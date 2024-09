Cientos de personas se reúnen en Las Ventas para pedir la abolición de la tauromaquia

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) ha congregado este sábado a cientos de manifestantes en la plaza de toros de Las Ventas en Madrid para solicitar la abolición de la tauromaquia, a la que califican como una práctica de "crueldad extrema" hacia los animales.



Entre el sonido de las batucadas y un mar de pañuelos verdes, distintivos de esta organización, los manifestantes han entonado cánticos como "esta plaza la vamos a cerrar", "no son maestros, son asesinos", "España antitaurina" y "no nos puede divertir ver a un animal sufrir". Además, portaron carteles con mensajes como "apaguemos el fuego de la tortura", "no es mi cultura" y "le clavan una espada y dices que es arte".



Al frente de la marcha, que ha rodeado la emblemática plaza de toros de Las Ventas, símbolo de la tauromaquia en Madrid y en toda España, los participantes han portado una gran pancarta con el lema "misión abolición".



La formación política, que carece de representación en el Congreso de los Diputados, ha estado recolectando firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve desde marzo, con el objetivo de derogar la ley que reconoce la tauromaquia como patrimonio cultural de España.



"Nuestros gobernantes la respaldan"

Hasta ahora, el proyecto ha recopilado aproximadamente 300.000 firmas de las 500.000 necesarias, según ha confirmado a EFE el presidente de Pacma, Javier Luna. Luna ha indicado que el propósito de la marcha es manifestar su "rechazo público" a la tauromaquia y hacer llegar este mensaje a la clase política.



El presidente de Pacma considera "complicado" lograr un consenso entre los partidos políticos con representación en el Congreso, especialmente con el PP y el PSOE, para abolir este festejo a través de una ley.



"Aunque la mayoría de la población española se opone a la tauromaquia, observamos que nuestros gobernantes la respaldan. Es algo totalmente absurdo, pero así es como operan los políticos en España", ha expresado con pesar.



Javier Luna: "En España, se celebran más de 18.000 festejos taurinos, incluidos eventos populares y corridas de toros"

"Pacma se opone a la tauromaquia por ser una práctica de crueldad extrema hacia los animales. En España, se celebran más de 18.000 festejos taurinos, incluidos eventos populares y corridas de toros. Vemos cómo los toros embolados son torturados en los encierros, y esto no puede permitirse en la actualidad. Necesitamos avanzar hacia una sociedad más cívica que valore más a los animales", concluyó.



También estuvo presente en la protesta la congresista colombiana Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico Colombia Puede, uno de los partidos que promovió la abolición de las corridas de toros en su país mediante una ley.



"Es una victoria para los animales y para la ciudadanía. Espero que el camino que hemos recorrido en Colombia sea también el que siga España y los demás países que aún deben evolucionar respecto a esta práctica sangrienta", ha comentado en declaraciones a la prensa.