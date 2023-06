El CERMI denuncia que las oposiciones de RTVE discriminan a las personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) denuncia los criterios "excluyentes, discriminatorios y capacitistas" que RTVE exige en las bases para el proceso de oposición en aquellas plazas dirigidas a personas con discapacidad.

CERMI ha solicitado a la dirección de RTVE, mediante una carta a la que ha tenido acceso Público, "la eliminación de los requisitos referidos a las capacidades funcionales" con las que deben contar las personas con discapacidad que se presenten a la oposición. Estos requerimientos aparecen reflejados en las bases específicas del concurso de empleo público convocado por RTVE.

En esta convocatoria se exige que los aspirantes al puesto de Información y Contenidos deben contar con "capacidad visual y ausencia de afecciones graves oftalmológicas; capacidad auditiva suficiente; bipedestración prolongada; capacidad de movimiento y desplazamiento, y capacidad psicomotriz fina para botones y teclas".

De esta forma, desde el CERMI consideran que "los requisitos de capacidad funcional que se exigen no se ajustan a la descripción de las funciones y responsabilidades". Por lo que se trataría de una convocatoria en sí misma discriminatoria, al no especificarse en ningún punto de la convocatoria la justificación a estos requerimientos.

La convocatoria solo ofrece un trato específico en relación a la realización del examen, en el que las personas con discapacidad contarán con adaptaciones y ajustes de tiempo o de medio. A lo que CERMI propone "establecer los ajustes razonables, los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan concurrir en condiciones de igualdad al resto de los opositores y, si superasen las pruebas selectivas, desempeñar la actividad".

Vulneración de acceso al empleo

Estas bases, según denuncia CERMI, podrían constituir una vulneración al acceso al empleo de las personas con discapacidad, al establecer "criterios o requisitos no contrastados y sin argumentación, vulnerando normativa en esta materia".

En el documento presentado, los representantes señalan que se estaría incumpliendo la normativa vigente sobre la materia, así como los artículos de la Constitución Española referentes a la igualdad de todos los españoles (art.14) y la obligación de los poderes públicos de prestar atención especializada a las personas con discapacidad (art. 49).

En el informe de valoración elaborado por la organización advierten que estos son motivos suficientes "para su anulación" ya que las bases del concurso "atentan contra los derechos de personas con discapacidad que legítimamente puedan querer concurrir a este proceso selectivo".



Una convocatoria envuelta en polémicas

La convocatoria de oposiciones de RTVE se ha visto envuelta en varias polémicas desde el momento de su publicación. Además de la denuncia del CERMI, hay que sumarle las críticas previas por parte de otros organismos.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid, reclamaron que en un 34% de la oferta, no se exigiera la titulación de Periodismo. Además, una plataforma de opositores y profesionales han presentado una demanda judicial contra las bases de la convocatoria al considerar que las bases de la convocatoria no ofrecen posibilidades reales a que profesiones que no han trabajado anteriormente en RTVE consigan una plaza en el medio.