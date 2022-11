Así es el aula de formación de Banco Santander: más de 10.000 contenidos para no dejar de aprender

La formación continua se ha convertido en una herramienta clave para hacer nuestro perfil profesional más competitivo y adaptarnos a un entorno social y económico en constante cambio. El mercado laboral demanda profesionales integrales, formados en conocimientos académicos o técnicos (hard skills), pero que también aporten las conocidas como competencias blandas (soft skills): pensamiento crítico e innovador, inteligencia emocional, liderazgo, capacidad de comunicación... Por esta razón, Banco Santander ha creado dentro de su plataforma de becas un espacio abierto denominado Learning Room, con más de 10.000 contenidos gratuitos para no dejar de aprender.



Cada año, la entidad impulsa programas de becas y ayudas que se traducen en miles de oportunidades para el desarrollo académico y profesional de jóvenes, profesores e investigadores. Toda esta oferta está centralizada en el portal Becas Santander (www.becas-santander.com) que, además de recopilar las convocatorias, alberga este espacio para facilitar la formación. Learning Room da acceso a cientos de eBooks, cursos, audio Libros y videos, que están disponibles en diferentes idiomas. Los recursos abordan diversas materias, como economía, finanzas o empresa. Y también incluyen categorías dedicadas a las habilidades transversales, con contenidos relacionados con el desarrollo personal, la gestión del tiempo o la empatía, y amplia información sobre liderazgo femenino y sostenibilidad. Para quienes quieren ampliar sus conocimientos en habilidades técnicas, hay una sección dedicada a herramientas ofimáticas.



Entre los contenidos más visitados destacan: Hábitos atómicos: Cambios pequeños, resultados extraordinarios (James Clear); Marketing 4.0: Transforma tu estrategia para atraer al consumidor digital (Philip Kotler); Liderança e propósito O novo líder e o real significado do sucesso (Fred Kofman); Pense com calma, aja rápido (Daniel Schnaider); y Circular Economy For Dummies (Kyle J. Ritchie). Para acceder a todo este material, sólo se requiere estar registrado en la plataforma, que da acceso a cuatro piezas mensuales sin ningún coste.



Otra de las áreas que pueden consultar los cibernautas durante su paso por el portal de becas del banco es Santander Learning Pills, píldoras formativas con las herramientas necesarias para reorientar la carrera profesional (upskillling) o facilitar el reciclaje (reskilling). Son una opción para aquellas personas que quieren mejorar sus perspectivas de empleo y optar a nuevas oportunidades. Se trata de una serie de masterclasses en video, impartidos por expertos internacionales y elaboradas por instituciones educativas de gran prestigio internacional, como Massachusetts Institute of Technology (MIT PE), Esade y London School of Economics and Political Science (LSE).



Las píldoras profundizan en temas de actualidad de valor para los profesionales de hoy en día. Por ejemplo, tratan aspectos relacionados con el impacto de las tecnologías disruptivas, el análisis de datos y cómo se ha convertido en una ventaja competitiva para las organizaciones, las claves que se necesitan para ser un buen líder o cómo aplicar la innovadora metodología agile. Además, se pueden encontrar contenidos donde participan varios directivos de Banco Santander, que comparten sus conocimientos y experiencia en temas de redes sociales y marca personal, economía conductual, big data, identidad digital o técnicas para comunicar efectivamente, entre otros aspectos.



La web también cuenta con un Blog con artículos de temáticas relevantes, contadas de manera sencilla y didáctica. En este apartado, los autores sugieren las becas más acordes para quienes estén interesados en profundizar aún más en la materia.



Becas para iniciar con buen pie 2023

Los programas de Becas Santander han evolucionado con el paso de los años para impulsar el aprendizaje continuo y promover la formación de competencias profesionales ligadas a la mejora de la empleabilidad de universitarios y profesionales. Solo en 2021, el grupo destinó 106 millones de euros a apoyar la educación superior, con más de 162.000 becas, prácticas y programas de emprendimiento.



Actualmente está abierto el programa de becas destinado a aprender o mejorar el inglés puesto en marcha por el banco en colaboración con British Council, Santander Scholarships Language | UK English Summer Experience 2023. Esta iniciativa ofrece 100 becas para aprender inglés en una universidad británica el próximo verano. La formación se impartirá a lo largo de tres semanas (entre el 1 de julio y el 17 de agosto) y permitirá a los participantes conocer la cultura y costumbres del país en clases adaptadas a su nivel y en un ambiente internacional. Se trata de una experiencia integral donde los vuelos y el alojamiento están incluidos. La convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de enero. El programa está destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años, de 11 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México, Polonia, Portugal, Reino Unido o Uruguay), y no es necesario ninguna formación específica para acceder a esta beca, ni ser cliente de Banco Santander.



También está abierta la inscripción para participar en el programa Becas Santander Scholarships Skills | Digital Business 2022, impulsado por la entidad y la Universidad de Chicago, diseñado para que durante 7 semanas los beneficiarios puedan profundizar en el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías y modelos de gestión en un entorno profesional altamente competitivo. El plazo finaliza el 16 de enero. En este caso, el banco ofrece 1.000 becas para ayudar a actualizar conocimientos. Los participantes podrán elegir entre tres cursos, todos disponibles en español, inglés y portugués: Marketing Digital, Fintech, y Creación y Gestión de Equipos Resilientes.