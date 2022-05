Un anciano pasa 14 horas en una sala de espera en el Hospital de Mataró porque no había ambulancias para trasladarlo a casa

Un hombre de avanzada edad permaneció el pasado martes 26 de abril durante 14 horas en la sala de espera del Hospital de Mataró en Barcelona. El vecino de Premià de Mar aguardaba la llegada de una ambulancia del servicio de transporte Catsalut para volver a su domicilio tras ser atendido en Urgencias.

Varias fuentes del hospital han señalado que no pudieron ofrecerle una alternativa de transporte porque el hospital no cuenta con este servicio al ser externo y han recordado que normalmente son los familiares los que se hacen cargo de acompañar a los pacientes. "No depende de nosotros, es como si un paciente que sale llama a un taxi y el taxi no viene", han insistido las fuentes hospitalarias.

El varón, que no cuenta con familia cercana y está tutelado por una fundación de personas mayores a pesar de ser autónomo, fue dado de alta a las 9.00 horas de la noche en el centro hospitalario, aunque no llegó a su vivienda hasta las 11.00 horas de la siguiente jornada.

Colapso en el servicio de urgencias

Si bien, fuentes sindicales han lamentado la situación y han asegurado que estas situaciones pueden darse ocasionalmente en viajes lejanos donde muchos pacientes son trasladados desde Mataró a Barcelona, pero no en distancias cercanas como Premià de Mar.

Estas fuentes han señalado que cuando un paciente se encuentra a la espera de ser trasladado en una ambulancia y ocurre la situación de que el transporte no aparece, lo que debe realizar el hospital es que el paciente pase de nuevo.

Asimismo, atribuyen el caso a la sobrecarga del servicio de urgencias, por ello, denuncian que contabas con más de 20 pacientes pendientes de ingresar en planta, algunos de los cuales esperaron más de 24 horas.