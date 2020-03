El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, ha defendido que las iglesias permanezcan abiertas durante la crisis del coronavirus y pese al cierre de templos en Roma.

"Tener las iglesias abiertas, a menos que Sanidad diga lo contrario, para que la gente pueda ir a rezar, sin aglomeraciones, me parece una medida de cierta esperanza", ha asegurado Omella en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus.

En este sentido, el presidente de la CEE ha recordado que "Dios ha tenido su parte en las grandes epidemias" y ha añadido que, "por una parte, a Dios rogando y con el mazo dando, porque hay que aplicar las reglas de la prudencia, pero, por otra, dejar que el corazón pueda explayarse pidiendo a Dios ayuda".

El cardenal ha mostrado la voluntad de la Iglesia de colaborar en todo con el Ministerio de Sanidad en materia de prevención y ha recordado que las homilías pueden seguirse por televisión y radio. Ha indicado, no obstante, la posibilidad de celebrar misas reducidas "con todas la prudencias" en las que "se de la comunión en la mano y no en la boca y no darse la paz", pero ha defendido la necesidad de "ir abriéndose cada vez más a las indicaciones del Ministerio de Sanidad".

Somos muy dados a hacer cada uno lo que le de la gana, pero hay que seguir consejos y ser disciplinados", ha recomendado el cardenal, quien ha insistido en que "seguir las indicaciones porque son los técnicos quienes hablan".

En cuanto a la celebración de funerales o catequesis ha reconocido la necesidad de "regularlo mucho" para evitar que se "conviertan en un foco de contaminación". Ha recordado, no obstante, que la situación no es la misma en todas las regiones a la hora de adoptar medidas.

Sobre una posible suspensión de los actos religiosos de la Semana Santa, Omella se ha mostrado prudente. "Vamos a ir viendo; tenemos que ir respondiendo a cada momento, porque esto es un 'sinvivir' y cada media hora nos van diciendo nuevas indicaciones".

El presidente de los obispos se ha mostrado, en cualquier caso, partidario de "no acelerarse", ser "muy prudentes y no alarmar". "Vamos a ir todos al mismo ritmo, porque si no damos inseguridad y angustia, que no ese buena", ha añadido el cardenal.

Omella ha hecho mucho hincapié en el diálogo con el Ministerio de Sanidad, a disposición de quien ha puesto los hospitales gestionados por la Iglesia en caso de saturación de la sanidad pública. "Entre hospitales públicos y privados siempre ha habido acuerdos y en una epidemia todavía más", ha indicado.