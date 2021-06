La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy viernes chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Extremadura, meseta norte, área cantábrica, alto Ebro e interior de Galicia.

En el tercio oriental peninsular y en Balears habrá intervalos nubosos y ausencia de precipitaciones, mientras que en el resto de la Península se esperan cielos nubosos con chubascos y tormentas. Los episodios tormentosos serán localmente fuertes y con granizo en Extremadura, oeste y norte de la meseta norte, alto Ebro, sur del área cantábrica e interior de Galicia, y se desplazarán de sur a norte a lo largo del día, con apertura de claros en el oeste de Andalucía y el sur de Extremadura.

En el resto del área afectada por la inestabilidad, las tormentas se darán por la tarde, asociadas al calentamiento diurno y no tendrán tanta intensidad. En Canarias, nuboso en el norte de las islas con probables lluvias en las de mayor relieve. Probable calima en Balears. No se descarta algún banco de niebla matinal en el interior de Catalunya.

Las temperaturas máximas bajarán en el oeste peninsular, Melilla y Canarias, pero subirán en la mitad oriental. Las mínimas tenderán a bajar en todo el país, excepto en el litoral sureste peninsular. Vientos del norte o noreste en el cuadrante noroeste del país, con algún intervalo de intensidad fuerte en el oeste de Galicia. De componente oeste en el Estrecho y en el entorno de Alborán. Predominio de vientos del sur o sureste en el resto. Alisios en Canarias, con intervalos de intensidad fuerte en los canales entre islas.

Galicia

Nuboso o cubierto con chubascos acompañados de tormentas a partir de mediodía, que pueden ser localmente fuertes y con granizo en Orense y sur de Pontevedra. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en ligero descenso en Lugo y mitad este de Orense y con pocos cambios en el resto. Viento del noreste y norte, flojo en el extremo sur y con intervalos más intensos en el litoral occidental donde no se descartan algunas rachas muy fuertes durante las horas centrales de la jornada, amainando en el interior al final del día.

Asturias

Nuboso o cubierto con chubascos que a partir de mediodía irán acompañados de tormentas y con probabilidad de ser localmente fuertes y con granizo en el interior. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado en las máximas del tercio occidental. Viento flojo de componente norte, con predominio del norte y noreste, más intenso en el litoral occidental.

Cantabria

Nuboso o cubierto con lluvias, chubascos y tormentas generalizadas que podrán ser localmente fuertes y con granizo por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en ascenso. Viento flojo de norte y noreste.

Euskadi

Nuboso o cubierto con lluvias, chubascos y tormentas, especialmente por la tarde, que pueden ser localmente fuertes y con granizo. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, que puede ser notable en Álava. Viento flojo variable, predominando la componente norte durante las horas centrales del día.

Castilla y León

Nuboso o cubierto con chubascos acompañados de tormenta, que pueden ser localmente fuertes y con granizo, sobre todo en el norte y oeste. Temperaturas mínimas en descenso ligero o sin cambios y máximas en ascenso en el este y en descenso en el oeste. Vientos de componente este en el tercio norte y del sur en el resto.

Navarra

Nuboso con nubes medias y altas con tendencia a cubierto por la tarde con chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes y con granizo y que serán menos intensos en la Ribera. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en aumento, que podría ser notable en amplias zonas de la mitad sur. Viento flojo de sureste.

La Rioja

Nuboso o cubierto con chubascos acompañados de tormenta, que localmente pueden ser fuertes y con granizo. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero y máximas en ascenso. Vientos entre el sur y el este.

Aragón

Intervalos de nubes medias y altas con tendencia a nuboso con nubosidad de evolución diurna. Nubes bajas o bancos de niebla matinales en el valle del Ebro. A partir de la tarde, probables chubascos y tormentas en el tercio oeste, donde podrían llegar a ser locamente fuertes, y no se descartan de forma más dispersa y ocasional en el Pirineo. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, localmente notable. Viento del sur y sureste flojo.

Catalunya

Cielo con intervalos de nubes medias y altas. En zonas del litoral y en el tercio sur, intervalos de nubes bajas y brumas por la mañana. No se descarta algún chubasco disperso y ocasional por la tarde en el Pirineo occidental. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Viento variable flojo tendiendo a sureste.

Extremadura

Nuboso o cubierto con chubascos acompañados de tormenta, sobre todo en el norte donde pueden ser fuertes e ir con granizo. Temperaturas en descenso. Vientos del sur.

Madrid

Cielos nubosos con chubascos y tormentas que de madrugada únicamente se esperan en el extremo suroeste, extendiéndose por la mañana al resto de la comunidad de manera dispersa, excepto en la sierra donde serán más probables, frecuentes y sin descartar que por la tarde lleguen a ser localmente fuertes y vengan acompañados de granizo, y que serán menos probables en el sureste. Baja probabilidad de algún banco de niebla de madrugada en cotas altas de la sierra. Temperaturas con pocos cambios, predominando los descensos en las mínimas y los aumentos en las máximas, que serán algo más acusados en el tercio este. Viento flojo de sur y sureste, con intervalos más intensos por la tarde y rachas fuertes asociadas a las tormentas, que al final del día tenderá a oeste y suroeste.

Castilla-La Mancha

En el tercio oeste cielos nubosos con chubascos y tormentas en el noroeste de Toledo con probabilidad de ser localmente fuertes y con granizo, y menos probables y dispersos en el resto. Intervalos de nubes altas en el resto de la comunidad. A partir de las horas centrales del día se producirá un aumento de la nubosidad con nubes de evolución en toda la comunidad con chubascos y tormentas dispersos que serán más frecuentes e intensos nuevamente en el oeste de Toledo y, al final del día, en Cuenca y Guadalajara. Temperaturas mínimas con pocos cambios predominando los descensos. Máximas en aumento, notable en parameras de Molina, y exceptuando en el tercio oeste de la comunidad donde se mantendrán con pocos cambios e incluso descenderán en el noroeste de Toledo. Viento flojo variable tendiendo a componente sur a lo largo de la mañana, salvo en la mitad oriental de Cuenca y Albacete donde tenderá a este y sureste, con intervalos más intensos por la tarde y rachas fuertes asociadas a las tormentas.

País Valencià

Cielo con intervalos de nubes medias y altas. En el interior por la tarde, nubosidad de evolución sin descartar algún chubasco aislado y ocasional en el interior de Castellón y de Valencia. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ascenso en el interior y con pocos cambios o en ligero descenso en el litoral. Viento variable flojo tendiendo a este y sureste.

Murcia

Cielos con intervalos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región, donde no se descarta algún chubasco ocasional. Temperaturas sin cambios. Vientos variables flojos, tendiendo a este o sureste.

Balears

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios. Viento del suroeste en general flojo tendiendo a mediodía a este.

Andalucía

Cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales, más probables, intensos y frecuentes en el extremo occidental, donde pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes. En el litoral mediterráneo y el extremo oriental no se esperan precipitaciones hasta últimas horas del día. Temperaturas en descenso en el tercio occidental, en ascenso en el tercio oriental y con pocos cambios en el resto. Vientos de componente oeste. Poniente ocasionalmente fuerte en el Estrecho y el litoral almeriense.

Canarias

En Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas de mayor relieve, nuboso con precipitaciones débiles y ocasionales, en general, pudiendo ser más intensas y persistentes en medianías durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas en descenso de ligero a moderado, más acusado en zonas de cumbre. Viento del norte que girará a noreste, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste. Brisas en costas sur y suroeste.