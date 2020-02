Calidad del aire Los costes de la quema de combustibles fósiles: 4,5 millones de muertes y 2,9 billones de dólares al año

En España, la contaminación provoca 24.591 muertes prematuras que tienen un coste económico de más de 23.000 millones de dólares, según los datos de un informe de Greenpeace y Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).