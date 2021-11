El actor Will Smith se planteó matar a su padre por la violencia que ejercía contra su madre

El actor de películas como Hombres de Negro, Soy Leyenda o Independence Day, Will Smith, revela un secreto de su infancia. Su padre, William Smith, que ya ha fallecido, maltrató y abusó de su madre, Caroline Bright, durante años. Esos episodios de violencia, que marcaron su memoria de niño, están recogidos en sus memorias. La revista People ha publicado un extracto donde se pueden leer las primeras claves sobre los terribles episodios que tuvo que presenciar desde muy pequeño.



En el libro, que saldrá a la venta en España el próximo día 1 de diciembre, trata temas tan personales como los pensamientos que le surgieron ante la violencia que tenía que presenciar: "Mi padre era violento, pero también estaba en cada obra de teatro y recital. Era un alcohólico, pero estaba sobrio en cada estreno de cada una de mis películas".



Smith cuenta que con solo nueve años vio a su padre golpear a su madre con tanta fuerza que se llegó a caer: "Le vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy", ha contado.



Smith se planteó matar a su padre

El actor demuestra el odio que tenía hacia su padre por la violencia que ejercía contra su madre. Un odio que le llevó a pensar matarlo cuando cuidaba a su padre tras ser diagnosticado de cáncer terminal.

"Una noche, mientras le llevaba desde su dormitorio hasta el baño con cuidado, una oscuridad surgió dentro de mí. El camino entre esas dos estancias pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, le mataría", ha confesado.

"Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que cuando ya no fuera un cobarde, le mataría"

Los padres de Smith se divorciaron cuando él aún era adolescente. Aunque han pasado muchos años y su padre tenía una relación cercana, el actor no esconde el rencor que guarda a su padre por su violencia.



"En todo lo que he hecho desde entonces, los premios y los elogios, los focos y la atención, los personajes y las risas, ha habido una sutil cadena de disculpas hacia mi madre por no haber actuado ese día. Por fallarle en ese momento. Por no hacer frente a mi padre. Por ser un cobarde", concluye el también cantante.