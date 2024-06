La Comunidad de Madrid sanciona a una residencia de mayores tras encontrar salchichas caducadas

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, de la que depende la gestión de las residencias de ancianos, ha impuesto una multa de 47.743,57 euros a la concesionaria de un centro de mayores al encontrar alimentos caducados o sin las condiciones de conservación adecuadas.

En concreto, se hallaron en una nevera varias salchichas Frankfurt y una barra de salchichón caducadas, así como fiambre, beicon, jamón york y jamón serrano sin fecha de apertura. También encontraron lonchas de queso abiertas con poco envoltorio. No obstante, según fuentes del centro, los residentes del centro no llegaron a consumir estos productos en malas condiciones puesto que fueron retirados previamente.

La denominada Residencia Mirasierra, ubicada en el distrito Fuencarral-El Pardo (Madrid), había sido inspeccionada por técnicos de la dirección general de Atención al Mayor y a la Dependencia el 22 de diciembre del año pasado en una visita de seguimiento del contrato de concesión de la empresa, OHL Servicios-Ingesan. Esta entidad ya fue multada hasta en dos ocasiones anteriores, una de ellas también por incumplir la atención sanitaria a los mayores, por lo que en su momento recibió una multa de 39.000 euros.



El contrato de gestión de OHL Servicios-Ingesan había sido renovado el pasado mes de abril tras imponerse a las otras tres ofertas presentadas, tal y como consta en el Portal de la Contratación Pública del Ejecutivo autonómico. Según fuentes de la Consejería, en la renovación de la concesión de la compañía "se ha cumplido con la Ley de Contratos".