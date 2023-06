La alerta por la viruela ovina bloquea el regreso de los pastores trashumantes: "Cada semana pierdo 2.500 euros"

"Mes y medio luchando para poder salir de Castilla-La Mancha y ahora es Teruel quien nos impide movernos". Así resume Isabel Aguilar el drama por el que pasan varios ganaderos trashumantes debido a la alerta por viruela ovina. Los rebaños de ovejas deberían haber regresado entre finales de abril y principios de mayo a sus lugares de origen, pero la preocupación sanitaria ha llevado a buena parte de las comunidades autónomas a bloquear el movimiento de los animales.

En el último mes, al menos un grupo de ocho ganaderos han tenido que permanecer en la Mestanza, en Ciudad Real, con más de 10.000 ovejas sin apenas pastos con los que alimentarse. La Administración manchega no les permitía salir de la comunidad por miedo a que los animales estuvieran contagiados y pudieran propagar la enfermedad. Sin embargo, en las últimas semanas la mayor parte de los afectados han conseguido los permisos para regresar, tras pruebas que confirman el buen estado de salud de las ovejas.

"De las ocho familias, solo quedamos dos. Castilla-La Mancha ya nos permite movernos y la mayor parte ha podido regresar a sus destinos, que están en Soria o Guadalajara. Pero los dos que quedamos ahora nos encontramos, después de conseguir que nos dejen movernos de aquí, con que Teruel, que es a donde tenemos que viajar, no nos deja entrar", desarrolla esta ganadera que ejerce de portavoz.

Ahora mismo quedan cerca de 5.000 cabezas en una suerte de cuarentena con unas consecuencias demoledoras para la economía de estas dos personas. Al no poder pastorear los rebaños "estamos teniendo que comprar pienso y estamos pagando en torno a 2.500 euros a la semana", argumenta Aguilar.

Todo ello se une a un momento especialmente delicado en el que la sequía prolongada que sacude España ha dejado una escasez de pastos que, a su vez, ha sacudido el mercado de materias primas. Los piensos y forrajes se han disparado y estos ganaderos están padeciendo la carestía en el peor momento posible.

"No puedo ver como mis animales se mueren de hambre, sed y calor. Nos están tratando como si fuéramos unos leprosos, cuando nosotros estamos a 300 kilómetros del foco de viruela y cuando las ovejas tienen una prueba que dice que están sanas", lamenta. "No lo entiendo. Si Teruel no nos deja seguir, ¿vamos a tener que quedarnos aquí hasta que salga la hierba? Es imposible, no hay dios que lo aguante", prosigue.

"Queremos volver a casa. Yo llevo sin ver a mi hijo desde noviembre y no tengo dinero, solo quiero eso, poder volver. Estamos en Tierra de nadie, abandonados y viendo que nuestros animales se mueren. Les da igual todo", zanja la ganadera.

Este diario ha tratado de ponerse en contacto con la Administración de Aragón para entender las razones por las que, tras la luz verde de Castilla-La Mancha, se impide que el ganado pueda regresar a Teruel, pero al cierre de esta información no ha obtenido ninguna respuesta.

La trashumancia, un arma contra la crisis climática

"No se entiende como no protegemos la trashumancia como si fuera una joya. Esto es una tragedia. Se trata de un modelo muy importante y útil para mantener en buen estado los ecosistemas", explica Pablo Manzano, investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3). "Es interesante, por ejemplo, cómo mantienen una buena dispersión de semillas y cómo mantienen altas poblaciones de polinizadores", indica.

También son un buen arma para luchar contra la crisis climática. "Ayudan a reducir la huella de carbono y tienen una mayor capacidad de carga que otros sistemas más sedentarios. En la trashumancia las ovejas son más longevas, viven más y mejor, y además son más productivas. A todo ello, hay que añadir, que en la producción hay un menor uso de combustibles fósiles. Es con diferencia el sistema de producción animal más sostenible que tenemos. Debería haber más en España. Por eso no se entiende que esté ocurriendo esto", argumenta.



Agricultura trabaja en un protocolo

Fuentes del Ministerio de Agricultura informan de que "la normativa europea determina que en el caso de la viruela ovina se establecen varias zonas de protección en función de la cercanía al foco declarado, cuanto más cerca al mismo, más restricciones de movimiento hacia afuera". Desde el gabinete de Luis Planas indican que en estos momentos el Gobierno trabaja en "un protocolo sanitario" que deberá ser autorizado por las autoridades europeas para permitir el movimiento del ganado trashumante, siempre bajo "estrictas" medidas de seguridad.

"El principal objetivo del ministerio es evitar que la enfermedad se disperse fuera de la zona en donde se encuentra actualmente y que afecte a ganaderos de otras comunidades que también se verían afectados por las importantes restricciones de movimiento que les supondría y a las que actualmente están haciendo frente los ganaderos de Castilla-La Mancha. Por ello es necesario actuar con la máxima cautela posible", detallan.