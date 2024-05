Borkum, el barco que llevaría armas a Israel, supera el estrecho de Gibraltar y el Gobierno dice que va a República Checa

El Borkum planea llegar al puerto de Cartagena en la noche de este miércoles. Varias organizaciones propalestinas han protestado en la localidad ante la posibilidad de que la embarcación, que carga supuestamente armamento, tenga como destino Ashhod, a 30 kilómetros de la Franja de Gaza. Sin embargo, el Gobierno afirma que su destino es la República Checa.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que el buque tiene toda la documentación en regla y la autorización de la Autoridad Portuaria para atracar en Escombreras (Cartagena). La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop) ha denunciado que el Borkum pretende transportar armas a Israel.

Fuentes de la cartera de Transportes han pedido no crear alarma social y niegan que el carguero atraque "en ningún caso" en Israel. Además, el ministro Óscar Puente ha negado de manera tajante que el Borkum se dirija a ninguna otra parte que República Checa, "a donde llegará tras ser descargada en Eslovenia". Por su parte, el Ministerio de Defensa ha añadido que el buque tiene todos los permisos en regla.

No obstante, Comisiones Obreras (CCOO) ha acreditado que el Borkum transporta armamento militar para Israel. En unas preguntas escritas dirigidas al Gobierno, el diputado de los Comunes Félix Alonso ha reclamado que, si se confirma esta información, se inmovilice la embarcación, tal y como establece el Tratado sobre Comercio de Armas de las Naciones Unidas.

El portavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, también ha registrado un escrito en el Congreso de los Diputados en el que solicita información sobre la documentación y el listado del contenido de la carga del buque que, según señala, atracó en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria el pasado día 12 antes de emprender rumbo hacia Cartagena.

Desde Podemos han exigido al Gobierno que aclare el contenido del Borkum y parar su movilización en caso de que transporte armas para Israel. "Nuestro país no puede ser responsables de un genocidio", ha declarado Irene Montero ante los medios.

Irene Montero: "Nuestro país no puede ser responsables de un genocidio"

Además, la exministra de Igualdad y actual candidata a las elecciones europeas ha remarcado que el Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU prohíbe las transferencias de armamento cuando estas puedan "ser usadas para un genocidio".

La líder de la formación, Ione Belarra, ha escrito una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que detenga el carguero. En el escrito, ha recordado que la legislación española prohíbe comerciar con armas que se van a utilizar en un genocidio.



De acuerdo con la documentación que ha obtenido Rescop mediante su campaña 'Fin al comercio de armas con Israel', el barco transporta 20 toneladas de motores de cohetes, 12,5 toneladas de cohetes con carga explosiva, 1.500 kilogramos de sustancias explosivas y 740 kilogramos de cargas propulsoras para cañón.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, también ha asegurado que el destino del Borkum es Eslovenia y no Israel, aunque ha matizado que la información que tiene "no es oficial". Además, ha pedido "prudencia" y ha recordado que la gestión de esta embarcación no es competencia autonómica, sino de Puertos del Estado y el Gobierno de España.