Un amigo de los acusados de matar a Samuel Luiz: "Todo el mundo escuchó maricón de mierda"

Un amigo de los acusados del crimen de Samuel Luiz ha asegurado este lunes que aquella noche "sí que se escuchó maricón de mierda" y cree "que eso lo escuchó todo el mundo".

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión.

Uno de los testigos de esta jornada, que se ha identificado como conocido de los cinco acusados, con los que había quedado aquella noche, ha relatado que Diego Montaña inició la agresión porque "estaba alterado", gritó "te voy a matar, maricón de mierda" y de pronto vio a "mucha gente empujándose (...) muchas personas soltaban muchos golpes".

"Sí que se escuchó maricón de mierda y creo que eso lo escuchó todo el mundo", ha afirmado y ha dicho que, en su opinión, Catherine Silva–pareja entonces de Diego Montaña– se metió para "separar".

Sobre la participación de Alejandro Míguez, ha matizado que este le dijo que había tenido "un forcejeo con un negro", en referencia a uno de los senegaleses que auxiliaron a Samuel Luiz, y este lo tuvo "que parar".

Horas después, Alejandro Freire , alias Yumba, relató que se tuvo "que defender" y Marco Figueras –uno de los que entonces eran menores y ya ha sido condenado junto a David Rodríguez– confesó que lo habían "matado".

Preguntado por la discusión entre Diego Montaña y Catherine Silva en la que ella le reprochaba su actuación, la ha confirmado, aunque con una aclaración: "Pero cuando me estaba yendo, ya se estaban dando abracitos", ha afirmado.

La que entonces era pareja de Kaio Amaral Silva ha declarado que este "los intentó separar" y ha vinculado con la paliza mortal a Diego Montaña, aunque solo en los instantes iniciales, y a partir de ahí únicamente a Alejandro Freire y a los dos menores condenados.

Sobre su exnovio, ha dicho que nunca lo vio coger el teléfono de la víctima –por lo que la Fiscalía pide otros cinco años de cárcel– y sobre Catherine Silva, ha relatado que la vio agarrar a una amiga de la víctima por el brazo, ante lo que esta última "cayó".

Otro testigo, conocido de todos, no ha recordado casi ningún detalle de la jornada, salvo que Yumba había consumido cocaína. En esta jornada ha habido un testigo que no ha comparecido –estaba citado el viernes, cuando sí compareció, pero se aplazó su declaración– y ha sido multado con 600 euros y una orden de comparecencia para el 29 de octubre, que si no cumple tendrá una orden de detención y será acusado de obstrucción a la justicia.