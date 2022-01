Unos 3.000 profesores se encuentran de baja en la Comunidad de Madrid por ser positivo en covid, según ha estimado este lunes Comisiones Obreras. En el primer día de clase tras la vuelta de las vacaciones de Navidad, el sindicato calcula que entre el 4% y el 6% del personal docente de la región no ha podido acudir a su centro.

CCOO ha denunciado en un comunicado que el regreso a las clases está marcado, una vez más, por "la falta de previsión y la improvisación". Asimismo, ha criticado al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso por no haber "tomado ninguna medida ni para minimizar el impacto de la falta de personal ni para prevenir los contagios en el ámbito laboral".

"Las únicas medidas de las que pueden echar mano los centros educativos madrileños se reducen a abrir ventanas y a la ventilación cruzada", ha declarado la secretaria general de la Federación Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín. "Y en un día como hoy, no muy frío, ya se incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales porque se está trabajando a menos de 17 grados", ha continuado.

El sindicato, que ha alertado también de un número muy significativo de ausencia entre el alumnado, ha avisado de que la incidencia entre el profesorado y el resto de personal de los centros puede además incrementarse en los próximos días "de manera muy significativa al no haber reducido las ratios en las aulas y, por tanto, no poder mantenerse las distancias adecuadas". "Las direcciones de colegios e institutos se muestran intranquilas porque esta situación pueda agravarse dado que todavía no se ha alcanzado el pico de contagios", asegura el sindicato en su comunicado.

A los datos ofrecidos por CCOO, se añaden los dados por el PSOE de Madrid. Según el secretario general de la formación, Juan Lobato, más de 250.000 niños han acudido este lunes a las aulas sin tener profesor debido a la "mala gestión" del Gobierno regional. Los socialistas reclaman que se garantice el reparto de mascarillas y la disponibilidad de test para docentes y alumnos, además de un plan de choque para el suministro de la tercera dosis de la vacuna contra la covid para profesores y la vacunación de niños y niñas.

Por su parte, el consejero madrileño de Educación, Universidades y Ciencia, Enrique Ossorio, ha asegurado que la Comunidad de Madrid tiene previsto hacer el máximo esfuerzo posible para agilizar la sustitución de los profesores de baja afectados por docentes interinos. El número de contagios de profesores "puede ser un problema", ha declarado Ossorio a RNE.

Además, el consejero ha anunciado que, a diferencia de la medida propuesta por el Ministerio de Sanidad y asumida por otras comunidades autónomas de no confinar las aulas hasta que haya cinco casos positivos, Madrid va a actuar cuando coincidan tres alumnos contagiados: el colegio informará y será la Dirección General de Salud Pública la que estudie cada uno de los casos y decida si es necesario confinar ese aula, informa EFE.

No obstante, ante el número de bajas actual de profesores, CCOO ha reclamado la contratación inmediata de "más de 37.000 profesionales" y ha pedido agilizar las sustituciones para que los centros puedan asumir con garantías el trimestre. Asimismo, recuerda que, a pesar de los anuncios del Gobierno regional, se han relajado los criterios de confinamiento de grupos por casos y las cuarentenas sin acompañarlo de "protocolos adecuados que incluyan realización de pruebas y seguimiento del resto de alumnado y profesorado". Por supuesto, concluye Comisiones Obreras, también hay que acelerar la vacunación de los niños y las dosis de refuerzo de las plantillas de los centros.