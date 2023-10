La contaminación por ozono se dispara en España durante 2023

Como consecuencia de las intensas olas de calor de la primavera y el tercer verano más cálido desde 1961, Ecologistas en Acción (EA) ha asegurado este miércoles en la presentación de un informe estatal sobre contaminación por ozono que durante el año 2023 los niveles de polución se han disparado respecto a los dos años de la pandemia (2020 y 2021). Según la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), la contaminación en el aire causa cada año en torno a 2.500 muertes en España.

Miguel Ángel Ceballos, coordinador del estudio, incide en un año en que se mantienen los incumplimientos del objetivo legal para la protección de la salud en una quincena de zonas repartidas por siete comunidades autónomas. "Media docena de sentencias evidencian que el Gobierno y las Comunidades Autónomas carecen de planes eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva que reduzcan los elevados niveles del contaminante", admite.

Según el informe, el 96% de la población española ha estado expuesta este año a unos niveles insalubres de contaminación por ozono superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aumento del riesgo de enfermedades respiratorias

El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que afecta a más población y territorio en España, y el más estrechamente ligado al cambio climático. Por inhalación, este contaminante produce irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un aumento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y el empeoramiento de patologías cardiovasculares, con resultado de hospitalización o muerte.

Ceballos pone especial atención en los colectivos vulnerables como los niños, las mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias. "La contaminación por ozono se ha relacionado con los nacimientos prematuros", declara. Esta sustancia también provoca daños en la vegetación, los parques y montes y reduce la productividad de los cultivos.

El coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros.

Sin embargo, el coste humano no es el único que se ve afectado, la contaminación por ozono también supone un coste sanitario y laboral. Según el Banco Mundial, en 2013 se gastaron —sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales— 5.000 millones de euros para mantener estos ámbitos. Solo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos, como trigo y tomate, se estimaron en 800 millones de euros en el año 2000 en España.

Más contaminación en Asturies y el norte de Galicia

Durante 2023, las comunidades más afectadas por el ozono se reparten entre Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y la Comunidad de Madrid, habiendo aumentado en Asturies y el norte de Galicia. En cambio, los niveles de ozono se han reducido en el litoral mediterráneo (Illes Balears, Catalunya y País Valencià), el Valle del Ebro (Aragón, Navarra, La Rioja y Euskadi), el Noroeste peninsular (Castilla y León, Cantabria y Sur de Galicia) y Canarias.

Sin embargo, Ceballos señala en la presentación del estudio que el pasado martes se superó el umbral de alerta de contaminación por ozono en Puertollano (Ciudad Real). El coordinador denuncia que, a pesar de los elevados niveles de contaminación en el aire, 17 zonas —Andalucía, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Catalunya, País Valencià, Extremadura y la Comunidad de Madrid— han seguido incumpliendo el objetivo legal en el trienio 2021-2023.

Medidas inservibles en el Ayuntamiento de Madrid

El intenso tráfico urbano generado durante la primera quincena de agosto en la Comunidad de Madrid registró elevados niveles de ozono en la ciudad madrileña. EA denuncia la pasividad del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid ante la grave situación de polución.

En respuesta a estos datos, el Ayuntamiento de Madrid difundió, a través de sus páginas Web y desde la aplicación, avisos rutinarios sobre la calidad de aire. No obstante, la Confederación opina que, al no haberse transmitido los mensajes de alerta mediante otros medios como la radio, televisión y prensa, los resultados no son satisfactorios para proteger la salud de la población más afectada.

Un cartel anuncia la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Plaza Elíptica, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). — Ricardo Rubio / Europa Press

Carmen Duce, responsable de transporte de la organización ecologista, recuerda las señales que se colocaron en lugares de la ciudad madrileña como zonas de bajas emisiones. "Esos espacios ya estaban protegidos por lo que las emisiones ya eran bajas, ahora encima pasan coches eléctricos", cuenta.

A la Comunidad de Madrid se le suman los gobiernos de Aragón y Asturies. Ceballos afirma que ambas comunidades no han advertido a la población de los episodios de ozono de este verano. "La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema", opina el coordinador.

"Consideramos inaceptable que un año más sigamos sin Plan Nacional de Ozono, cuyo procedimiento se demora desde 2015"

La organización ecologista ha establecido seis sentencias judiciales que obligan a las comunidades a elaborar planes de mejora. "Consideramos inaceptable que un año más sigamos sin Plan Nacional de Ozono, cuyo procedimiento se demora desde 2015", declaran. EA pide a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que comprometa su aprobación en 2024.

Principales vías de actuación

Juan Bárcena, responsable de calidad del aire de EA, explica que la reducción de la contaminación del aire por ozono puede combatirse con la disminución de tráfico motorizado, la sustitución de los disolventes orgánicos por el agua, el ahorro y la eficiencia energética, el despliegue ordenado de las energías renovables, las Áreas de Control de Emisiones del Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, la reducción del tráfico aéreo, la penalización fiscal a los vehículos diésel y una moratoria para las macrogranjas.

Casi 500 estaciones de control de contaminación

El informe de EA—a través del análisis de los datos de casi 500 estaciones de control de la contaminación— ha hecho un balance de la incidencia del ozono durante 2023, una comparativa con la última década y las repercusiones sobre la salud de la población.

Ceballos explica que el ozono no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes emitidos por el transporte, las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva.

Además, el estudio de la organización ecologista ha evaluado la respuesta de las administraciones, así como las recientes acciones judiciales de EA para forzar la elaboración de los preceptivos planes de reducción del ozono.