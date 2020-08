La Plataforma del Voluntariado de España (PVE), el presidente del Consejo General de Colegios Médicos y la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, entre otros, han manifestado su rechazo a la convocatoria solidaria que ha hecho la Universidad Complutense de forma conjunta con la Comunidad de Madrid.

La Plataforma del Voluntariado de España ha mostrado su preocupación por las iniciativas que "promuevan la sustitución de puestos de trabajo por voluntariado" y recalca que las personas voluntarias "no son mano de obra gratuita" y que dejar en sus manos las tareas de rastreo de los casos de coronavirus va contra el espíritu de la ley, que diferencia claramente la solidaridad del trabajo remunerado.

Esta es una de las reacciones al llamamiento que hizo la Universidad Complutense de Madrid (UCM) este martes para que licenciados o graduados en Biología, Enfermería, Farmacia, Medicina, Psicología, Trabajo Social o Veterinaria participaran voluntariamente como rastreadores ante el aumento de casos y de contactos de coronavirus.

El colectivo PVE, que aglutina 79 organizaciones como Cruz Roja, Cáritas, CEAR, la Asociación Española contra el Cáncer, Aldeas Infantiles o Save The Children, entre otras, ha emitido un comunicado este jueves para recalcar que la tarea voluntaria "no debe sustituir jamás ningún puesto de trabajo". Y además establece que "la realización de actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir a las Administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios públicos a los que están obligadas por ley".

La plataforma ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las entidades, tanto públicas como privadas, para evitar este tipo de conductas. Y, además, la Facultad de Trabajo Social de la propia universidad también ha mostrado su rechazo a esta petición masiva y exige que se contraten trabajadores sociales en desempleo.

"Tirar de voluntariedad está bien cuando no hay solución"

El presidente del Consejo General de Colegios Médicos, Serafín Romero, cree que "tirar de voluntariedad" para el puesto de rastreador "está bien cuando no haya solución", pero existen otras salidas si se le da a esta figura la categoría que debe tener: hay personal sanitario para hacerlo y debe ser retribuido.

"Primero hay que tirar del personal sanitario, que ya está titulado, para cubrir el puesto de rastreador al que hay que dar cuerpo y categoría con una serie de requisitos. No puede ser algo espontáneo y sin ningún tipo de coordinación", ha argumentado.

Por su parte, la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid ha pedido explicaciones a la Consejería de Sanidad sobre esta iniciativa. Afirma en ese sentido que el artículo 13 de la ley madrileña de voluntariado indica que "el voluntario y las organizaciones de voluntariado no llevarán a cabo actividades que sean realizadas por el personal al servicio de las Administraciones Públicas".

"Siendo, como es, la labor de rastreo una actuación que incluye acceso a ficheros especialmente protegidos y, en tanto que en todas las demás comunidades autónomas la acción de las personas rastreadoras se formula con contratos laborales, el utilizar a personas voluntarias choca e incumple la letra y espíritu de la ley de voluntariado", que, además, señala "deberá prestarse principalmente en colaboración con entidades sin ánimo de lucro", añade la Coordinadora en un comunicado.

Asimismo, según explica el presidente de los médicos, tendría que haber un plan de personal con una cualificación suficiente para hacer ese seguimiento, a ser posible que ya esté dentro de la profesión, con carácter retribuido y temporal, que no sea a un nivel de voluntariado. "De voluntariado se tendría que tirar si no tuviéramos recursos", ha advertido Romero, quien ha recordado que los colegios de médicos ya pusieron en su día en marcha listados de voluntarios "en un número muy importante".

Más de 500 voluntarios en un solo día

Romero se ha manifestado también sobre el hecho de que la Dirección General de Salud Pública recibiera este miércoles, en un solo día, más de 500 currículum de distintas universidades para trabajar con la Consejería de Sanidad, tras el llamamiento de la Complutense.

Eso demuestra, según Romero, que la ciudadanía es "muy solidaria, que está dispuesta a echar una mano, pero a veces no sabe cómo y que esta sería una medida atractiva, la de colaborar en el seguimiento y el control de los casos y de sus contactos".

Es de agradecer -ha dicho- pero según su argumentación la mejor posibilidad sería que se les ofreciera este puesto a los grados de medicina, y que actualmente no tienen ninguna actividad profesional o estaban pendientes de examinarse para el MIR. "Estarían encantados de hacer esta tarea con una retribución que les ayudara", ha enfatizado.

"Ahora hay que apostar por la prevención y ahí hay que meter presupuesto, creo que esto no es factible con la voluntariedad", ha sentenciado Romero, quien no entiende por qué no se avanza en esta dirección y se deja como "solución estrella el voluntarismo". Por el bien de todos, según Romero, "ésta sería la mejor forma de inversión para poder contener esto, que hay que tomarse en serio".