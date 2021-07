La caída de Akamai afecta a miles de sitios web como BBVA, Fornite, AirBNB y Público

Un fallo masivo en los sistemas del proveedor mundial de servicios de internet Akamai ha dejado, desde la media tarde del jueves, miles de sitios web tocados, lentos o directamente sin servicio. El error, localizado en su servicio de resolución de dominios (DNS,) causó un efecto pernicioso en cadena que afectó a importantes páginas web. Se trata del enésimo ejemplo de lo peligroso que es para internet el oligopolio que controla sus tripas.

La incidencia en este servicio, causado al parecer por una actualización de software, ha dejado a muchos clientes de Akamai fuera de servicio durante periodos de entre 40 minutos y varias horas. Los servicios se reanudaron después de revertir la actualización, según una nota emitida por Akamai, y confirmó que la interrupción no se debió a un ciberataque. "Estamos revisando nuestro proceso de actualización de software para evitar futuras interrupciones".

De esta forma, se vieron afectadas plataformas de ventas online, de bancos y de videojuegos (HSBC, British Airways, PlayStation, FedEx y Airbnb, entre otros). El apagón dejó totalmente fuera de juego durante cerca de una hora a varias destacadas páginas web, entre ellas las de empresas como Delta Air Lines, FedEx, AT&T o McDonald's.

También medios de comunicación, como Público, se han visto afectados en su normal funcionamiento y, hasta el momento, persisten algunos problemas.

Se trata de la segunda vez en dos meses que se registra una interrupción generalizada de este tipo por un fallo en un servicio de la red de distribución (CDN).

En junio, una fallo en el proveedor de servicios web Fastly provocó la caída de miles de páginas web en todo el mundo, incluyendo importantes medios de comunicación como The New York Times, The Guardian o CNN.