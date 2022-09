Badalona presume de cuna del baloncesto con pistas en condiciones lamentables

Ha sido el anuncio del año: Badalona será la sede de la Copa del Rey de baloncesto en febrero de 2023. La ciudad metropolitana no acoge esta competición desde la temporada 84-85 y el objetivo es hacer vibrar el Palau Olímpic, como lo hizo en su estreno en los Juegos del 92. Pero la ciudad considerada la cuna del baloncesto no ofrece a los aficionados del deporte de canasta unas instalaciones en condiciones, más allá del recinto donde juega el Joventut. Hace años que se arrastran graves deficiencias en los pabellones municipales, los equipos deben hacer malabares para conseguir horas de entrenamiento y las pistas urbanas acumulan canastas y tableros rotos, pavimentos levantados y vegetación desbordada.

"No queremos que Badalona sea la ciudad del baloncesto, queremos baloncesto en la ciudad", dice José Hita, el promotor de la plataforma ciudadana Juguem a Bàsquet. Este verano, José y Antonio han hecho un llamamiento en las redes sociales para recopilar todas aquellas pistas callejeras que estén en malas condiciones. No dan a su alcance con todas las imágenes y quejas que les han hecho llegar vecinos aficionados a este deporte.

Tienen contabilizadas más de 40 instalaciones urbanas repartidas por toda la ciudad. "El 90% de las pistas callejeras está muy mal", lamenta José. "Los jóvenes se están quedando sin espacios donde jugar a baloncesto porque, a las pocas que pueden acceder, deben esperar de la gran cantidad de gente que se acumula", añade.

Antonio Alba es del barrio de Llefià, tiene 53 años y recuerda cuando de joven bajaba a la calle a jugar al baloncesto. "Era mucho más accesible que ahora", comenta. "Hay familias que no pueden pagar para que sus hijos estén en un club", dice Antonio. Lamenta que unas instalaciones que pueden hacer llegar el deporte a los jóvenes se encuentren en este estado: "El deterioro no se ha producido de un día para otro, que yo recuerde nunca se ha hecho un mantenimiento". "Es una cuestión de dejadez, no hay otro motivo", añade José.

Juguem a Bàsquet quiere que se arreglen las pistas dañadas y se instalen nuevas y que se recuperen las ligas escolares

Y así lo reconoce la concejala de Deportes en el Ayuntamiento de Badalona, ​​Teresa González: "Es una situación de dejadez que se ha acumulado con los años". Todos los partidos políticos que han pasado por este departamento en la última década reconocen el estado deplorable en el que se encuentran las instalaciones deportivas. Pero, sin embargo, sigue sin solucionarse. "Estamos haciendo un inventario de las pistas callejeras para ver cómo las podemos arreglar", afirma González. Y es que se da el caso de que cada pista se encuentra adscrita a un departamento distinto, algo que dificulta su mantenimiento.

Desde la plataforma Juguem a Bàsquet tienen dos objetivos claros: que se arreglen las pistas dañadas y se instalen de nuevas y que se recuperen las ligas escolares. Tanto Antonio como José recuerdan cómo las escuelas competían entre sí a través del Consell Esportiu del Barcelonès Nord, una liga que desapareció a principios del 2000.

Ambos están sorprendidos por el recibimiento que están teniendo en las redes sociales. "Esto demuestra que en Badalona se vive el baloncesto", asegura Antonio. Por otra parte, no han logrado aún reunirse con la responsable del departamento de deportes del Ayuntamiento.

Pista de baloncesto en el barrio de Llefià, en Badalona. — Plataforma Juguem a Bàsquet

Arreglar pabellones y cubrir pistas

El anuncio de celebrar la Copa del Rey de baloncesto en Badalona el próximo año ha hecho que el Ayuntamiento reciba 1,5 millones de euros por parte de la Diputació de Barcelona. Desde el consistorio aseguran que ese dinero se destinará, íntegramente, a la rehabilitación y la reforma de instalaciones deportivas de la ciudad. El gobierno está ultimando los proyectos de rehabilitación de seis pabellones y parece ser el fin de semana de 24 y 25 de septiembre, durante la celebración de la Copa Badalona de Minibaloncesto en el Polideportivo de Montigalà, cuando se anunciarán las obras y los plazos.

El Ayuntamiento se ha comprometido a destinar los 1,5 millones aportados por la Diputación a rehabilitar varios pabellones de la ciudad

Uno de los primeros que se arreglará es el de Llefià que acogerá la Minicopa del Rey el próximo mes de febrero. Mientras se lleven a cabo las obras, los clubs de baloncesto tendrán que reubicarse. Por eso, la intención del Ayuntamiento de Badalona es cubrir pistas descubiertas para poder acoger entrenamientos y competiciones. "Son obras que se quedarán para después de la Copa del Rey porque en los pabellones carecen de horas disponibles para los clubs", dice Teresa González.

Así se lo ha transmitido el BBB (Badalona Baloncesto Base), la entidad que agrupa a los equipos de formación de la ciudad. "Ojalá tuviéramos disponibilidad para todos", lamenta González. Muchas entidades deportivas utilizan los patios de escuelas o, incluso, deben irse de la ciudad. "Cada vez hay más fichas federativas pero no se han incrementado las instalaciones porque no se ha realizado ninguna planificación", añade la concejala de deportes, que se ve obligada a hacer autocrítica. Incluso ha anunciado que se podrán crear nuevas instalaciones, aunque no ha dado ningún detalle.