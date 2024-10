Los amigos de Samuel Luiz y los testigos narran los insultos homófobos y amenazas que sufrió antes de ser asesinado

Lina, una amiga de Samuel Luiz, que estaba con él el día de su asesinato, ha declarado que Catherine Silva y su entonces pareja, Diego Montaña, insultaron a su amigo al grito de "maricón de mierda" antes de cometer el homicidio. Además, ha revelado que los primeros golpes que recibió Luiz fueron propinados por Montaña, y que luego Silva lo sujetó del cuello.



Sobre los momentos previos al ataque, Lina ha relatado que Montaña les pidió que dejaran de "grabar". Ha recordado que tanto ella como Samuel Luiz les explicaron que no los estaban grabando. "Les dijimos que no los estábamos grabando en ningún momento, que le estábamos haciendo una videollamada a mi expareja. Aun así, seguían insistiendo en que dejáramos de grabar. Al rato, Montaña comenzó a decir: 'Para de grabar, te voy a matar, maricón de mierda', dirigiéndose más a Samuel que a mí, que era quien llevaba el teléfono", ha declarado.

A continuación, ha indicado que el acusado "se lanzó" sobre la víctima, mientras otra persona (Alejandro Freire) se unía al ataque agarrándole por el cuello. "Estaba uno agarrándolo y el otro pegándole", ha detallado.



Respecto a Silva, Lina ha señalado que mostraba una actitud "agresiva". "Intenté intervenir para ayudar a Samuel y ella me empujó al suelo, diciéndome que me fuera, que no pintaba nada". Tanto Silva como Montaña enfrentan solicitudes de penas de 25 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento, así como por la agravante de discriminación por orientación sexual.

Lina ha descartado que Silva intentara frenar a su novio durante la agresión, afirmando que su intención fue únicamente impedir que la víctima se defendiera. Además, ha señalado que la acusada también se dirigió a Luiz llamándolo "maricón de mierda". Lina se dio la vuelta para buscar el teléfono móvil de su amigo, ya que él lo echaba en falta, pero no logró encontrarlo. Posteriormente, se descubrió que el dispositivo había sido recogido por Kaio Amaral Silva, motivo por el cual la Fiscalía lo acusa también de robo con fuerza.



"Estaba lleno de sangre, no podía defenderse"

Ibrahima Diack, uno de los senegaleses que intentó auxiliar a Luiz, ha declarado que cuando llegaron al lugar encontraron "un grupo de chicos pateando" a la víctima. En su testimonio ante la Audiencia de A Coruña, ha destacado que la víctima "no podía defenderse" y ha señalado que el joven "estaba lleno de sangre".

Diack, quien también fue golpeado durante el incidente, ha explicado que "cogió" a Luiz para intentar protegerlo, mientras que su compañero Magatte se colocó detrás de ellos para "evitar" que los agresores pudieran alcanzarles durante el trayecto desde el exterior del local hasta otra zona del paseo marítimo. Sin embargo, ha reiterado que los golpes continuaron a lo largo de este recorrido.



Ibrahima Diack: "Yo agarré a Samuel para intentar detener la agresión, pero los chicos lo estaban rodeando"

Ha explicado que, en un primer momento, pensaron que se trataba de una pelea al ver a "un chico en el suelo al que le estaban dando patadas". "Yo lo agarré para intentar detener la agresión, pero los chicos lo estaban rodeando", ha añadido. En su declaración, ha respondido a preguntas del fiscal y ha identificado a uno de los acusados, Alejandro Freire.

Diack ha declarado que los agresores los "perseguían sin parar" y que, si hubieran detenido la persecución, "Samuel no habría caído donde cayó". Ha explicado que un golpe contundente hizo que Luiz cayera al suelo, momento tras el cual los atacantes se retiraron. "Estaba lleno de sangre, teníamos miedo, nunca habíamos visto algo así", ha destacado sobre la gravedad de lo ocurrido. "Lo vi caer dos veces al suelo; la segunda vez no se levantó más", ha concluido.



Este viernes, la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha celebrado una nueva sesión del juicio contra cinco adultos implicados en el asesinato de Luiz, ocurrido el 3 de julio de 2021. La Fiscalía solicita penas que oscilan entre 22 y 27 años de prisión para los acusados.