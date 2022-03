Hasta 60 de las 506 denuncias por abusos sexuales que ha recibido la Iglesia tuvieron lugar entre 2010 y 2020

Tras recibir más de 500 denuncias de abusos sexuales, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha reunido este jueves a las oficinas de protección de menores y prevención de abusos de las diócesis, las congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales. Son los entes encargados de tratar estos casos en el seno de la Iglesia.



De todos los expedientes, un total de 60 corresponden a casos acaecidos en la década de 2010 a 2020. En concreto, de las 506 denuncias recibidas por las oficinas de la Iglesia, 28 casos son anteriores a 1960; 99 se produjeron entre 1960 y 1970; 106 entre 1970 y 1980; 84 entre 1980 y 1990; 41 entre 1990 y 2000; 17 entre 2000 y 2010; y 60 entre 2010 y 2020. Además, en 69 casos no consta la fecha en la que se produjeron.



El objetivo de este encuentro es "coordinar" el trabajo de estas oficinas a través del Servicio de coordinación creado recientemente por la institución. Se ha celebrado en el salón San Isidoro del edificio Sedes Sapientiae, en Madrid, y el secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello, ha sido el encargado de inaugurarlo.

"Que el camino que realice la Iglesia española con toda la humildad y con todo el deseo de corrección y conversión que estamos llamados a vivir, pueda también abrirse y ser un desafío que nosotros compartamos y ofrezcamos a la sociedad española en su conjunto", ha subrayado Argüello al inicio del cónclave, según recoge Europa Press.



Una investigación propia

En concreto, esta red de 202 oficinas, 60 en las diócesis y el resto en las congregaciones religiosas, comenzaron sus trabajos hace dos años. Tienen como cometido recibir denuncias y atender a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Según ha señalado la CEE, cada oficina es "el punto central del esfuerzo que la Iglesia en España está haciendo por la verdad, que es el primer paso para la reparación y el acompañamiento a las víctimas".

Este trabajo es, según apunta la Conferencia Episcopal, el centro de una estrategia integral en la que junto con el resto de las iniciativas tomadas por la Iglesia, se encuentra la auditoría externa encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo.

"Esta estrategia reafirma la disposición de la Iglesia a colaborar con cualquier iniciativa que busque la verdad. Todas ellas encontrarán siempre, tanto en las oficinas como en toda la Iglesia, la mejor disposición para colaborar y arrojar luz sobre la verdad, que es el objetivo común", asegura la CEE. Sin embargo, no está claro aún qué participación que tendrá la Iglesia en la investigación encomendada al Defensor del Pueblo.

Víctimas reclaman una comisión de la verdad

Mientras, en Barcelona, víctimas de abusos sexuales infantiles y entidades y activistas que les apoyan se han unido para impulsar una propuesta de comisión de la verdad, que investigue de forma "independiente y resolutiva" esta lacra en el ámbito de la Iglesia en Catalunya.

Alejandro Palomas, sobre la investigación del Defensor del Pueblo: "No me vale, no es suficiente"

Alejandro Palomas, Miguel Hurtado, Esther Pujol, Manuel Barbero, impulsor de la asociación Mans Petites, y la activista Vicki Bernadet han presentado este jueves en rueda de prensa en Barcelona la constitución de la Plataforma Tolerancia 0 como un lobby de influencia política y no una asociación de víctimas, según recoge Efe.

Las víctimas de abusos sexuales de religiosos y miembros de la plataforma Tolerancia 0, Miquel Hurtado, Alejandro Palomas, Esther Pujol, Manuel Barbero y Vicki Bernadet. — Andreu Dalmau / EFE

La nueva plataforma ha anunciado que no dará apoyo a la comisión que debe investigar los abusos infantiles impulsada en el Congreso por parte del Defensor del Pueblo al considerar que no se contempla que tenga poderes coercitivos de investigación y la jerarquía católica se podría negar a participar en su conjunto o según las diócesis. "Es como si vas a una tienda y el vendedor es encantador pero lo que tiene de producto no te vale, igual", ha descrito el escritor Alejandro Palomas. "No me vale, no es suficiente", ha concluido.