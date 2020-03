Marta tiene dos hijas y se sube por las paredes. La pequeña se llama Lola, pero si volviese a nacer la hubiese bautizado Torbellino. "No quiere salir a la calle, como la niña del vídeo, pero desde que se levanta a las ocho no para", explica su madre. A sus dos años y medio, va para artista de la canción ligera o para Bonnie, la compañera de correrías de Clyde. La mayor tiene ocho y, en comparación con su hermana, es un angelito. "Carmen lleva el encierro bastante bien, por su carácter tranquilo. Quien lo lleva peor soy yo, que me quiero tirar por la ventana, porque estoy desquiciada".

Ella teletrabaja en estos tiempos de coronavirus y su marido llega a casa por la noche. "O sea, pringo yo. ¿Qué me va a solucionar él si aparece a las nueve?", se pregunta retóricamente Marta, quien hace todo lo posible para despegar a la mayor de la televisión y a la pequeña de la tablet. "Hoy se pusieron a maquillar a la abuela y la pobre se fue más pintada que una puerta, con purpurina en las uñas y trencitas en el pelo. El abuelo antes se quedaba con ellas, pero ahora es mejor que permanezca en su casa, porque ya tiene una edad y es mejor que no corra riesgos saliendo a la calle".

Lola ha jugado por primera vez con plastilina en casa, aunque su pericia le hace sospechar a su madre que ya había practicado previamente, quizás en la guardería. Rita la Cantaora, Clyde Barrow o Louise Bourgeois, ya se verá. "La pequeña es una muy movida, aunque no se entera de que estamos confinados, por lo que en ese sentido no hay ningún problema. No me pide salir a la calle, sino el bebé Nenuco. O sea, grabaciones de niñas jugando con el muñeco y cosas así. Pero como es tan inquieta, cuando la dejas sola, empieza a pinchar en otros vídeos de críos hablando en chino o en ruso. Bueno, a lo mejor son de Eslovenia, pero hablan raro".

¿Qué hacer para que la pequeña esté quieta durante un minuto o no aprenda idiomas de forma autodidacta? "Pues meterla varias veces en la bañera para que se relaje y, así, olvidarse de la tablet. Ahora bien, como esto siga así, va a quedar traslúcida", ironiza Marta, quien de paso aprovecha para limpiarle los restos de la batalla. Una misión imposible: "Se pinta las uñas de las pies y las manos continuamente. Calculo que, a estas alturas, tendrá ya siete u ocho capas".

A riesgo de que le salgan branquias a la criatura y con los años se convierta en la protagonista de un remake de Waterworld, Marta se da por vencida: "Sé que va terminar la cuarentena muy enganchada a la tablet, pero no me da la vida para estar veinticuatro horas jugando con ella. A este paso, me van a admitir en el club de las malas madres".