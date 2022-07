El 43% de los españoles no acude a la consulta de su médico por la demora de las citas, según el CIS

Un 43,1% de los encuestados en el Barómetro Sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de junio ha afirmado que en el momento de pedir la cita con su médico de familia se le dio una fecha muchos días después y ya no necesitó acudir. El 8,3% de las personas que no tuvieron consulta con su médico pensó que los centros de salud estaban muy saturados y se fue a Urgencias, y un 5,7% no fue atendido o no le daban cita.

El 44% de las personas encuestadas considera que el sistema sanitario español funciona "bien" y solo necesitaría "algunos cambios". Uno de cada cuatro españoles, sin embargo, considera que este servicio público necesita "cambios fundamentales" aunque admite que "algunas cosas funcionan", mientras que un 15,2% se decanta por "cambios profundos".

El barómetro se realiza en colaboración del Ministerio de Sanidad con el CIS. La encuesta se realizó entre el 17 y 30 de junio sobre una muestra de 2.584 personas.

El tiempo de espera para obtener una cita en la atención primaria es de media de 8,88 días, y el 22,5% de los españoles tiene que esperar 11 días o más para ser atendidos. Los datos de junio son ligeramente más positivos que los de marzo, ya que la media de espera era de 9,01 días. El 25,4% de los españoles que pidió cita fue atendido por su médico de atención primaria el mismo día o al día siguiente, un ligero avance frente al 23,7% de marzo.

Esta encuesta llega tras saberse que durante los meses de verano los hospitales cerrarán más camas que años anteriores a la pandemia. En toda España habrá un 25% menos de camas respecto a 2020 e incluso 500 menos que en 2019.

Además, un 30,9% de las personas encuestadas que fueron atendidas en la atención primaria reconoció haber sido atendido por teléfono en su última consulta, lo que supone un descenso en la utilización de esa vía de nueve puntos porcentuales respecto a la primera oleada (39,8%).

En cuanto a los dispositivos de urgencia, los que más demanda han asumido en los últimos 12 meses han sido los hospitalarios, con un 51%. Los dispositivos de atención primaria han recibido el 42% de la misma y el 5,8% ha acudido a un servicio de urgencias tipo 061/112.

Las urgencias y la asistencia en hospitales, los servicios mejor valorados

Los españoles puntúan el sistema sanitario con un 6,29 sobre 10, frente a los 6,46 puntos en la primera oleada de marzo. La valoración de las consultas de atención primaria es de 6,29 puntos, manteniéndose respecto a la primera oleada (6,29). En cambio, desciende la valoración de las consultas de atención especializada, situándose en 6,14 puntos (6,27 en marzo).

La percepción de la población sitúa a las urgencias del 061/112 con 7,37 puntos y la asistencia a pacientes ingresados en hospitales públicos con 7,19 puntos, siendo estos los servicios mejor valorados, aunque desciende la puntuación frente a marzo.

En cuanto a la percepción de los profesionales de la salud, en atención primaria se aprueba al personal médico con un 7,7 y al de Enfermería con un 7,9. En los servicios de atención especializada, los sanitarios fueron puntuados con un 7,9 de 10. En los ingresos hospitalarios la puntuación del personal médico y la de Enfermería fue de un 8,4 en ambos casos.