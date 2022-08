Aumento de pecho y liposucción, las cirugías corporales más buscadas

Cada vez es más frecuente el pasar por quirófano para poder cambiar esa parte del cuerpo que no nos gusta demasiado. De manera que así los complejos, que tanto pueden atormentarnos, queden relegados a un segundo plano. Además, gracias a las nuevas implantaciones por parte de la tecnología, hacen que los procedimientos sean todavía más precisos y seguros en las clínicas de cirugía estética. ¡Descubre todo lo que necesitas saber sobre el aumento de pecho y liposucción!



Aumento de pecho y liposucción: las intervenciones más populares

Las clínicas de cirugía estética lo tienen muy claro. Porque, tal y como hemos mencionado, son muchas las intervenciones que tienen lugar, pero de todas ellas siempre hay algunas que destacan por su alta demanda. ¿Quieres saber cuáles son todas ellas?



Aumento de pecho

Es una de las operaciones que más se practica y que, cada vez, tiene mejores resultados. El pecho se convierte en una de las zonas del cuerpo que más nos preocupan. Por ello, además del aumento en sí, también queremos que su forma se realce. El paso del tiempo, los embarazos y demás pueden hacer que esta zona se resienta. Si estás pensando en hacerte un aumento de pecho, elige siempre una clínica de confianza.



La rinoplastia

No podemos olvidar que también la operación de nariz es otra de las grandes básicas. Gracias a ella se puede hacer una modificación tanto del cartílago como del hueso de esta zona. Dándole siempre un acabado mucho más natural.



Blefaroplastia

Ya hemos anunciado que son varias las operaciones demandadas, pero esta no se podía quedar a un lado. Porque se trata de eliminar el exceso de grasa que hay en la zona de los párpados. Lo que nos deja una mirada más profunda y más jovial, mejorando el aspecto cansado del rostro.



La liposucción

La grasa es otro de los motivos para poder acudir a una clínica de estética. Ya no solo por ver nuestro cuerpo más esbelto, sino que muchas veces también es un paso para poder mejorar nuestra salud. De ahí que la liposucción se encuentre entre las cirugías corporales más buscadas.



¿En qué consiste la operación del aumento de pecho?

Quizás ahora que sabes que se trata de una de las operaciones más realizadas, el miedo se vaya quedando a un lado. Pero por regla general, es muy común tener un cierto temor ante una cirugía como esta. Así que, nada mejor que resolver todas esas dudas que tienes en la cabeza.



• Debes ponerte en manos de profesionales como son las clínicas Dorsia, ya que si vamos a las estadísticas, una de cuatro mujeres, optan por ella.

• Primero tendrás una reunión con el cirujano quien te guiará en todo el proceso, te resolverá dudas y mucho más.

• En la reunión con el médico podréis decidir entre los diferentes tipos de implantes. Tú tienes la última palabra, pero siempre con la ayuda del cirujano.

• Cuentan con nuevas técnicas que evitan el riesgo de contractura capsular y también el dolor postoperatorio. Por lo que tenemos que mencionar la conocida como AMI que solo se usa en las clínicas Dorsia. Se trata de una técnica mínimamente invasiva, con una incisión menor y una recuperación más rápida.

• Llegado el día de la intervención, esta se realiza con anestesia general y tiene una duración de unos 90 minutos.

• La hospitalización es ambulatoria, por lo que ese mismo día ya te darán el alta sin necesidad de pasar la noche en el hospital, salvo que el médico indique lo contrario.

• En dos días se retira el vendaje compresivo y se pone el sujetador post-quirúrgico.

• Al tercer día ya puedes hacer una vida casi normal, aunque no forzando mucho los brazos ni levantando mucho peso.

• Tendrás revisiones periódicas hasta un año después de la intervención para asegurar que todo marcha de manera correcta.



Paso a paso de la liposucción

Siempre que podamos bajar de peso será una buena noticia. Más que nada porque los kilos de más harán que ciertas enfermedades aparezcan en nuestras vidas. Claro que a veces no es tan sencillo como pudiera parecer y el organismo no consigue deshacerse de ese tejido adiposo. Así que, llega el momento de plantearte una liposucción, en tu clínica de confianza.



• Dentro de la liposucción que todos y todas conocemos, llega la ‘Strech Lipo’ que se combina una liposucción, pero poco invasiva, con dieta y con aparatología que se centra en la grasa localizada.

• Dos semanas antes comenzarás con una dieta indicada en clínicas Dorsia. Además de dos sesiones de carboxiterapia que consiste en oxigenar los tejidos.

• A través de unas pequeñas incisiones se irá aspirando la grasa. Las cicatrices que quedan apenas serán perceptibles.

• Se trata de una técnica mínimamente invasiva, que dura alrededor de una hora y en la que te podrás ir a casa en el mismo día.

• Pasadas 48 horas se comienza con las sesiones de aparatología, así como anti-celulíticos.

• A partir del segundo o tercer día también podrás hacer una vida normal.



Aunque a veces podamos pensar lo contrario, este tratamiento está indicado para las personas que tienen un peso bastante normal para su condición, pero que sí que cuentan con cúmulos de grasa en su cuerpo. Hay que decir que una vez que se extrae toda esa grasa, no se recupera, pero es aconsejable mantener un estilo de vida muy saludable.



¿Cuáles son los beneficios de este tipo de tratamientos?

Es cierto que cada operación tiene sus propios beneficios. Pero en este caso, tanto el aumento de pecho como la liposucción llegan algunos que comparten. Por un lado, tenemos el mejorar la apariencia física. Aunque suene un tanto superficial, no lo es. Hay personas que realmente necesitan esta ayuda para poder superar ciertos complejos. Las personas que lo necesitan ganan confianza y aumentan su autoestima tras las operaciones. Esto es debido a que notan mejorías inmediatas que les harán sentirse mejor consigo mismas.

En el caso de la liposucción, tal y como hemos comentado, también hacemos hincapié en la ventaja de ganar salud, que es algo que nunca debe faltar en nuestra vida. ¿Todavía te quedan más dudas para dar el paso?