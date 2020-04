Teletrabajo: ¿soportable o tedioso?, ¿paraíso o infierno?, ¿novedoso o rutinario?, ¿costumbre o caos?, ¿absorto o ¡anda, una mosca!? Quizás la facilidad o la dificultad a la hora de currar en casa sea una cuestión de hábito, aunque algunas personas que llevan haciéndolo desde hace tiempo, antes del coronavirus, reconocen que terminan quemados y echan en falta desempeñar su actividad en un entorno laboral con otra gente pululando a su alrededor. No es fácil, explican, prescindir de las pantuflas y rebuscar en el armario una opción al pijama o al chándal.

Dos voces explican cómo teletrajaban antes de la COVID-19 y los efectos del encierro total, pues currar en casa no significa que desconociesen que más allá de su escritorio hay vida exterior y, en ocasiones, hasta inteligente. Otras dos, que trabajaban en un despacho y en una oficina, relatan el cambio producido desde que deben quedarse en sus hogares, donde la producción y el rendimiento se han resentido debido a varias razones, si bien la fundamental es atender a sus hijos. Algo que también afecta a los teletrabajadores ocasionales, que disponían a su antojo del horario escolar para sacarle jugo a la jornada.

Pedro: "¿Ver a gente? Echo de menos hasta los atascos"

"Echo de menos hasta los atascos, así que imagínate". Pedro trabaja como abogado y su modo de trabajar ha cambiado por completo. No sólo añora a sus colegas de despacho y a los clientes, sino también la vida que discurre por el asfalto de su ciudad, incluso cuando se para, pero no con su vaciado. "Los plazos y actuaciones judiciales han quedado suspendidas, por lo que el trabajo que voy haciendo es el que tenía atrasado y pendiente. Además la empresa ha aprovechado para cambiar el programa informático, así que también tengo que amoldarme a esta nueva herramienta", añade el letrado.

Los juzgados, añade, están paralizados, al menos para él. "El motivo son los casos que llevo porque, evidentemente, la actividad judicial no puede quedar totalmente inmovilizada, pues siempre hay asuntos urgentes que necesitan de la Administración de Justicia", matiza Pedro, quien aprovecha para sacar adelante las tareas pendientes. "En cuanto termine, empezaré a repasar expedientes para actualizarlos si veo que hay que darles un impulso", se consuela este abogado, quien reconoce que la primera semana de encierro no resultó provechosa.

"Los resultados me provocaron cierta inquietud. Todo cambio precisa un tiempo de adaptación y creo haber conseguido un ritmo aceptable. Es más, siempre he sido un defensor del teletrabajo", asegura, no sin antes matizar en qué consistía para el antes del confinamiento. "Desde casa he trabajado solo a ratos, fuera de la jornada laboral. No creo que las circunstancias actuales sean idóneas para comparar el trabajo desde casa con el presencial en el despacho, porque entre otros motivos mi niño pequeño no está en la guardería, sino revoloteando a mi alrededor", comenta entre risas.

Pedro también se ha dado cuenta de lo enriquecedor que resulta para él trabajar codo con codo. "En mi caso, es necesario compartir los asuntos con los compañeros para enfocarlos mejor y adquirir conocimientos". Ahora, en cambio, aprende de su hijo y su hijo, aprende de él: "Hoy haremos pan juntos, aunque espero que no la líe mucho con la harina...". Al menos, no ha perdido el sentido del humor, pese a que los primeros días se le acumularon las tareas. Con el crío en casa, había que prestar atención no sólo a los códigos legislativos, sino también a alguien que antes no existía durante varias horas al día.

"Después de estas semanas de cuarentena, las aguas han vuelto a su cauce. Nos hemos organizado y todo fluye con relativa normalidad, pues lamentablemente seguimos sin salir de casa, compaginando la actividad profesional con las labores domésticas y la atención a mi familia", explica Pedro, cuya mujer espera otro hijo. "Ellos se levantan a las diez y yo casi cuatro horas antes para poder trabajar ininterrumpidamente hasta el mediodía, cuando toca echar una mano hasta la hora de comer. No perdono la siesta y luego le doy el relevo a mi mujer y juego con mi niño por la tarde, hasta que lo baño, le doy la cena y lo acuesto".

Dan las diez, Pedro se ha levantado hace unas quince o dieciséis horas y la jornada doméstico-laboral toca a su fin. "Entonces mi esposa y yo tiramos de manta y sofá para despedir el día". Qué menor premio que disfrutar de una película, se cuál sea el género. Como si trata de un abogado que vive en un país obligado a estar en cuarentena por un virus que cada día se cobra más vidas y se cierne sobre su familia. Ahora habría que encasillarla: ¿tragicomedia familiar costumbrista o filme de terror apocalíptico protagonizado por un monstruo invisible?

Roberto: "Hay mil trucos, pero planifica el trabajo con detalle"

Roberto Noguerol es socio de una pequeña empresa de comunicación y gestión de proyectos. Cotiza como autónomo, al igual que su compañero, quien vive a media hora de distancia si no se complica el tráfico, eses taponamientos que Pedro echa de menos. Ambos teletrabajan desde que comenzaron a volcarse en la producción de contenidos educativos y culturales, aunque también han editado revistas y otras publicaciones. Antes vivía en otro municipio en una casa con jardín, aunque el piso donde se ha instalado le resulta suficientemente espacioso, dado que vive con su pareja y no tienen hijos. "Ella está en el paro, la profesión actualmente más extendida en el Estado español", ironiza.

"El mayor desafío para mí es teletrabajar en un mundo donde sigue siendo algo muy extraño para la mayoría, pues el porcentaje de teletrabajadores sigue siendo reducido. Yo puedo optimizar al máximo mi organización personal, pero tengo que adaptarme a un sistema donde quien se adapta siempre es el teletrabajador", se lamenta Noguerol, pues cree que el cliente, el amigo y la familia no suelen entender sus circunstancias. "En todo caso, no es tan extremo como hace veinte años".

Para ilustrarlo, se remite a una anécdota de sus años de trabajo en Santiago, cuando trabajaba en un diario digital. "Tenía un casero que presumía de que cuando estaba emigrado en Brasil mataba cocodrilos con machete. Lo que de verdad le daba miedo, aseguraba, eran virus como el dengue. Hasta que un día me comentó alarmado que había oído en el telediario que había un virus de los computadores, preocupado por si me infectaría a mí, pues estaba a menudo trabajando con el ordenador en casa… Entonces éramos extraterrestres y ahora hemos avanzado".

Sin embargo, Roberto es convocado a reuniones a ciento cincuenta kilómetros de distancia que podrían resolverse por teléfono en un par de minutos. "Y, al revés, a veces lo que requiere ese encuentro se aplaza en infructuosas e interminables conversaciones telefónicas", se queja Roberto, cuya carga de trabajo no se ha reducido porque los encargos son anteriores al encierro provocado por el coronavirus.

"Estamos terminando proyectos que nos mantendrán ocupados durante unas semanas. El problema residen en que una parte de nuestro trabajo es establecer contactos personales, reuniones con gente y, sobre todo, una fundamental labor comercial que ahora no puede hacerse". O sea, que si ahora no puede vender sus proyectos a empresas e instituciones, es posible que dentro de un mes tenga que quedarse con los brazos cruzados y, claro, pagando la cuota de autónomos, afrontando los costes y no ingresando ni un euro.

Roberto cree que lleva mejor el confinamiento que los "teletrabajadores sobrevenidos", aunque eso no le genera ningún consuelo. "Me levanto a la misma hora de siempre y —prohibido trabajar en pijama— aplico las rutinas y estrategias habituales. Pero juro que no frecuentaba tanto mi balcón como ahora. Teletrabajes o no, los proyectos, como la vida, necesitan del contacto con las personas", deja claro este pequeño empresario, quien deja caer algunos consejos para los empleados forzados a trabajar desde casa.

"Hay mil trucos de gestión del tiempo que todos acumulamos al cabo de los años. Pero al final yo reduciría la clave a una cuestión: planifica tu trabajo con el mayor detalle que puedas. No empieces el día sin un plan claro de tareas y horas, que deberías tener desde el día anterior y que encaje en una planificación semanal o mensual. Si lo haces así vas a resolver mejor cualquier imprevisto que mueva tu cronograma. Eso impedirá que te devoren los grandes problemas de cualquier teletrabajador. O sea, distraerte y procrastinar.

Por ello, Roberto considera que "hay que hacer pedagogía sobre cómo puedes ayudar mejor a los demás desde tus telecircunstancias". Según él, quien lleva años currando desde su propia casa, "las piezas encajan mejor si todos conocemos las oportunidades y ventajas y construimos una confianza mutua, tanto el que pide como el que resuelve".