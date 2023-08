Barcelona pone en marcha el Plan Endreça

Alcanzar la excelencia del espacio público de la ciudad. Ese es el objetivo que persigue el Plan Endreça, un programa de mantenimiento y transversal con el que el Ajuntament de Barcelona busca reforzar y ampliar el mantenimiento del espacio público de la ciudad basándose en cuatro ejes clave: la corresponsabilidad, la convivencia, el uso eficiente de los recursos públicos y la orientación a los resultados, el impacto y la percepción.

Eliminación de pintadas y refuerzo de la limpieza

El Plan Endreça se desarrollará en tres fases que se llevarán a cabo entre ahora y abril de 2024. También se articulará en tres ámbitos de actuación prioritarios, el primero de ellos los servicios urbanos, que incluyen la limpieza de la ciudad y el mantenimiento del espacio público.

Así, por un lado, se priorizarán las actuaciones con gran impacto, como la eliminación de pintadas, que se trabajará conjuntamente con la Guardia Urbana para perseguir las acciones incívicas. Por el otro, en los barrios se reforzarán las brigadas de intervención rápida, formadas por 57 equipos y 94 personas. Así mismo, se prevé un refuerzo de 21 equipos y 37 personas en la limpieza de parques y de tres equipos y seis personas en la zona de las playas.

La limpieza de la zona de contenedores se reforzará a su vez con una ampliación de los operarios de hasta 21 personas, repartidas en 13 equipos, mientras que la limpieza de manchas en el pavimento se verá reforzada con agua freática y la llevarán a cabo 14 equipos y 18 personas. Además de aumentar los recursos y efectivos sobre el terreno, también se aumentará la tarea inspectora con hasta 1.800 inspecciones semanales con el fin de velar por el buen funcionamiento del servicio y cumplimiento de las obligaciones contractuales con todos los recursos disponibles.

Espacio verde y mantenimiento de la ciudad

A través del plan y todavía dentro del ámbito de servicios urbanos, se establecerá una nueva ordenación del verde urbano a través de 120 acciones que afectarán tanto al verde como al mobiliario y que realizarán las 752 personas que trabajan sobre el terreno en los parques y jardines de la ciudad.

También se prevé invertir en obras de mejora en 12 espacios verdes de la ciudad condal, a saber, el parque del Laberint d'Horta, el parque del Clot, los jardines de Elena Maseras, el parque de la Trinitat, los jardines de Can Fabra, de Mercè Rodoreda, de Cèsar Martinell y de Can Sentmenat, las granjas de Can Cadena y Can Mestres y el parque de la Ciutadella. Sin dejar todavía la gestión del verde urbano, se ha programado la limpieza manual de 44.558 alcorques, en especial en los barrios del Guinardó, Pedralbes y Horta, y la adecuación de 2.280 jardineras de los entornos escolares.

En el marco del Plan Endreça, durante los próximos cuatro años se prevé incrementar el gasto en mantenimiento integral del Plan de inversiones municipal. Así, de manera inmediata se desarrollarán medidas como la intervención en casi 23.000 m2 de calles para hacer reparaciones, pavimentación, revisión de juntas y colocación de mobiliario, especialmente en los entornos de las escuelas de la ciudad.

También se procederá a la rehabilitación estructural de la red local de alcantarillado, con la revisión de 2.465 metros lineales, lo que permitirá minimizar los olores y contribuir a la erradicación de plagas, y se definirá un plan de choque para combatir las nuevas plagas que se derivan de la sequía y los efectos del calor extremo, en el que, tras reforzarse, trabajará un equipo de 51 técnicos, los cuales controlarán 460 puntos situados en el alcantarillado, en zonas verdes y en mercados municipales.

Convivencia, civismo y seguridad

El segundo ámbito de actuación en el que pivota el Plan Endreça es en la convivencia. Lo primero que hará el consistorio barcelonés en ese sentido es desplegar una campaña informativa del plan tanto en exteriores como en medios escritos y radiofónicos y redes sociales que durará hasta el 27 de septiembre. También instalará pilares informativos en ubicaciones estratégicas de la ciudad con los mensajes en distintos idiomas para llegar a los turistas y los visitantes.



Sobre el terreno, se perseguirán especialmente aquellas conductas incívicas. Así, los 3.500 agentes de la Guardia Urbana priorizarán el cumplimiento de las ordenanzas municipales, el civismo y la convivencia y la seguridad. Este verano, la policía local ya ha incorporado 107 agentes más al día para garantizar la convivencia y el orden de la ciudad, en coordinación con los equipos de la Policía de Barrio.

El objetivo no es otro que potenciar la intervención preventiva desde la proximidad, el contacto directo con la ciudadanía y el buen conocimiento del territorio para evitar las conductas delictivas y los conflictos de convivencia.



El resto de cuerpos policiales de la ciudad trabajarán de forma coordinada, incluidos los 600 agentes de los Mossos d'Esquadra comprometidos por la Generalitat en el acuerdo de presupuestos de 2023, se nombrará a un/a comisionado/a de convivencia y la Oficina Municipal de la Convivencia se traslada al Área de Seguridad y Prevención.

Oras dos acciones para fomentar la convivencia ciudadana que contempla el plan es el aumento de las sanciones en el marco de la normativa vigente y el trabajo coordinado para garantizar el cobro, así como la intensificación de las campañas de inspección de los apartamentos turísticos, terrazas y locales de cannabis. En ese sentido, también se acentuarán las inspecciones en establecimientos comerciales para comprobar que respetan la prohibición de vender alcohol de 22.00 a 8.00 horas y de exponerlo en los escaparates.



El tercer ámbito en el que se centra el Plan Endreça es el territorio, mediante la atención de necesidades de la ciudadanía desde la proximidad y prestando atención a la salud y a la acción social.