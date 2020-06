El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valladolid ha admitido las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Española de Abogados Cristianos y ha obligado a la Diputación de Valladolid a retirar la bandera LGTBI que ondea desde hace días en su fachada.

Según ha informado este lunes la asociación en un comunicado, Abogados Cristianos también ha presentado una querella por prevaricación contra el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, "por colgar en la fachada del edificio de la institución la bandera arcoíris en contra de lo que dictamina el Tribunal Supremo".

Por este motivo, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha pedido la dimisión del presidente de la Diputación y ha anunciado que en los tribunales pedirán su inhabilitación.

"Si no es capaz de cumplir una sentencia del Supremo, es que no está capacitado para ser presidente de una Diputación como la de Valladolid", ha asegurado Castellanos según el comunicado.

Asimismo, la presidenta de Abogados Cristianos ha recordado que "una sentencia reciente del Alto Tribunal prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos" y ha insistido en que "se trata del mismo caso que con las banderas independentistas".

Como ha recordado esta asociación, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo fija como doctrina que "no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".

La Diputación ya retiró la bandera

Según han informado a Efe fuentes de la Diputación, la bandera LGTBI ya fue retirada la noche de este domingo al finalizar el Día del Orgullo.

Asimismo, desde la corporación provincial han recordado que es una práctica habitual en la institución mostrar el apoyo a una causa mediante gestos como colocar una bandera en su balcón, que en el caso de la arcoíris ha permanecido una semana a la vista.

Ya el pasado lunes tanto Vox como Abogados Cristianos requirieron a la Diputación la retirada de la bandera por infringir la ley, por lo que Íscar solicitó un informe a los servicios jurídicos de la corporación, que dieron su visto bueno al entender que la insignia no iba a colocarse en un mástil junto a las banderas oficiales, sino apartada en un balcón de la fachada.