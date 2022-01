Este viernes la Ertzaintza rescató en el río Ibaizabal a su paso por la zona urbana de la localidad vizcaína de Galdakao, el cadáver de un menor de edad. Según ha informado Efe, las fuentes del departamento de seguridad investigan las circunstancias que podían haber provocado la muerte del joven.

Las sospechas de las personas de su entorno apuntan a que el menor se habría lanzado al río para escapar después de haber cometido un robo.

Fuentes de la Diputación de Vizcaya han indicado a Europa Press que el joven estaba en "guarda provisional" tras haber pasado por el centro de primera acogida -dirigido a personas menores extranjeras no acompañadas-, y haberle prestado "atención inmediata". No obstante, las mismas fuentes han aclarado que "no había tutela" sobre el joven por "ausencia de documentación o acreditación de minoría de edad".