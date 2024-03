Banco Santander continúa con paso firme en el camino hacia la equidad de género

En el camino hacia la plena igualdad entre hombres y mujeres se ha avanzado mucho, especialmente en el plano laboral. La sociedad ha cambiado y con ella la composición de los espacios de trabajo, porque la diversidad de perfiles se hace indispensable para cualquier entorno. Un avance que, en parte, ha sido posible gracias a la implicación de las empresas que tienen entre sus objetivos prioritarios alcanzar una igualdad real y efectiva.



En el caso de Banco Santander, la entidad ha conseguido posicionarse como una de las compañías que más esfuerzos dedica a esta materia. No en vano su apuesta le ha valido un año más estar presente entre las diez empresas líderes a nivel mundial del Índice de Igualdad de Género Bloomberg (BGEI). De hecho, en 2023, se situó como el banco con la puntuación más alta y la segunda de todas las empresas analizadas, concretamente 418 de 11 sectores de actividad distintos y con sede en 45 países diferentes.



Para ello, la entidad financiera trabaja para alcanzar objetivos tangibles como los incluidos en sus 10 Principios de Banca Responsable que persiguen eliminar cualquier brecha salarial entre sus empleados o incrementar la presencia de mujeres por encima del 35% en puestos de dirección hasta 2025. Un compromiso que se suma al ya adquirido que se materializa en un buen número de programas e iniciativas que buscan que la representación de las mujeres sea más equitativa en todos los niveles de responsabilidad y en todos los mercados en los que está presente, además de contribuir a la aceleración del progreso de la mujer en la sociedad. Entre ellos, Prospera en Brasil, Banca Women en Argentina, y Tuiio en México, programas que apoyan a miles de mujeres cada día.



Banco Santander y la equidad de género, en cifras

En Banco Santander la diversidad es una palanca estratégica. La entidad financiera asume el compromiso de tener un ambiente de trabajo inclusivo, en el que todos tengan las mismas oportunidades.



Dentro de los compromisos adquiridos por la entidad en esta materia para 2025, se encuentra elevar al menos al 40% la representación femenina en el consejo de administración; objetivo que ya ha alcanzado. Asimismo, Santander ha elevado el objetivo de mujeres en puestos de liderazgo para el 2025 del 30 al 35%, ya que a cierre de 2022 se encontraban ya en un 29,3%.



En cuestión de género, la entidad ha puesto en marcha distintos programas e iniciativas que persiguen eliminar cualquier diferencia salarial entre mujeres y hombres, impulsar la formación y desarrollo del talento femenino o incrementar la presencia de mujeres en las capas de la organización en las que están poco representadas.



Las acciones de comunicación y sensibilización son clave para que todo esto cale en la organización y poco a poco la cultura sea más inclusiva. Por ello, desde Banco Santander promueven iniciativas como la celebración anual de los días internacionales de la Mujer, del Orgullo y de las Personas con discapacidad.



Iniciativas impulsadas en materia de equidad de género

Además de todas las acciones que impulsa dentro de su organización, la entidad promueve todo tipo de iniciativas y programas enfocados a acelerar el progreso de la mujer en la sociedad, entre los que destacan:



_España Santander Reencuentra. Dirigido a dar una oportunidad a mujeres que decidieron poner en pausa su carrera profesional por motivos familiares y se enfrentan a todo tipo de obstáculos al intentar reconectar con el mercado laboral y demostrar su talento. En la primera edición participaron 100 mujeres, de entre 38 y 46 años, seleccionadas entre las más de 3.000 candidatas presentadas. En 2023 se lanzó la segunda edición del programa que, con una duración de 12 meses, ha contado con 25 participantes.



_UK. La entidad es firmante del código británico Investing in Women por el que se ha comprometido a promover el espíritu emprendedor entre las mujeres del Reino Unido. Además, continua impulsando un programa anual de tutoría para mujeres líderes empresariales, impulsado por Moving Ahead, con el que en los últimos cuatro años ha apoyado a más de 800 participantes.



_De mujer a mujer. Se trata de un programa de mentoring, desarrollado junto con la Fundación Integra, en el que, cada año, quince profesionales de Banco Santander acompañan durante seis meses a quince mujeres que han sufrido violencia de género para empoderarlas en su acceso al mundo laboral.



_Becas Santander Women | W50 Leadership – LSE. Programa internacional, en el que ya han participado más de 700 profesionales de todo el mundo, que tiene como objetivo principal la formación de alto rendimiento para 50 mujeres que ocupen puestos de alta dirección en empresas de cualquier sector y que estén buscando trabajar y pulir su propio estilo de liderazgo.

​

_Women in Tech. Englobado dentro del plan de contrataciones Be Tech! with Santander, busca promover el valor de la diversidad, la inclusión y la equidad en el sector de la tecnología e incentivar una mayor presencia de las mujeres en el mundo STEM. En enero, se lanzó el club privado Santander Digital Girls Club promovido por T&O, para acercar la tecnología a las familias de sus empleados. Su misión es que hijas, amigas y familiares exploren el mundo de la tecnología y el emprendimiento para que se conviertan en futuras líderes e innovadoras. 126 chicas, desde los 8 hasta los 18 años, están participando actualmente.