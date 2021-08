Casado pide que se deje de verter al Mar Menor y advierte de que es el Estado quien tiene la competencia para ello

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho este lunes en Jumillla (Murcia) que el Gobierno cese los vertidos de nitratos al Mar Menor, porque es el que tiene las competencias para ello y no la comunidad autónoma, y ha lamentado que nadie del Ejecutivo ni ningún director general se ha puesto en contacto con esta región tras lo ocurrido con la aparición de peces muertos en la laguna.

Casado ha hecho estas declaraciones tras visitar, junto al presidente autonómico, Fernando López Miras, y el secretario general del partido, Teodoro García, la rambla del Albujón, donde departió con vecinos de la playa Bahía Bella, de quienes escuchó sus reivindicaciones de limpieza y del cese de vertidos.



"Nosotros lo apoyaremos", ha dicho, para después subrayar que en caso de que no lo haga, en cumplimiento del nuevo Estatuto de Autonomía de la Región, se pueden transferir esas competencias para que las infraestructuras "se hagan con fondos propios de la Comunidad, más no podemos hacer".

Los ciudadanos, ha dicho Casado en un contacto con los medios en Jumilla acompañado del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, exigen "soluciones; no es mucho pedir", tras lo que ha recordado que el Plan Vertidos 0 "ya estaba aprobado por el Consejo de Ministros el día después de la moción de censura por la que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno".

La solución, ha insistido Casado, es "evitar que se sigan vertiendo al Mar Menor unas aguas dulces cargadas de nitratos que no vienen de vertidos directos del sector agrícola prohibidos y precintados esos pozos desde hace tiempo en la Región, sino que muchas veces afloran por acuíferos a los que han llegado hace muchos años".

Casado ha aprovechado su visita a la Región para desplazarse a la rambla del Albujón, donde ha observado, según ha manifestado, "cómo se están vertiendo todos los días hasta 5.000 kilos de nitratos en el Mar Menor con un total de 30 millones de litros de agua diarios". La solución, ha destacado, es "evitar que a través de esa rambla se siga envenenando la laguna salada más importante de Europa".

Según Casado, su petición tiene un tono "propositivo", ya que, ha insistido, "el Gobierno regional no tiene competencias en cuencas hidrográficas ni en ramblas, ni tampoco para poder efectuar cualquier tipo de dragado del Mar Menor para permitir que esas aguas de balsa puedan salir al Mediterráneo". "Pedimos que se solucione ya y tiene que ser urgentemente", ha manifestado el líder del PP nacional, quien advierte que "estamos hartos de que los españoles vean de quién es la competencia, de qué dice el alcalde, la región o el Estado, da igual, la solución es evitar que se sigan vertiendo al Mar Menor unas aguas dulces cargadas de nitratos".

Ha recordado, al hilo, que hace unos meses, en una reunión con comisarios europeos pertenecientes al PP en la cumbre bilateral habló del Mar Menor, donde comentó que "un patrimonio medioambiental tan importante para España y Europa tiene que contar con ayudas europeas, pero para evitar que se siga vertiendo de la rambla del Albujón no harían falta fondos europeos", ha remarcado. Por ello, ha pedido honestidad en esta cuestión por parte de todos los partidos, ya que "esto le corresponde a quien tiene las competencias y vamos a hacerlo ahora y si no hay ninguna explicación de por qué no se hace empezaremos a pensar que se ha decidido abandonar a la Región".

Por su parte, el presidente murciano, sobre la misiva enviada a Pedro Sánchez en la que solicita que este martes el Consejo de Ministros estudie la situación del Mar Menor, lamenta que no se sabe nada. Una carta en la que se pide también una reunión urgente, ha comentado Miras, quien reprueba no haber recibido respuesta alguna ni tampoco durante toda la semana por parte del Gobierno de la nación sobre lo que está ocurriendo en la laguna salada.

Para concluir, Casado espera que no haya otra DANA como la ocurrida hace dos años. "Estuve en Los Alcázares y no se ha hecho absolutamente nada de lo que pedíamos entonces", ha finalizado.

El trasvase acabará con Mar Menor

El presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, ha respondido este lunes al presidente del PP, Pablo Casado, y le ha dicho que el trasvase Tajo-Segura se ha "cargado" el medioambiente en el Tajo medio y "va camino" de ocurrir lo mismo en La Manga del Mar Menor.

En un tuit, García-Page se ha referido a las palabras en Jumilla (Murcia) de Casado, quien ha dicho que "la región de Murcia necesita agua, y necesita agua en base a la legislación que está aprobada" y que incluye los hectómetros "pactados y legislados" en torno al trasvase Tajo-Segura.

"Señor Casado: El Trasvase Tajo-Segura, después de 40 años, ya se ha cargado el medio ambiente en el Tajo medio. Ahora va camino de ocurrir lo mismo en La Manga del Mar Menor. Así, no", ha escrito el presidente de Castilla-La Mancha en su red social.

El presidente del PP también ha dicho "que llegue el agua a Levante, en especial a la Región de Murcia, es clave para el sector primario pero también para el sector turístico".