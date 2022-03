Las claves del paro indefinido (que no huelga) en el transporte de mercancías

Este lunes ha comenzado el paro indefinido de transportistas convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional. La entidad, que asegura representar a las medianas y pequeñas empresas que suponen el 85% del sector, justifica la convocatoria por la "gravísima" situación del sector y unas condiciones laborales "inadmisibles", a lo que se suma el alza del precio de los combustibles, acentuada por la invasión rusa de Ucrania.

A continuación resumimos las claves de este paro:

¿Por qué no se puede llamar huelga?

El paro no se puede considerar huelga porque no han sido los trabajadores los que han convocado. Como recuerda CCOO, el paro es un llamamiento de una asociación a los trabajadores autónomos y pequeñas empresas para que dejen de trabajar. En una nota de prensa, el sindicato ha explicado que no tiene la cobertura de una huelga legal de trabajadores, por lo que si no hay comunicación expresa y por escrito de la empresa de no acudir al trabajo, hay que ir a trabajar y, si la hay, debe quedar claro que se trata de un permiso retribuido por cuenta de la empresa.

Si se acude porque no dan nada por escrito y no dan viajes, hay que poner la tarjeta del tacógrafo en disponibilidad. Pero por el contrario, si hay cese de actividad decidido por la empresa, el día se cobra y se cotiza y no hay que recuperarlo. Si no se presta servicio, se cobrará igualmente la retribución fija, no se pueden descontar días de la nómina y no se pueden dar esos días a cuenta de vacaciones, son días trabajados a todos los efectos, recuerda CCOO.

¿Qué reclaman los convocantes?

La Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional ha enviado una larga lista de reivindicaciones a los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Trabajo y Economía Social. Entre ellas, está la prohibición de la contratación de los servicios de transporte por debajo de los costes de explotación y la de la carga y descarga por parte de los conductores y autónomos que realicen la conducción de sus vehículos, con entrada en vigor de manera inmediata.

La entidad denuncia la "gravísima" situación de los transportistas, cuyas condiciones laborales son "inadmisibles" que sufren la inseguridad en las carreteras y la falta de vías de descanso. La plataforma destaca, además, que el panorama del sector se ha visto afectado con el aumento del precio de los combustibles derivado de la guerra en Ucrania.

¿Secundan el paro todas las patronales?

No. Varias organizaciones han decidido no secundar la convocatoria de la plataforma, sin representación en el órgano de diálogo del sector con la administración -el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC)-. Entre ellas, la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), con 65.000 empresas y 260.000 vehículos, el 80% de la flota española. La CETM pide alejarse de "oportunismos cortoplacistas" y asegura que "no es el momento" de secundar un paro de transportes, y menos aún si es indefinido y "sin objetivos claros", porque "solo servirá para desestabilizar aún más la complicada situación" tras la invasión de Ucrania por Rusia.

Vista de varios camiones aparcados en Irun (Gipuzkoa). — Javier Etxezarreta / EFE

Alerta de mensajes en redes

Tanto los representantes de los camioneros como el Gobierno han alertado sobre los mensajes en redes sociales que anuncian posibles desabastecimientos por el efecto del paro y llaman a la calma porque defienden que no se van a producir. Fuentes del Ministerio de Interior han asegurado a Efe que las fuerzas de seguridad dispondrán el operativo necesario para garantizar la normalidad en las carreteras.



¿Cómo afecta la subida de precios a los transportistas?

Patronales del sector como CETM, Fenadismer o Astic han exigido al Gobierno que actúe para paliar la descontrolada subida del precio de los combustibles. Desde finales de enero, el gasóleo ha subido un 30,4%, hasta los 1,80 euros por litro del pasado viernes, aunque en algunas gasolineras ya supera los dos euros por litro. Por ello, llenar el depósito de un camión internacional, que suele tener capacidad para 1.500 litros, cuesta ahora 2.700 euros, frente a 2.070 de finales de enero, y podría superar los 3.000 euros en los próximos días de continuar la más que previsible escalada de los precios. Los transportistas disponen de una herramienta para solventar las variaciones normales de los precios de los carburantes, como es la cláusula de revisión obligatoria del precio del transporte en función del coste del combustible. Esta cláusula está recogida en un real decreto ley publicado en el BOE el pasado 2 de marzo, que a su vez plasma los acuerdos entre el Gobierno y los transportistas en diciembre pasado, que evitaron un paro patronal justo antes de Navidad.

¿Cómo marchan las conversaciones con el Gobierno?

El CNTC espera reunirse en los próximos días con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. El Gobierno ha anunciado que valorará la posible priorización de alguna de las medidas del citado real decreto-ley como la del establecimiento de una revisión obligatoria del precio del transporte cuando varíe el coste del combustible. Por su parte, la plataforma convocante de las movilizaciones sostiene que "se sigue estando en la misma problemática desde el sector de base" y que la administración "sigue negociando con los cargadores (que son los integrantes del CNTC), en vez de atender las llamadas de socorro de los auténticos protagonistas del sector, que son los camioneros de a pie".