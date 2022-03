Asociaciones de vecinos piden retirar el nombre de una estación de Cercanías de Madrid vinculado al franquismo

Un total de 22 asociaciones de vecinos han presentado este miércoles un documento firmado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana donde solicitan la retirada del actual nombre de la estación Fanjul (línea cinco de Cercanías Madrid).



Las causas de dicha solicitud germinan principalmente en la vinculación del General Fanjul, figura a la que hace honor el título de la terminal, a la sublevación militar contra el gobierno legítimo republicano y el franquismo. Este cambio, además, ha sido respaldado hasta en dos votaciones por el pleno de la Junta Municipal de Latina y por la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados.

En la misma línea, por una cuestión de coherencia, los vecinos aseguran que ha dejado de tener sentido que la estación se llame así, pues la calle antiguamente adjetivada Gral. Fanjul, que justificaba el nombre de la terminal, ya cambió su nombre hace cinco años por el de Avenida de las Águilas.

Compromiso con la memoria histórica

Las organizaciones firmantes no logran comprender "que 15 años después de la aprobación de la Ley de Memoria, y cinco años después de que el general Fanjul haya desparecido del callejero de Madrid, todavía no se haya cambiado el nombre de la estación, incumpliendo con ello el mandato legislativo, y haciendo referencia a un lugar que ya no existe".



Y exigen al Ministerio de Raquel Sánchez Jiménez que actúe de inmediato para cambiar la actual denominación de la terminal y en su lugar ponga el nombre de "Polideportivo", tal y como propusieron en su día las asociaciones locales y se acordó en la Junta Municipal del distrito donde se encuentra ubicada.