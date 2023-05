Las 6 mejores planchas de pelo que debes probar en 2023

El cuidado del cabello es un aspecto fundamental para muchos de nosotros. No sólo es una cuestión de imagen personal, sino también de salud capilar. Es por eso que la elección de una buena plancha de pelo es esencial, para lo que tener a mano una guía para seleccionar entre las mejores planchas de pelo siempre viene como anillo al dedo. Una herramienta esencial en la rutina de cuidado personal dado su amplia utilización.



¿Cuáles son las planchas más recomendadas para este 2023?

Aquí te dejamos una pequeña selección de algunas de las mejores planchas de pelo para que lucir un cabello sano utilizando esta herramienta, no sea misión imposible.



Plancha de pelo Remington Keratin Therapy Pro



Plancha de pelo Remington Keratin Therapy Pro.

Esta puede ser una buena opción si quieres algo de calidad con un presupuesto más bajo por 41,00€ en El Corte Inglés rebajado ahora un 58%. Entre sus muchas ventajas, podemos destacar:



• Calentamiento rápido, podrás usarla en 15 segundos de encenderla con una señal que nos avisará.

• 5 niveles de temperatura que van desde los 160ºC hasta los 230ºC.

• Apagado automático de seguridad.

• Sensor de Protección Contra el Calor que proporciona hasta 3 veces más protección contra el deterioro y un pelo 5 veces más fuerte.

• Cable giratorio.

• Revestimiento de cerámica avanzada con queratina.

• Otras funciones: turbo, bloqueo de temperatura y dispositivo de cierre.



Plancha de pelo Dyson Corrale



Plancha de pelo Dyson Corrale.

Si tienes un presupuesto mayor, sin duda, esta plancha será una de las mejores opciones para conseguir un acabado profesional, consiguiendo la mitad de daño y diciendo adiós a un calor excesivo. Puedes hallar este producto en la página oficial de Dyson por 449€. Las principales características de esta plancha de pelo son:



• Apagado automático y cierre de seguridad.

• Apta para todos tipos de cabellos y con 3 ajustes de calor (165 °C, 185 °C y 210 °C).

• Pantalla Oled que muestra el nivel de batería, el estado de carga mientras se está usando y el control de la temperatura.

• Sin cables. Podrás usarla 30 minutos sin necesidad de moldear tu cabello con cable para una mayor comodidad.

• Placas flexibles que se adaptan mejor al cabello para conseguir un acabado perfecto.

• Base de carga.

• 50% menos de deterioro, menos encrespamiento y menos electricidad estática.

• Podrás llevártela de viaje gracias a su voltaje universal y una función única que hará que puedas viajar al extranjero sin problema alguno.



Plancha de pelo ghd Gold



Plancha de pelo ghd Gold.

Otra de las opciones más populares entre los consumidores es la plancha de pelo ghd Gold que podrás encontrarla en Perfume 's Club por 153,98€. Con esta herramienta podrás alisar, rizar u ondular tu cabello, consiguiendo un acabado más suave y pulido. Entre lo más significativo de esta plancha, destaca:



• Temperatura óptima de 185ºC para evitar que tu pelo sufra daños o el peinado no se realice correctamente.

• Modo de suspensión automático.

• Voltaje universal por lo que podrás llevarla contigo a cualquier parte del mundo.

• Cable giratorio para facilitar el uso de la herramienta.

• Protector de placas resistente al calor.

• Para evitar el encrespamiento del cabello y conseguir más brillo, la plancha cuenta con placas contorneadas y suaves.

• Tecnología cerámica Dual-zone, con dos sensores que mantienen la temperatura óptima desde la raíz hasta la punta.



Plancha de pelo ghd Max



Plancha de pelo ghd Max.

Esta plancha es ideal para cabello grueso, rizado o largo y podrás encontrarla en Amazon por 208,13€. Esta herramienta destaca por:



• Consigue un look perfecto en la mitad de tiempo gracias a que sus placas son un 70% más anchas.

• Cabello un 80% más brillante y hasta 2 veces menos encrespamiento gracias a su diseño para mantener una transferencia de calor eficiente y una tensión más saludable.

• También cuenta con tecnología Dual-zone.

• Temperatura óptima de 185ªC.

• Voltaje universal y cable giratorio, para que llevarla a todas partes y usarla sea una tarea mucho más sencilla.

• La herramienta se apaga tras 30 minutos de inactividad.

• Se calienta en 30 segundos para que esté lista para su uso rápidamente.



Plancha de pelo Diva Pro Styling Digital Styler



Plancha de pelo Diva Pro Styling Digital Styler.

Otra gran opción puede ser la Plancha de pelo Diva Pro Styling que podrás encontrarla en Miravia por 76,63€. Las principales características son:



• Configuración de calor variable de temperaturas de 110ºC hasta 235ºC.

• Las placas de cerámica están impregnadas con keratina, macadamia y aceite de argán, consiguiendo dejar tu cabello más brillante y menos encrespado.

• Cable giratorio para facilitar el uso de la herramienta.

• Voltaje global.

• Tecnología heat boost que dispersa el calor de manera uniforme por tu pelo.

• Pantalla digital LCD.

• Tarda pocos segundos en calentarse.

• Apagado automático tras 60 minutos de inactividad.



Plancha de pelo plana de titanio Kipozi



Plancha de pelo plana de titanio Kipozi.

Esta plancha de pelo Kipozi es una opción más económica y que podrás hallar en Aliexpress por 37,49€ o en Miravia por 29,99€. Esta herramienta se caracteriza por:



• Regulación de la temperatura desde los 80ºC hasta los 230ºC.

• Pantalla LCD digital.

• Botón para usar la temperatura predeterminada.

• Se apaga tras 60 minutos de inactividad sola.

• Placas de nanotitanio.

• Cable giratorio para un uso más sencillo.

• Cerradura de seguridad.

• Doble voltaje.



¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de escoger una plancha de pelo?

Te traemos algunos aspectos a tener en consideración antes de comprar tu plancha de pelo ideal.



Tipo de pelo

Algunas planchas de pelo pueden ir mejor en ciertos tipos de cabellos y otras servirán igualmente para todos los tipos. Tendrás que revisar bien antes de escoger una para qué tipo de pelo se puede usar para así lograr un look perfecto y una mejor salud del cabello.



Presupuesto

¿Cuánto estás dispuesta a gastar en una plancha de pelo? Hoy en día, existen muchísimas opciones que se adaptan a todos los bolsillos sin perder demasiada calidad. Además, muchas veces el mismo modelo de herramienta varía en el precio según el color, así que si no te importa el tono en tu plancha de pelo, podrás ahorrar dinero.



Calidad

Es importante que te fijes también en la calidad ya que está en juego la salud de tu pelo. Lo mejor es escoger una plancha cuyas placas sean de titanio, cerámica o turmalina. Otro aspecto importante es que se pueda regular la temperatura para que así se adapte mejor a tus necesidades, evitando dañar el cabello.



Usabilidad

Puedes tener en cuenta a la hora de decidirte por algún modelo concreto si podrás transportarla cuando viajes y usarla en varios países o si es fácil de usar, ya sea por su peso o por su comodidad a la hora de girarla para conseguir un pelo perfecto.



En conclusión, escoger una plancha de pelo puede parecer algo sin importancia pero hay que tener en cuenta que la salud de nuestro cabello está en juego y que debemos intentar cuidarlo lo máximo posible. Si quieres conseguir un look perfecto y a la vez sano y brillante, deberás buscar aquellas herramientas que ayuden a minimizar el daño.