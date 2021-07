Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo denuncian cartas amenazantes tras firmar un manifiesto pidiendo el voto para la izquierda

Los escritores y novelistas Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo denuncian que han recibido cartas amenazantes en su domicilio después de firmar un manifiesto promovido por la Fundación Espacio Público en el que se solicitaba el voto para la izquierda madrileña en las elecciones del 4 de mayo, que ganó Isabel Díaz Ayuso.

Muñoz Molina, a través de una columna publicada en El País, ha dado a conocer las amenazas que tanto él como su mujer han recibido. Lindo, a través de redes sociales, ha confirmado la información y ha compartido el texto: "Hay que difundir aquello que altera injustamente tu vida", ha dicho la autora de la popular saga de Manolito Gafotas.

El escritor asegura que no es la primera vez en su vida que recibe amenazas, pero relaciona las expresiones de esta última carta amenazante con frases que habitualmente se pueden oír en la prensa: "El lenguaje agresivo de ahora no es una bilis secreta, como la de entonces, sino una copia exacta de lo que se publica cada día en la plena luz del periodismo de insulto, sarcasmo y libelo: la prosa epistolar de nuestro valiente vecino sin cara la hemos leído mucho estos últimos meses, en particular desde que tuvimos el atrevimiento de solicitar el voto para la izquierda en las elecciones de Madrid".

Desde la Fundación Espacio Público, plataforma que promovió el manifiesto, han mostrado su solidaridad con los autores. "Sois víctimas como consecuencia de vuestro conocido y permanente compromiso en defensa de las libertades democráticas", aseguran en un comunicado firmado por Lourdes Lucía, Orencio Osuna y Marià de Delàs, vicepresidenta, director y secretario de la fundación.