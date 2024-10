Alternativa de Govern, puerta entreabierta al unilateralismo y confrontar con el PSOE: Junts fija su nueva hoja de ruta

El tercer congreso desde su fundación, que Junts per Catalunya ha celebrado este fin de semana en Calella –población de la comarca barcelonesa del Maresme–, ha tenido al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, como gran protagonista, con su vuelta a la presidencia del partido. Junts ha forzado el congreso extraordinario para adaptar la estructura del partido a la nueva etapa que un dirigente del partido define como "travesía del desierto", en uno de los momentos de menor poder institucional de la formación, con el PSC en el Govern y después de que el independentismo haya perdido la mayoría en el Parlament.

Junts ha construido una nueva dirección para hacer frente a esta nueva etapa, que ha situado a los líderes del 1-O a la cabeza, con Puigdemont y Jordi Turull como líderes indiscutibles, pero combinado con una nueva hornada de dirigentes en trayectoria ascendente. Algunas de ellas son las portavoces en el Parlament y en el Congreso, Mònica Sales y Míriam Nogueras, o la secretaria de Organización, la diputada Judith Toronjo. También con la incorporación de figuras destacadas de fuera del partido como Toni Castellà, el dirigente de Demòcrates, que quiere significar la apertura que propugna Junts. Una renovación que se ha materializado en detrimento del sector que lidera la expresidenta del partido, Laura Borràs.

Pero más allá de la cuestión organizativa y nominal –que se ha llevado todos los focos–, Junts ha fijado su hoja de ruta para afrontar esta nueva etapa. Con las ponencias estratégica e ideológica aprobadas ambas con el 99% de los votos. Y en ellas destacan aspectos como la voluntad de Junts por consolidarse como alternativa de Govern al PSC, así como de liderar el independentismo como "pal de paller (eje central)" del movimiento. También se habla de una política en Madrid que acepta la negociación, pero que fija una táctica de confrontación con el PSOE, dejando la puerta entreabierta a la unilateralidad si no se puede llegar negociadamente a ejercer el derecho a la autodeterminación. Y entre los muchos ámbitos sectoriales que se analizan en la ponencia, destacan los relativos a la inmigración y la fiscalidad.

Alternativa de Govern al PSC

Conscientes de su posición como primer partido de la oposición en Catalunya –a pesar de haberse negado a ejercer y asumir la figura de jefe de la oposición en el Parlament–, Junts lo deja claro y se posiciona como "la alternativa al actual Govern españolista de Catalunya", en referencia al Consell Executiu del PSC que preside Salvador Illa. Junts destaca sus 35 diputados en el Parlament de Catalunya, pero también los 7 en el Congreso de los Diputados "que son determinantes". "En esta situación, si se sabe hacia dónde ir y se actúa con responsabilidad, se consolidará la alternativa: programática, de estilo de gobernanza e insobornablemente independentista", aseguran.

"Si queremos dar el salto nacional que necesitamos, si queremos culminar con éxito el proceso de independencia iniciado entre todos el 1-O de 2017, debemos levantar la nación, debemos fortalecerla. Y debemos hacerlo esta legislatura, enfrentándolo como única alternativa al actual Govern de la Generalitat", plantea Junts. A la vez que, para conseguirlo, se fija que "habrá que liderar con determinación las reformas que reclama el país y plantarnos ante Madrid para defender los intereses de todos los catalanes". Un proyecto que basan en el hecho de "recuperar la iniciativa desde la construcción de una alternativa política clara, con mentalidad de Estado y desacomplejadamente independentista".

Junts plantea el frente municipal como principal palanca desde la que construir la alternativa al Govern del PSC. También la acción política en el Parlament, donde es el principal grupo de la oposición, y en el Congreso de los Diputados donde es una fuerza clave para el gobernabilidad del Estado, pero no se puede olvidar que Junts es la fuerza con mayor número de alcaldías de Catalunya, aunque sin que destaque ninguna gran ciudad, más allá de Sant Cugat y otras ciudades medianas. "Nuestro proyecto político debe ser la verdadera alternativa a la decadencia actual y es por eso que debemos apostar claramente por políticas públicas que respondan a una mentalidad de Estado", aseguran. Positivismo y rigor en la definición de las propuestas y soluciones a los retos de Catalunya, un equipo fuerte y cohesionado que proyecte que la alternativa es creíble, empatía con el conjunto de la ciudadanía y la democracia como valor intrínseco de la acción política, son los ejes básicos que la ponencia de Junts fija para alcanzar los objetivos con garantías.

Confrontar con el PSOE en Madrid

Si en Catalunya, Junts sitúa como principal adversario al PSC, en Madrid opta por la equidistancia entre el PP y el PSOE, pese a los acuerdos con los socialistas y la investidura de Pedro Sánchez. "El PSOE actúa con formas más suaves que el PP, pero que su forma de actuar centralista y españolista sea más sibilina que la del PP y Vox, no quiere decir que no actúe en contra de los intereses de Catalunya" asegura la ponencia.

En este sentido, la directriz que emana del congreso de Junts para el grupo parlamentario en el Congreso es rotunda: "Debemos confrontarnos políticamente con el PSOE denunciando sus incumplimientos sistemáticos y las falsas promesas". Y añaden que "hay que mantener en tensión a los gobiernos del Estado y de la Generalitat". "Junts no se siente parte de ninguna mayoría parlamentaria estable porque nuestra estrategia es de confrontación, y si el Gobierno del PSOE pierde nuestro apoyo porque incumple los compromisos, la responsabilidad será suya" advierten, augurando que la legislatura española será complicada para Pedro Sánchez.

Desde el partido de Puigdemont recuerdan que es el PSOE, como partido que lidera el Gobierno español, "quien tiene la responsabilidad de buscar acuerdos con Junts y no al revés". La ponencia no se cierra a los acuerdos con el Gobierno: "Junts no rechaza la negociación con el Estado", pero advierte en una clara referencia a la política de pactos de ERC con los socialistas que "no regalará sus votos para mantener un Gobierno en Madrid, del signo que sea, a cambio de nada". "Los pactos deben vincular a ambas partes, y si se rompen unilateralmente o se incumplen de forma reiterada, la única salida lógica es plantarse", recalcan con rotundidad.

Junts ve en la no aplicación de la amnistía por parte de los jueces un motivo de desconfianza: "El PSOE nos está demostrando de nuevo que no es un partido fiable, dado que cumple los acuerdos a medias, mientras continúa la política represiva hacia el activismo en defensa de derechos civiles y nacionales y la persecución de los representantes en el exilio como el president Puigdemont y los consellers Comín y Puig, y mucha otra gente anónima del movimiento independentista". Junts exigirá que se cumplan los acuerdos firmados con el PSOE en Bruselas, pero deja claro que no existe ningún pacto global de legislatura, y que "la negociación se hará pieza a pieza sin atender a los chantajes mediáticos", en clara referencia a los presupuestos generales u otros ámbitos. Lo que augura un constante tira y afloja, y mucha inestabilidad, en cada ley o decreto que el Gobierno español lleve al Congreso de los Diputados.

‘Pal de paller’ del independentismo

El otro gran objetivo de Junts que plantea la hoja de ruta estratégica, aprobada en el congreso extraordinario de Calella, es alcanzar la hegemonía dentro del independentismo. "Somos el pal de paller (eje central) del independentismo catalán y necesitamos a todo el mundo", asegura el texto, añadiendo que "Junts debe convertirse en la opción política central del independentismo". Por ello, la ponencia estratégica articula un discurso de apertura al resto del independentismo: "Somos la única opción independentista capaz de vertebrar una alternativa rigurosa y solvente a la actual mayoría españolista y hacerlo como un partido nacional, como un frente que, tal y como ya quedó fijado en el Congreso de 2022, actúe desde el pluralismo ideológico que se expresa en sus tendencias internas". E insta a todos los cargos electos de Junts a "tratar de disminuir la influencia del Estado Español sobre Catalunya", y visualizarlo.

Junts vincula el bajón electoral del movimiento independentista a "la dificultad para afrontar la represión" y a "la falta de unidad estratégica y política entre los partidos del 1-O". Y la estrategia de Junts aboga por "promover la unidad estratégica entre las formaciones y entidades independentistas". En este sentido, el partido ha rebajado en este congreso los reproches contra el resto de fuerzas del independentismo, como por ejemplo ERC, que han llegado a puntos de ruptura total anteriormente, en una lucha por la hegemonía independentista que la ponencia define como "estéril". Añadiendo que "la división aboca a la derrota". El representante de ERC en la clausura del congreso de Junts fue el presidente del grupo parlamentario de los republicanos, Josep Maria Jové, que fue recibido con aplausos de cortesía.

Pero con todo, en la ponencia se pone de manifiesto la pugna, con una clara contraposición de los liderazgos independentistas de ambos partidos. Sin una alusión directa, pero queda claro que se refiere a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras o Marta Rovira: "Es evidente que algunos liderazgos del independentismo han quedado muy desgastados por decisiones estratégicas de dudosa efectividad. Asimismo, también está claro que hay dirigentes que han hecho todo lo posible por mantener la posición, plantando cara a la represión sin buscar soluciones personales, para convertir los hechos de 2017 en un aprendizaje útil para el futuro del movimiento independentista", apunta el texto.

Negociación, pero con la puerta entreabierta a la unilateralidad

Respecto al conflicto político entre Catalunya y el Estado español, Junts considera que la verdadera unilateralidad es la que practica el Estado "por el rechazo español a aceptar nuestro derecho a la autodeterminación, a pesar de ser reconocido por el derecho internacional". Pero el partido de Puigdemont abre una nueva etapa en la que la negociación con el Estado es aceptada, aunque dejando la puerta entreabierta a una nueva declaración unilateral de independencia. La ponencia estratégica aprobada sostiene que "las relaciones políticas con el Estado son inevitables". Ahora bien, añadiendo que "siendo el principal objetivo de Junts per Catalunya la independencia para alcanzar el máximo bienestar y progreso para los catalanes, es fundamental la experiencia adquirida en aquellos momentos críticos –en referencia al 2017-. Una experiencia que debe nutrir no sólo el camino de la reanudación, sino que debe ser la base para que se pueda rehacer el camino hacia la independencia, haciendo efectivo el resultado del referéndum del 1-O y la creación de un Estado catalán en forma de República".



La puerta entreabierta a la unilateralidad llegó al texto de la ponencia mediante la transacción de una enmienda y deja clara "la voluntad de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación, que incluirá, en su caso, la unilateralidad". Al final del documento se añade que, si la negociación con el Estado "no da frutos o se alarga de forma estéril", Junts no renuncia "a la plena independencia".

Inmigración y fiscalidad

Por último, en el apartado ideológico se plantean multitud de aspectos que van desde la seguridad a la vivienda, pasando por las políticas sociales o la economía. Pero, seguramente, es en la inmigración y la fiscalidad donde Junts ha querido hacer más hincapié en la definición de su propuesta ideológica y de sociedad, que la reubica como una fuerza de centro-derecha.

En el caso de la inmigración, la ponencia reivindica que es imprescindible para Catalunya "tener el máximo de herramientas de un Estado", como lo son las competencias al respecto, cuyo traspaso integral fue pactado por Junts y el PSOE , según recuerdan. Entre estas herramientas, Junts incorpora la creación de una Agencia Catalana de Inmigración. Pero también plantean que "es necesario un pacto, un contrato de ciudadanía y de arraigo, que vincule formalmente a los recién llegados con un compromiso de integración en el país, con su lengua –la catalana–, con sus valores, y con las formas de hacer propios de una sociedad democrática, y que garantiza los derechos de las mujeres y de todas las formas de entender la vida y la orientación sexual". Junts defiende que "para que una sociedad responda a estos criterios es necesario que todos asumamos que tenemos derechos, pero también deberes".

Respecto a los impuestos, Junts habla de una "fiscalidad justa y competitiva". Y asegura que "hay que revisar la cesta de impuestos en los casos en que la Generalitat tiene capacidad normativa, y modificar los impuestos concretos que sea necesario para garantizar que el sistema fiscal responde a los principios de equidad y redistribución, de eficiencia y apoyo a la economía productiva y de sostenibilidad, y de reconocimiento a la cultura del esfuerzo". El texto plantea que la media europea –tanto de cada tributo individual como en cuanto a la presión fiscal en su conjunto– "debe ser uno de los criterios de futuro a tener en cuenta a la hora de modificar los diferentes tributos".

"Al mismo tiempo, no puede ser que el expolio fiscal español se traduzca en una mayor presión fiscal en Catalunya y, por tanto, en una doble carga impositiva para los catalanes. Por tanto, mientras continúe el expolio y el maltrato fiscal en Catalunya, los impuestos que pagan los catalanes no pueden servir para compensar el déficit, ni tampoco para pagar las rebajas fiscales de las comunidades autónomas españolas", denuncian. Y es éste el argumento que utilizan para defender "una reducción justa de impuestos como los de sucesiones y patrimonio, y el IRPF en las rentas más bajas, así como la deflactación del IRPF".

Así como "revisar el impuesto de actividades económicas (IAE), adaptando sus fórmulas de cálculo a la realidad de la nueva economía y regular mejor los impuestos que afectan a las empresas, revisando el impuesto de sociedades para las PYMEs. Igualmente, será necesario reconsiderar la fiscalidad de las pensiones y regular mejor el modelo de trabajo autónomo por medio de una fiscalidad más progresiva y de bonificaciones a la emprendeduría, repensando las cuotas mensuales a la Seguridad Social, así como aplicar una reducción del IVA cultural". Y concluyen con la reclamación de un sistema de inspección "más eficaz, con más medios y más modernos".