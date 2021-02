La Sección Sexta de la Audiencia de lo Penal de A Coruña ha decretado que la revisión de la pena permanente revisable a la que José Enrique Abuin, alias El Chicle, está condenado, no pueda solicitarse hasta transcurridos 25 años desde su entrada en prisión. Además, el asesino no podrá acogerse al tercer grado hasta que no haya cumplido 18 años de condena. El anuncio llega después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmara el pasado noviembre la pena por el asesinato de Diana Quer en 2016 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) para ocultar un delito previo de violación.

La Audiencia también también ha acordado que, a los delitos de asesinato y violación se le añada el intento de agresión sexual a una joven en Boiro en diciembre de 2017. En el auto, la Audiencia ha acordado que los cinco años de prisión a los que Abuín Gey fue condenado por el suceso de Boiro, previos a la condena por el caso Diana Quer, se sumen a la pena de cuatro años de prisión, por una parte, y permanente revisable, por otra, a los que fue condenado por el crimen de la joven madrileña.

Con ello, establece que El Chicle debe cumplir por ambos sucesos la pena de prisión permanente revisable de forma acumulada. Lleva en prisión desde el 31 de diciembre de 2017, cumple condena en el Centro Penitenciario Provincial de Villahierro.

Diana Quer, de 18 años, desapareció en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) el 22 de agosto de 2016 cuando regresaba a su casa de veraneo y su cadáver fue encontrado en un silo cilíndrico de una antigua fábrica de gaseosas del vecino municipio de Rianxo 496 días después, en diciembre de 2017.

Su cuerpo sin vida fue hallado en la madrugada del 31 de diciembre de 2017, dentro de un pozo con agua localizado en una nave de Asados, en el vecino municipio de Rianxo, muy cerca de la casa que habitan los padres del Chicle. Fue el propio asesino el que guió a los investigadores al lugar tras ofrecer diferentes versiones de lo acontecido.