Consejos para comprar una lavadora: guía definitiva

La elección de la lavadora adecuada es una decisión crucial en cualquier hogar. Con tantas opciones en el mercado, es fundamental comprender lo que necesitas antes de realizar una compra importante. En este artículo, te guiaremos a través de los aspectos esenciales a considerar al adquirir una lavadora. Desde el lugar de instalación hasta los tipos de lavadora, las características clave que debes buscar y recomendaciones sobre qué lavadora comprar, te proporcionaremos la información necesaria para tomar una decisión informada y garantizar el rendimiento óptimo de tu lavadora en tu hogar.



Lugar de instalación

El primer aspecto clave al elegir la ubicación de tu lavadora es considerar las conexiones necesarias en el lugar de instalación. Asegúrate de que esté cerca de los siguientes puntos:



Toma de red eléctrica: Necesitarás un enchufe cercano capaz de soportar al menos 1,500 W y preferiblemente con toma de tierra. Además, es aconsejable que el circuito del enchufe esté protegido por un interruptor en el cuadro eléctrico de tu hogar.

Grifo de entrada de agua: Las mangueras de las lavadoras no suelen ser muy largas, así que considera la distancia al grifo. Aunque algunas lavadoras tienen tomas de agua caliente y fría, generalmente es suficiente con tener una conexión de agua, ya que puedes cancelar la toma que no utilices.

Desagüe: Es esencial para vaciar el tambor después del lavado. Puede compartirse con el fregadero y otros aparatos si se usan las piezas adecuadas.

Además de estas conexiones, verifica que el suelo del lugar seleccionado sea resistente y esté nivelado para prevenir vibraciones no deseadas.



La elección de la ubicación de tu lavadora también depende de si la instalarás en el interior, como la cocina o un cuarto especial, o en el exterior, como una terraza o lavadero. En el interior, es crucial considerar el diseño para que la lavadora se integre sin interrumpir la vida familiar. Si el espacio es limitado, puedes adaptarla al estilo de la cocina o esconderla detrás de una puerta que simule un armario. Si la instalas al aire libre, asegúrate de protegerla de las inclemencias del tiempo y de que haya suficiente espacio para la instalación y la manipulación de la ropa.



Mide el espacio de tu lavadora

Una vez considerados los aspectos previos, es esencial medir cuidadosamente el espacio disponible. Los modelos de carga frontal generalmente requieren 60 cm de ancho, pero no olvides que necesitas espacio adicional para facilitar la instalación y permitir la apertura y cierre de la puerta sin obstrucciones. También es importante contemplar la profundidad, que tiende a ser similar al ancho. Si el espacio es reducido, los modelos de carga superior de 40 cm de ancho son una opción viable. Además de su compacidad, son más asequibles y brindan comodidad, ya que evitan la necesidad de agacharse durante su uso.



Tipos de lavadora

Existen tres tipos principales de lavadoras, y la elección entre estas depende de varios factores, incluido el espacio disponible y las preferencias personales.



Lavadoras de carga frontal: Estas son las más populares en el mercado. Tienen una puerta frontal por la que debes introducir la ropa, lo que puede requerir agacharse. Son conocidas por su eficiencia y versatilidad en cuanto a funciones y programas de lavado. Hay dos tipos principales:



Independientes: Con dimensiones aproximadas de 60 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 80-85 cm de altura. Están diseñadas para instalarse en cualquier lugar con acceso a un grifo y desagüe, como el baño o el tendedero. Algunas se instalan debajo de encimeras de cocina.



Integrables: Suelen ser ligeramente más compactas y se pueden encajar en el mobiliario de cocina, algunas incluso se ocultan detrás de una puerta a juego con los muebles de la cocina.

Fondo reducido: Ideales para espacios más limitados y suelen estar entre 45 y 52 cm.



Lavadoras de carga superior: Estas lavadoras cuentan con una abertura en la parte superior, y el tambor está colocado de lado. Tienen aproximadamente 45 cm de ancho y son más altas, alrededor de 90 cm. Son ideales cuando el espacio es limitado y no puedes instalar una carga frontal. Además, son útiles si tienes dificultades para agacharte, aunque es importante comprobar si puedes alcanzar el fondo del tambor cómodamente antes de elegirlas.



Lava-secadoras: Estos electrodomésticos combinan las funciones de lavado y secado en un solo aparato, lo que los hace ideales para hogares con espacio limitado y sin posibilidad de secar la ropa al aire libre. Sus dimensiones son similares a las de las lavadoras de carga frontal, pero algunas tienen una capacidad de secado menor que la de lavado, lo que puede requerir retirar parte de la colada después del lavado.



La elección del tipo de lavadora depende de tus necesidades específicas, incluyendo el espacio disponible y tus preferencias personales. Cada tipo tiene sus propias ventajas, por lo que es esencial evaluar cuidadosamente cuál se adapta mejor a tu situación.



Características a tener en cuenta al comprar una lavadora

La elección de la lavadora ideal va más allá de un simple electrodoméstico, es un ajuste personalizado a tu estilo de vida. Para tomar la decisión correcta, debes considerar estas características clave:



Programas de lavado: La variedad de programas disponibles en las lavadoras puede afectar significativamente su precio, pero no todos son igualmente útiles. Para una mayor eficiencia en el consumo de energía y agua, se recomienda el programa ECO o Energy Saver. También es beneficioso tener la opción de lavado en frío y programas de lavado cortos, ya que estos se adaptan mejor a la mayoría de las necesidades diarias.



Niveles de ruido: Las lavadoras modernas han logrado reducir significativamente el ruido, especialmente durante el centrifugado. Esto es importante si deseas evitar molestar a los vecinos, especialmente por la noche o si tienes niños pequeños en casa. Buscar una lavadora con un nivel de ruido por debajo de 65 dB es una buena idea para garantizar tranquilidad.



Capacidad de carga: La elección de la capacidad de carga debe basarse en el número de personas en tu hogar y tus hábitos de lavado. Por ejemplo:

1-2 personas con menos de 4 cargas por semana: 5-6 kg.

3-4 personas con alrededor de 4-5 lavados semanales: 7-8 kg.

4 personas o más con más de 6 lavados semanales: 9 kg o más.



Velocidad de centrifugado: La velocidad de centrifugado se mide en revoluciones por minuto (rpm). Una mayor velocidad de centrifugado deja la ropa más seca, pero no necesariamente más limpia. Se recomienda un mínimo de 600 rpm, aunque muchas lavadoras superan las 1,000 rpm. Si realizas muchas coladas en un entorno frío o húmedo, una velocidad de 1,600 rpm puede ser útil, pero no es esencial si no la necesitas, ya que consumirá más energía.



Lavadoras Inteligentes: Algunas lavadoras incorporan tecnología inteligente y conectividad, lo que puede facilitar su uso. Estas características pueden incluir la capacidad de ajustar programas, el uso de detergente o la temperatura. Algunas lavadoras ofrecen incluso conexión WiFi y control a través de una aplicación móvil. Sin embargo, ten en cuenta que estas funciones suelen elevar el precio, por lo que debes considerar si son imprescindibles.



Eficiencia energética: La eficiencia energética es crucial para el ahorro de energía y agua, así como para la sostenibilidad ambiental. Las lavadoras cuentan con una clasificación energética que se basa en el consumo de energía anual y en cada programa. Las etiquetas energéticas ahora se dividen en siete clases, desde A hasta G, con A siendo la más eficiente. Estas etiquetas proporcionan información sobre el consumo de energía, duración del ciclo de lavado, consumo de agua y ruido durante el centrifugado. Elegir una lavadora eficiente no solo es ecológico, sino también económico a largo plazo.



Considerar estos factores te ayudará a tomar una decisión informada al comprar una lavadora que se adapte a tus necesidades y preferencias, además de contribuir al ahorro de recursos y a una mayor comodidad en tu hogar.



¿Qué lavadora comprar este 2023?

La de mayor eficiencia energética - Lavadora Samsung Estándar Clasificación Energética A Serie 50 9 kg​



Lavadora. — Samsung

La Lavadora Samsung Estándar, con una clasificación energética A, se destaca por su excepcional eficiencia y rendimiento. Su motor, impulsado por imanes en lugar de escobillas, reduce la fricción, lo que resulta en un menor consumo energético y ofrece una garantía de 20 años. La tecnología EcoBubble garantiza excelentes resultados incluso en agua fría, gracias a la generación de una capa de burbujas que penetra de manera efectiva en las prendas, protegiéndolas de la fricción. Esta lavadora también ofrece programas de vapor que eliminan el 99.9% de alérgenos y bacterias, ideal para prendas que requieren un lavado más higiénico. Además, cuenta con características que mantienen la lavadora limpia, como el lavado de tambor y la cubeta StayClean, para evitar restos de detergente. El prelavado de burbujas garantiza una eliminación efectiva de las manchas. Con una capacidad de 9 kg y dimensiones compactas, es una opción eficiente y conveniente para el lavado de la ropa en el hogar.



La de mayor inteligencia y tecnología - Lavadora LG inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor, 10 kg



Lavadora. — LG

La Lavadora LG Inteligente AI Direct Drive, con capacidad de 10 kg, representa la cima de la inteligencia y tecnología en el hogar. Ofreciendo un ahorro energético de hasta un 10% más eficiente que la categoría A, este electrodoméstico viene respaldado por una garantía de 10 años en su motor. Su tecnología AI Direct Drive utiliza inteligencia artificial para detectar las características del tejido y la carga, reduciendo el desgaste de la ropa en un 18%. Además, el modo TurboWash360º permite lavar más rápido, ahorrando un 39% de electricidad y reduciendo el desgaste de la ropa. La función Vapor Steam elimina el 99.9% de virus, bacterias y manchas, mientras que los bateadores de acero inoxidable garantizan una mayor higiene y durabilidad. Esta lavadora es una opción eficiente y avanzada para el lavado de la ropa en el hogar, cuidando al máximo tus prendas.



Una alternativa más práctica - Lavadora Balay totalmente integrable



Lavadora. — Balay

La Lavadora Balay totalmente integrable combina funcionalidad y diseño para ofrecer una solución práctica en el lavado de ropa. Estas lavadoras se esconden discretamente detrás de la puerta de un mueble, logrando una cocina uniforme y elegante. Con funciones y programas de lavado equitativos a las lavadoras de libre instalación, estas lavadoras Balay se adaptan a tus necesidades para brindar un lavado excepcional. El motor ExtraSilencio garantiza un funcionamiento silencioso, ofreciendo hasta 10 años de garantía. Puedes elegir entre capacidades de 7 kg y 8 kg, según tus necesidades. La función Pausa+carga permite agregar prendas olvidadas en cualquier momento del ciclo. El control de desequilibrios de la carga y la indicación del tiempo restante hacen que la gestión del lavado sea más eficiente. Además, el tambor VarioSoft protege las prendas más delicadas y los paneles laterales antivibración garantizan una operación silenciosa. Esta lavadora Balay ofrece silencio, eficacia y comodidad en un diseño integrado y elegante.



La opción todo en uno - Lavadora Secadora Samsung WD80T634DBH/S3



Lavadora-Secadora. — MediaMarkt

La lavadora secadora Samsung WD80T634DBH/S3 se destaca como una opción inigualable en términos de relación calidad-precio en lavadoras secadoras. Esta lavasecadora inteligente con tecnología EcoBubble ofrece una experiencia excepcional de lavado y secado en un solo dispositivo. Sus características incluyen un auto dosificador que detecta la cantidad de ropa y nivel de suciedad para ajustar automáticamente el ciclo de lavado y la cantidad de detergente y agua. La función Speed Spray + Super Speed Wash acelera el lavado, mientras que la inteligencia artificial sugiere programas según tus hábitos y condiciones meteorológicas. La función Wi-Fi con SmartControl permite un control remoto a través de tu smartphone. La tecnología EcoBubble proporciona excelentes resultados en agua fría, y el programa de higiene con vapor elimina el 99.9% de alérgenos y bacterias. Además, el Motor Digital Inverter ofrece una eficiencia energética excepcional con 20 años de garantía, garantizando un rendimiento duradero y confiable.





En resumen, la elección de la lavadora adecuada va más allá de simplemente comprar un electrodoméstico. Es una decisión personalizada que debe tener en cuenta aspectos prácticos, preferencias de diseño, eficiencia energética y tecnología. Este artículo ofrece una guía completa, desde la ubicación ideal hasta la elección del tipo de lavadora, considerando programas de lavado, capacidad, niveles de ruido y otras características clave. Además, se presentan recomendaciones específicas, destacando lavadoras líderes en eficiencia y tecnología. Tomar decisiones informadas al comprar una lavadora no solo garantiza un rendimiento óptimo, sino que también contribuye al ahorro de recursos y a una mayor comodidad en el hogar.