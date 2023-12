El número 31938 se lleva el honor de ser el tercer premio de la Lotería de Navidad 2023 tras haber salido a las 12.02 horas y ser cantado por los niños de San Ildefonso. Por serie, el premio tienen un valor total de 500.000 euros –50.000 euros por décimo–.



Mientras quien tenga la suerte de cobrar el décimo ganador del primer premio probablemente decida no volver a pisar su puesto de trabajo, otros celebran premios menores que, sin duda, no vienen mal a nadie. Por último, otros españoles hoy apagarán sus televisores y radios con el enfado de no haber ganado alguno de los primeros premios pero, como dicen: quien no juega, no gana.

Este 22 de diciembre está siendo y será, como cada año, el día en que la vida de muchos españoles dará una vuelta completa al haber recibido alguno de los premios del esperado sorteo de la Lotería Nacional.

Un champán, vino, confeti... Nada es suficiente para demostrar la alegría de los ganadores que irán corriendo a recibir su premio.

¿Dónde se ha vendido el tercer premio?

El 31938, tercer premio de la Lotería de Navidad 2023, ha sido vendido íntegramente en Alacant, por lo que allí se repartirán los 500.000 euros a la serie que reparte este número.

¿Cuánto dinero ingresa el ganador de un tercer premio de Lotería?

El sorteo de Lotería de Navidad reparte más de 1.800 premios, por lo que cualquier con un décimo es candidatos de llevarse una buena suma de dinero. El tercer premio está valorado en 50.000 euros el décimo -o 500.000 la serie completa-.

¿Cuanto hay que pagar a Hacienda por un tercer premio?

Este año, el porcentaje de impuestos que se descuenta de los premios de la Lotería de Navidad será el mismo que el año pasado. Los premios cuyo importe sea igual o inferior a 40.000 euros estarán exentos de pagar impuestos, de tal forma que a partir de esa cantidad el gravamen será del 20%.

Esto se traduce en que Hacienda "se quedará" con 72.000 euros del primer premio, 17.000 euros del segundo y 2.000 del tercero. El tercer y cuarto premio, junto con todo el resto, en cambio, no se ven perjudicados por ningún tipo de gravamen.