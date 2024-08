¿Qué se sabe del 'caso Daniel Sancho'?

Faltan solo unas horas para conocer la sentencia que recibirá Daniel Sancho, acusado de la muerte y el desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido el 2 de agosto de 2023. Han transcurrido 393 días desde el crimen en la isla de Koh Phangan y la justicia ya tiene su veredicto.

El Tribunal Provincial de Koh Samui finalizó el fallo la semana pasada y este jueves, a las 10.00 horas, se procederá a la lectura de la sentencia, que ha sido revisada por cinco jueces debido a la gravedad de la pena a la que se enfrenta el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo.

El acusado estará acompañado por sus padres y su equipo legal. Junto a ellos, Sancho conocerá su destino y lo que le espera en los próximos años. Los abogados han mostrado optimismo y esperanza, confiando en que la pena no supere los ocho años. La defensa se ha centrado en el juicio en argumentar que la muerte de Arrieta no fue premeditada, sino un accidente, y solo han admitido los cargos de desmembramiento y ocultación del cadáver.

Por su parte, la Fiscalía de Tailandia ha sostenido durante todo el proceso que el cocinero actuó con premeditación y que planeó el encuentro con Arrieta en Tailandia para acabar con su vida.

¿Quién es Daniel Sancho y por qué es conocido?

Daniel Sancho es un joven español que se dedicaba principalmente al mundo de la gastronomía antes de convertirse en una figura conocida a nivel internacional, acusado de asesinar y desmembrar a Edwin Arrieta, un reconocido cirujano colombiano.

Nacido en una familia de artistas, Daniel es hijo del actor español Rodolfo Sancho y nieto del también famoso actor Sancho Gracia. A pesar de estar rodeado de celebridades por su entorno familiar, Daniel había llevado una vida relativamente discreta hasta que se empezó a investigar el caso.

Antes de los sucesos que lo llevaron a la cárcel, Sancho era, ante los ojos del espacio público, un joven emprendedor que buscaba abrirse camino en el competitivo sector de la restauración. Su perfil en redes sociales mostraba a un hombre interesado en la cocina, el deporte y un estilo de vida activo.

A pesar de tener raíces en el mundo del espectáculo, Daniel Sancho había optado por un camino diferente, manteniendo un perfil bajo en comparación con la fama de su familia.

¿Quiénes son los padres de Daniel Sancho?

Los padres de Daniel Sancho son Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. El primero es un reconocido actor, famoso por su trabajo en series de televisión como El Ministerio del Tiempo, Isabel, y Mar de Plástico. Rodolfo Sancho proviene de una familia con una destacada trayectoria en el mundo de la actuación, ya que es hijo del también famoso actor Sancho Gracia.

Silvia Bronchalo, por su parte, es actriz y modelo. Aunque su carrera en la interpretación ha sido más discreta que la de Rodolfo Sancho, participó en algunas producciones cinematográficas y televisivas en los años 90 y principios de los 2000.

Cronología del crimen

Julio de 2023: Daniel Sancho viaja a Tailandia. Durante su estancia en la isla de Koh Phangan, se reúne con Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano con quien aparentemente mantenía una relación de amistad.

1 de agosto de 2023: Según las investigaciones, este es el día en el que se produce el asesinato de Edwin Arrieta. Las autoridades tailandesas afirman que Daniel Sancho habría asesinado a Arrieta en el hotel donde ambos se hospedaban, tras una discusión.

2 de agosto de 2023: Sancho se presenta en una comisaría de Koh Phangan para denunciar la desaparición de Arrieta, quien supuestamente no había regresado tras un paseo en moto. Sin embargo, su comportamiento levantó sospechas entre los agentes.

3 de agosto de 2023: La Policía encuentra restos humanos en un vertedero cercano, los cuales se identifican posteriormente como pertenecientes a Edwin Arrieta. Tras la aparición de estos restos, las autoridades deciden detenerlo como sospechoso principal del asesinato.

4 de agosto de 2023: Daniel Sancho confiesa a la Policía tailandesa que asesinó a Edwin Arrieta. En su declaración, Sancho admite haber desmembrado el cuerpo y distribuido las partes en distintos lugares de la isla.

5 de agosto de 2023: La Policía tailandesa presenta formalmente cargos contra Daniel Sancho por asesinato premeditado, ocultación y desmembramiento de un cadáver. Sancho es trasladado a prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación.

6-10 de agosto de 2023: Se realizan múltiples registros en el hotel donde ocurrieron los hechos y en otros lugares de Koh Phangan para recopilar más pruebas. Las autoridades tailandesas continúan reconstruyendo lo ocurrido y verificando la veracidad de la confesión de Sancho.

Finales de agosto de 2023: Comienza el proceso judicial contra Daniel Sancho en Tailandia. Durante las audiencias, se revelan detalles adicionales del crimen y se examinan pruebas presentadas por la Fiscalía.

Septiembre de 2023: El caso sigue atrayendo atención internacional. La familia de Sancho y su equipo legal trabajan en su defensa mientras esperan la sentencia definitiva del tribunal tailandés.

Hasta la fecha: Daniel Sancho continúa en prisión preventiva en Tailandia, a la espera de la resolución del juicio. La pena que podría enfrentar varía entre cadena perpetua y pena de muerte, dependiendo del veredicto final del tribunal. El caso sigue en curso y se espera que el proceso judicial se extienda en los próximos meses debido a su complejidad y las apelaciones que puedan surgir.

¿Qué pena podría caerle a Daniel Sancho?

Daniel Sancho podría enfrentarse a la pena de muerte o a cadena perpetua. Está acusado de asesinato premeditado, desmembramiento y ocultación de cadáver, delitos que en la legislación tailandesa son castigados con extrema severidad.

El resultado final del juicio dependerá de varios factores, como la solidez de las pruebas presentadas, las declaraciones de Sancho y su defensa, así como posibles negociaciones diplomáticas entre España y Tailandia. En algunos casos, si el acusado coopera plenamente con las autoridades y muestra arrepentimiento, las penas pueden ser conmutadas a cadena perpetua o a una condena más leve.

Además, aunque la pena de muerte sigue siendo una sentencia legal en Tailandia, varios factores legales, políticos y humanitarios pueden influir para que, en la práctica, no siempre se ejecute.

Conmutar la pena de muerte a cadena perpetua es un acto relativamente común en Tailandia, especialmente cuando el condenado muestra arrepentimiento o durante celebraciones nacionales y cumpleaños de miembros de la familia real.

Los condenados a muerte en Tailandia tienen derecho a apelar su sentencia ante tribunales superiores. Estos procesos de apelación pueden durar años, durante los cuales la ejecución no se lleva a cabo. También existe la posibilidad de solicitar un indulto real, que puede suspender indefinidamente la ejecución de la pena de muerte.

Y es que, aunque Tailandia no ha abolido oficialmente la pena de muerte, en la práctica, las ejecuciones han sido relativamente escasas en los últimos años. El último caso de ejecución en Tailandia fue en 2018, pero antes de eso, no había habido ejecuciones desde 2009. Esta tendencia refleja una moratoria de facto, donde, aunque la pena de muerte sigue existiendo en la legislación, no se aplica con regularidad.

Tailandia es consciente de las presiones y la opinión de la comunidad internacional respecto a los derechos humanos y la pena de muerte. En algunos casos, especialmente cuando el condenado es extranjero, se pueden considerar factores diplomáticos y las relaciones internacionales. Estos factores también pueden influir en la decisión de no llevar a cabo la ejecución.