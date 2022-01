El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España comprará 344.00 dosis de la pastilla antiviral desarrollada por Pfizer. Esta píldora se denomina Paxlovid y según la compañía tiene un 89% de efectividad contra el coronavirus.

De esta forma, si 2021 fue el año de las vacunas, este 2022 estará marcado por cómo los antivirales contribuirán a la lucha contra la pandemia mundial. Estos fármacos sirven sobre todo para evitar que el virus provoque síntomas graves y, por lo tanto, un aumento en la presión hospitalaria.

Estas píldoras han sido recomendadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para tratar a pacientes adultos con mayor riesgo de contraer la enfermedad y que su evolución sea negativa. Aun así, la EMA ha respaldado su uso en situaciones "de emergencia" y siempre bajo decisión individual de las autoridades de cada país, a la espera de una licencia oficial europea.

Qué es Paxlovid

Paxlovid es el antiviral que ha desarrollado la farmacéutica Pfizer. Es una píldora preparada para bloquear la enzima que el virus necesita para multiplicarse. El medicamento no evita el contagio ya que actúa una vez se ha producido la infección. Este fármaco ha sido probado en países como Reino Unido, donde se ha suministrado a pacientes mayores de 18 años con un alto riesgo de empeorar por la enfermedad.

Los ensayos clínicos llevados a cabo en más de 1.200 personas vulnerables y que fueron contagiadas muestran datos esperanzadores. De los usuarios que recibieron Paxlovid, solo el 0,8% acabaron hospitalizados. Mientras, de los individuos a los que se les proporcionó una pastilla placebo, el 7% acabó ingresado en un hospital.



Cómo se debe consumir

Este medicamento se suministra en forma de dos comprimidos separados. Por un lado, el ritonavir y, por otro, el activo PF-07321332. Se administran oralmente y han de tomarse juntos dos veces al día durante cinco días.

Como cualquier otro medicamento, puede provocar efectos secundarios. En este caso, los más habituales son la alteración del gusto (disgeusia), diarrea y vómitos, que pueden durar hasta un mes después de la última dosis administrada.

La EMA ha explicado que estos antivirales no se deben emplear con determinados medicamentos, ya que su acción puede provocar aumentos nocivos de sus niveles en sangre o, por el contrario, reducir la actividad de esta píldora. Tampoco deben consumirlos pacientes con insuficiencia renal o hepática grave, ni durante el embarazo, ni en personas que puedan quedar embarazadas.



El funcionamiento del fármaco

El Paxlovid está desarrollado bajo el el principio de la técnica de los anticuerpos monoclonales, que consiste en generar anticuerpos en ratones u otros animales que han sido expuestos al SARS-CoV-2 o a partes de este, y que les han ayudado a neutralizar el coronavirus. Los anticuerpos monoclonales no sirven para evitar contraer la covid-19, sino que están diseñados para personas que ya se han infectado y presenten un alto riesgo de acabar hospitalizadas.

Estos anticuerpos se pueden producir después a gran escala para evitar cuadros muy graves de la covid-19 en la población de mayor riesgo, tal y como ha destacado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ha detallado que serían una ayuda externa a las defensas producidas de forma natural por el sistema inmunitario humano.

Según el CSIC, estarían especialmente indicados para pacientes con obesidad, diabetes o personas mayores, y podrían resultar también especialmente útiles en personas inmunodeprimidas y que no tienen la capacidad de generar sus propios anticuerpos para neutralizar el SARS-CoV-2.

Pfizer, la farmacéutica responsable

Pfizer trabajó durante meses en distintos estudios clínicos. Las conclusiones tras los análisis revelan que el riesgo de hospitalización o muerte por la covid disminuye un 89% cuando la pastilla se administró en los tres días siguientes a la aparición de los primeros síntomas. El porcentaje tan solo se reduce un punto (88%) para aquellos pacientes que tomaron el fármaco en los cinco días posteriores a la aparición de síntomas.

El estudio se realizó en 2.246 adultos residentes todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos. A estas personas se les había diagnosticado covid-19 en los cinco días anteriores. Asimismo, presentaban alguna característica médica que les hacía ser pacientes de riesgo con probabilidades de desarrollar síntomas graves.

Con datos muy similares a los de Reino Unido, el 0,7% de los sujetos a los que se les había administrado el fármaco acabaron hospitalizados en los 28 días posteriores a su participación en el estudio. Ninguno de ellos murió. En cambio, entre aquellos pacientes que participaron en el estudio pero a los que no les fue suministrado Paxlovid (el grupo de control), el 6,5% fueron hospitalizados o fallecieron.

Cuándo llega a España

A pesar del anuncio del presidente, este fármaco no se podrá adquirir de cualquier forma en las farmacias españolas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha confirmado que el medicamento no está aprobado todavía y que la compañía no ha pedido tampoco su autorización condicional.

Es cierto que la EMA, que ya ha autorizado el uso de algunos tipos de anticuerpos monoclonales, ha defendido el uso del antiviral de Pfizer en casos de emergencia; sin embargo, todavía no ha autorizado su comercialización. Por el momento, la Agencia Europea del Medicamento está evaluando acreditar su uso. Hasta que no dé el visto bueno definitivo, que se prevé que sea en cuestión de días, no se podrá distribuir el medicamento.