?

El curso lectivo no se extenderá más allá del mes de junio, a excepción de procesos singulares como la celebración de las pruebas de la EBAU o las de acceso a las enseñanzas de Formación Profesional.

Las Administraciones educativas podrán organizar o apoyar la realización de actividades de refuerzo en el periodo estival, que pueden estar promovidas por otras administraciones u organizaciones, contando con el concurso del voluntariado y en contacto con los centros educativos y sus docentes.

Esto dependerá también de las comunidades autónomas. Andalucía prevé llevar a cabo clases de refuerzo, sobre todo, para el alumnado con necesidades especiales en las grandes materias. Catalunya opta por abrir casales de veranos, organizados desde los ayuntamientos, para realizar actividades lúdicas-educativas. Mientras que Euskadi ha avanzado que no abrirán los centros en julio.

¿Se volverá a las clases presenciales?

No habrá clases presenciales hasta septiembre. Lo ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia sobre el proceso de desescalada. De manera excepcional, las provincias e islas que estén en la fase 2 podrán abrir los centros escolares para desarrollar actividades de refuerzo, los centros de educación especial (la asistencia es voluntaria), garantizar que los menores de seis años puedan acudir en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente (con limitación de aforo). y celebrar la EBAU.

Las clases de refuerzo tendrán dos modalidades con carácter voluntario. La primera será para los cursos terminales (4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de Formación Profesional de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial). La división aquí sera de grupos de más de 15 estudiantes al 50% para asistencia alterna o en semigrupos paralelos. Por otro lado, también se podrán preparar programas de refuerzo educativo para el resto de alumnos, aunque no se concretan las condiciones.

Además, las provincias y las islas en la fase 1 abrirán sus centros educativos, universidades y laboratorios universitarios para su desinfección, acondicionamiento, trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar y para gestiones administrativas y de investigación.



¿Cuándo será la EBAU?

La Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU) se ha retrasado y se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio en función de las comunidades autónomas.



¿Cuándo serán las matriculaciones de 2020/2021?

También depende de las comunidades autónomas. El estado de alarma ha hecho que en la mayoría de ellas la fecha habitual se retrase, como ocurre con la mayoría de procesos administrativos. En muchas de ellas, como en la Comunidad de Madrid, aún no se ha establecido el calendario.

¿Qué ocurre con las prácticas de Formación Profesional?

El Ministerio de Educación ha flexibilizado los requisitos de titulación de la Formación Profesional: se han reducido las horas de prácticas a 220 y se posibilita que se sustituyan las prácticas por proyectos realizados desde casa. Sin embargo, cómo se definirá vuelve a estar en manos de las comunidades autónomas. Además, en las titulaciones del área sanitaria y sociocomunitaria, las autonomías pueden determinar la exención de las prácticas.