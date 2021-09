Homofobia Condenado a prisión por amenazar con revelar la homosexualidad de un joven que terminó suicidándose

El extorsionador contactó a través de una 'app' con la víctima, a la que extorsionó y pidió dinero. "Si no te hablo más me maté. No aguanto más", respondió el extorsionado, pese a lo cual el condenado "no cejó en sus amenazas", dice el tribunal.