Las ‘Becas Santander’ para orientar la carrera profesional hacia la sostenibilidad

La sostenibilidad es clave en el mundo empresarial actual, pues transforma a las organizaciones y las ofrece la posibilidad de encontrar oportunidades de negocio ligadas con los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). El Pacto Mundial de la ONU es claro: "Las empresas serán sostenibles o no serán. Es el momento de practicar una nueva manera de hacer negocios, por la que no solo se trata de hacer dinero. Todo parte de un sistema de valores y un enfoque de principios. Ayuda a proyectarse en el largo tiempo respetando a las personas y al entorno de las generaciones presentes y futuras".



En este contexto, la formación en materia de sostenibilidad es una pieza fundamental en el desarrollo profesional. Banco Santander, de la mano de Cambridge Judge Business School, ofrece las becas Santander Scholarships | Skills for the Green Transition 2023, diseñadas para aquellos que quieren ser parte activa de las iniciativas verdes en su lugar de trabajo, dentro de cualquier sector, o buscan redirigir su carrera laboral. Este programa permite obtener una visión global de los problemas y desafíos ambientales actuales, analizando casos prácticos y ejemplos reales de empresas líderes en ASG, y conseguir las competencias necesarias para idear soluciones y construir un futuro más sostenible.



Se trata de un curso online gratuito, con 1.000 plazas, que será impartido por destacados expertos a lo largo de seis semanas. No es necesario tener titulación universitaria ni ser cliente de Banco Santander, aunque es necesario tener un nivel suficiente en inglés, español o portugués para asistir al curso. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 20 de julio. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado de participación de la Cambridge Judge Business School Executive Education.



Durante el programa se estudiará el impacto de las iniciativas sostenibles en los mercados y las organizaciones, así como la forma en que las empresas están respondiendo a la presión medioambiental. También se adquirirán competencias prácticas, creando un plan de acción individual para que los participantes puedan involucrarse en las iniciativas sostenibles de su organización.



El programa se divide en varios módulos, que se publican semanalmente y se pueden ir completando al ritmo de cada participante, lo que permite un aprendizaje flexible y estructurado. También se realizarán algunas sesiones en directo con profesores de la escuela.



En la primera semana se impartirá el módulo de orientación, para que los estudiantes se familiaricen con la plataforma de aprendizaje, las lecturas previas y los objetivos del curso. En el segundo módulo se abordarán los grandes desafíos medioambientales y de sostenibilidad, con temas críticos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, las energías renovables y la transición energética, el capital natural, las finanzas verdes y el desarrollo urbano sostenible. La semana 3 se incidirá sobre el impacto de la sostenibilidad en los mercados y las organizaciones, analizando la forma en que estas cuestiones afectan a los negocios: cómo los mercados financieros están respondiendo a las presiones medioambientales y sociales, y la manera en que las empresas están incorporando los criterios ASG a su estrategia para compaginar rentabilidad y sostenibilidad. Además, se estudiarán las nuevas normativas y reglamentos.



El módulo ‘Liderando el cambio organizativo’ (semana 4) proporcionará las herramientas que ayudarán a los participantes a liderar el cambio en su organización y contribuirán a que se produzca la transición verde. Incluye temas como el pensamiento sistémico, la gestión del cambio y la ambidextría estratégica, y se analizarán diversos ejemplos reales que muestren tanto éxitos como fracasos. La transformación personal y competencias de liderazgo para la transición verde se tratarán en la quinta semana, en la que se desarrollarán prácticas de desarrollo personal que pueden marcar la diferencia en su desempeño. Los últimos días estarán dedicados a preparar los trabajos personales.



Así, al final del programa, los participantes tendrán una comprensión general de los problemas medioambientales y de sostenibilidad actuales, del impacto de estas cuestiones en los mercados y las organizaciones, de cómo sus organizaciones pueden tener que adaptarse y de cómo pueden desarrollarse a sí mismos y a las personas que los rodean para liderar la transición verde.



Esta formación forma parte del amplio abanico de convocatorias que ofrece Banco Santander en su web Becas Santander (www.becas-santander.com). Este espacio, además de recopilar todas las ayudas y convocatorias de cursos, reúne numerosos contenidos gratuitos para impulsar la formación, el aprendizaje continuo y mantener los conocimientos actualizados. El grupo financiero mantiene desde hace ya 26 años una apuesta pionera y consolidada por la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, que se ha convertido en una de sus señas de identidad Desde entonces, ha destinado más de 2.200 millones de euros y ha apoyado a más de un millón de estudiantes, profesionales y proyectos emprendedores a través de acuerdos con más de 1.300 universidades.



"Las sociedades que más invierten en educación crecen de manera sostenible, son más abiertas y diversas, crean mayores oportunidades para todos y afrontan mejor la solución de conflictos y los desafíos de futuro", señaló Ana Botín, presidenta de Banco Santander, durante su intervención en el V Encuentro Internacional de Rectores de Universia. La propia ejecutiva reforzó allí el compromiso de la entidad con la Universidad y anunció su intención de destinar otros 400 millones de euros a la educación entre 2023- 2026.