Banco Santander anuncia 80.000 nuevas becas para la recta final del año

Reforzar los conocimientos de inglés, promover el talento emprendedor, profundizar en conocimientos digitales… Estos son algunas de las propuestas que ofrece Banco Santander para estudiar en estos últimos meses del año. La entidad concederá 80.000 nuevas becas en el segundo semestre a través de iniciativas desarrolladas en 11 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, EEUU, España, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay).



"La educación es la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad y avanzar hacia un nuevo modelo productivo, abierto, inclusivo y sostenible, basado en el conocimiento y en el talento", ha insistido en diversas ocasiones Ana Botín, presidenta del grupo financiero español. El Santander, que desde hace más de 25 años mantiene una firme apuesta por la educación superior, ha destinado a este objetivo más de 2.100 millones de euros y ha apoyado a más de 790.000 estudiantes, profesionales y proyectos emprendedores gracias a acuerdos con cerca de 1.000 universidades e instituciones de 15 países. Sólo en los últimos tres años ha concedido 388.000 becas con el objetivo de garantizar el acceso igualitario de oportunidades a todos los estudiantes, independientemente de la situación económica o familiar, así como fomentar la movilidad académica, impulsar la empleabilidad o el emprendimiento.



Entre los programas globales destacan las Becas Santander Skills | Upskill your Talent 2022, lanzadas junto a la escuela de negocios Esade, destinadas a ampliar competencias fundamentales para el desarrollo personal y profesional. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 7 de noviembre. Esta formación, 100% online, ofrece la posibilidad de seleccionar uno de los cuatro cursos disponibles: Liderazgo; Comunicación e Influencia; Personal Branding y Digital Soft Skills. La duración del programa es de cinco semanas y cuenta con 1.000 plazas disponibles.



Para el aprendizaje del inglés están las Becas Santander Language | English to Boost your Career 2022, en colaboración con la Universidad de Pensilvania, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Se ofrecen mil becas para potenciar el inglés profesional y progresar en las carreras profesionales en el actual mercado de trabajo global. La formación se hará a través de uno de estos tres cursos: English for Professional Development, English for Business and Entrepreneurship y English for STEM. El plazo para optar a estas becas el 15 de noviembre. Estos cursos tratan de afianzar habilidades lingüísticas a través de conferencias, lecturas, puntos de partida para el debate y pruebas de compresión que los estudiantes pueden completar de forma independiente. Además, las secciones guiadas incluyen videoconferencias simultáneas con docentes y compañeros, así como tareas de trabajo en equipo.



En el caso concreto de España, la entidad tiene abiertas hasta el 11 de noviembre las Becas Santander Estudios | Progreso 2022/2023. Este programa consta de 740 becas dotadas con 1.000 euros cada una para ayudar con los gastos a estudiantes de grado o máster matriculados en diferentes universidades españolas. Su objetivo es reconocer la excelencia e impulsar la inclusión educativa. Los candidatos deben contar con un buen expediente académico, que será ponderado por cada centro, además de otros criterios que cada institución académica podrá tener en cuenta, como haber sido beneficiario de una beca del MEFP o una ayuda económica de cualquier Comunidad Autónoma. En la web de Becas Santander, también hay programas destinados especialmente a estudiantes matriculados en universidades con las que el grupo tiene convenios en las distintas geografías donde está presente.



Además, a partir de noviembre se podrá optar a las Becas Santander Erasmus de movilidad europea, que reconocen cada año la excelencia de los estudiantes Erasmus+, además de promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para acceder a una experiencia de estudios internacional.



En el primer semestre de 2022, el foco de la formación estuvo puesto en el refuerzo de habilidades de liderazgo femenino o las capacidades de comunicación y negociación, de la mano de instituciones colaboradoras como London School of Economics and Political Science (LSE), la Universidad de Cambridge, British Council o Harvard Business Publishing Education. Blanca Sagastume, directora global adjunta de Santander Universidades, asegura que "nuestros programas e iniciativas de becas refuerzan nuestra apuesta por el aprendizaje continuo, o lifeling learning. Trabajamos siempre con universidades e instituciones educativas de gran prestigio internacional, que aportan toda su experiencia y saber hacer".



Una apuesta por el aprendizaje continuo

La meta común de todos los programas del banco, a los que se accede a través del portal www.becas-santander.com tanto en España como en el resto de los países, es el fomento del aprendizaje continuo (lifelong learning), a través de iniciativas abiertas a todos los perfiles y edades y centradas en aumentar las posibilidades de empleo. Se trata tanto de reforzar habilidades profesionales (upskilling) como de abordar el reciclaje profesional (reskilling). De hecho, la plataforma ha evolucionado para ajustarse a los cambios y las nuevas necesidades del mercado laboral, y ofrece mucho más que la recopilación de convocatorias de manera categorizada.



Aquí se pueden encontrar espacios como Learning room, el aula de formación de Banco Santander que permite acceder de forma gratuita a más de 10.000 contenidos (audiolibros, ebooks, revistas especializadas, podcasts, videos y cursos); o las Santander Learning Pills, un proyecto global de formación continua y abierta basado en píldoras formativas en formato de video impartidas por expertos internacionales que profundizan sobre temas de actualidad: entre ellos cómo las tecnologías disruptivas agitan y modelan la economía, la revolución que representa el análisis de datos y cómo se ha convertido en una ventaja competitiva para las organizaciones, qué se necesita para ser un buen líder o cómo aplicar la innovadora metodología agile en el día a día.



Otra de las secciones es un Blog con artículos indicados para estudiantes y profesionales que quieran tener a mano información sencilla y didáctica. También hay un lugar destinado a historias inspiradoras para seguir creciendo, donde personas que han disfrutado de las becas narran su experiencia.