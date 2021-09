La Policía brasileña investiga la violación en directo de la modelo Dayane Mello durante la emisión del reality A Fazenda 13, la versión brasileña de La granja de los famosos. El suceso ha escandalizado al país y ha puesto de nuevo en la picota este tipo de programas. El acusado de la violación, el cantante Nego do Borel, ha sido ya expulsado de la casa, mientras que la familia de la víctima ha denunciado los hechos en los juzgados.

Todo ocurrió en la madrugada del pasado sábado 25 de septiembre durante la emisión del reality. De hecho, fueron los propios telespectadores los primeros en denunciar los hechos a través de las redes sociales.En las imágenes que circulan por las redes sociales se puede ver que Dayane Mello presenta un estado de embriaguez tras la celebración de una fiesta en la casa. A la hora de acostarse, Nego Do Borel muestra la intención de compartir cama con Mello sin contar con su permiso pese a las advertencias del resto de concursantes de que no lo hiciera para evitar problemas.

Nego hizo oídos sordos: el cantante no solo durmió con ella sino, como se puede ver en las imágenes –de mala calidad, sin embargo– mantuvo sexo con su compañera de programa mientras estaba inconsciente.

La abogada de Mello ha denunciado que la dirección del programa ·ha cortado varias imágenes de la violación. "Se han escondido de la vista del público varias veces en que Dayane le dijo que se detuviera, que no podía y no quería. No mostraron los discursos repugnantes del participante diciendo que necesitaba concentración para que su órgano íntimo estuviera lo suficientemente rígido para realizar actos sexuales" afirma la representante legal de la modelo.

La cadena que emite A Fazenda 13, Record TV, ya ha anunciado que "los hechos están siendo debidamente investigados por un equipo multidisciplinario". Sin embargo, la familia de Dayane Mello acusa a la cadena televisiva de impedir cualquier contacto con Mello, quien de momento sigue en la casa aunque incomunicada con el exterior.

"Record nos impide tener contacto con Dayane, bajo amenazas de eliminarla del programa", asegura la familia en un comunicado en el que también se acusa a la cadena de exponer públicamente a Dayane a través de "una conversación con un psicólogo, que parecía más un interrogatorio", afirma el comunicado. "Se le negó el derecho, como víctima, a hablar con las autoridades y los abogados sobre lo sucedido, amenazando con la expulsión, en contra de todos los protocolos y cláusulas contractuales", añade la nota de la familia

En ese mismo comunicado, la familia justifica la permanencia de Dayane en el programa: "En este momento necesitamos el apoyo de la opinión pública, al fin y al cabo, Dayane tiene derecho a contar con un apoyo especializado para la comprensión real de lo sucedido sin, por tanto, correr el riesgo de ser expulsada del programa, como manifestó su voluntad de permanecer y seguir jugando por el premio, que puede ayudarla a ella y a su familia".

Este caso es muy similar al que aconteció hace dos años en la versión española de Gran Hermano, programa emitido por Telecinco, cuando Carlota Prado, una concursante del reality fue presuntamente agredida sexualmente por el entonces su pareja dentro de la casa televisiva. Aquello generó una polémica brutal que terminó con la retirada de la mayoría de los patrocinadores del programa y su cancelación tras casi 20 años en antena.