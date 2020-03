La PAH de Guadalajara volverá a concentrarse la noche del 11 al 12 de marzo en la calle Ávila para intentar frenar el desahucio de Diego Herchhoren por cuarta vez. La Sociedad San Vicente de Paúl (SSVP), dueña actual del inmueble, defiende que la vivienda debe ser cedida a una familia sin recursos mientras el inquilino litiga en el Tribunal Supremo para que dirima sobre la propiedad ya que él considera que le pertenece basándose en que su abuela pagó todas las cuotas necesarias a la SSVP hasta completar la cuantía del coste de la propia vivienda.

Una historia que viene de largo ahora se ve agravada por la lucha entra las dos partes sobre quién tiene el derecho de concentrarse en el portal en cuestión. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la localidad alcarreña quieren evitar el alzamiento movilizando a la sociedad mientras que la SSVP llama a sus simpatizantes para acompañar a la comitiva judicial y exigir que las 96 viviendas que poseen en el barrio del Alamín sean aceptadas por la Junta de Castilla-La Mancha para que las gestionen desde la administración pública.

Catorce minutos es la distancia temporal que separan las dos solicitudes de concentración registradas ante la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara el 11 de febrero. La primera de ellas, registrada a las 7.54 horas por parte del presidente de la SSVP en Guadalajara, Ángel García; y la segunda, con una entrada registrada a las 8.08 horas, por parte del propio afectado, integrante a su vez de la PAH. Estaría todo en orden si los números de registro se correspondieran y fueran correlativos, pero no sucede así. El número que referencia el registro de la PAH es anterior al número que posee la comunicación que realizó la SSVP, en teoría unos minutos antes que ellos.



La PAH aprecia irregularidades en el registro

Herchhoren, abogado de profesión y afectado principal, se ha representado a sí mismo ante los recursos presentados y asegura que ha estado realizando algunas averiguaciones al respecto: “Todas las personas con las que he hablado del registro me han dicho que la hora y el número de registro debe ser correlativo”. Además, asegura que según su información “no es posible alterar el número de registro pero sí se puede modificar la hora ya que se establece manualmente, excepto en los casos en que la comunicación sea por vía telemática”.

De esta forma, la SSVP consiguió el permiso para la concentración el día del desahucio a las puertas del portal en cuestión frente al rechazo que sufrieron desde la PAH, una decisión que el colectivo antidesahucios decidió recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM). Los motivos alegados para interponer el recurso son tres: “No nos creemos que vaya a producirse tal concentración ya que no ha habido ninguna publicación de la misma en los canales públicos de la SSVP; en la resolución desfavorable no aparece el escrito registrado por la otra parte y en la sentencia aparecen argumentos relacionados con el anterior intento de desahucio que no se dan en la actualidad”, completa Herchhoren.

Ángel García, principal representante de la SSVP en Guadalajara, se defiende diciendo que él presentó el escrito pidiendo el permiso de concentración a la Subdelegación del Gobierno mediante correo electrónico y a través de un mensaje enviado a la misma hora que consta en el registro. Además, asegura desconocer por qué el número de registro no se correlaciona con las horas de entrada de los documentos. En cuanto a la publicación de la convocatoria, el integrante de la SSVP comenta que están utilizando únicamente sus canales internos o el boca a boca.



La información no llega a tiempo

Retrocediendo en el proceso judicial, la vista realizada antes de que el Tribunal dictara sentencia y posteriormente del recurso de la PAH aportó algo más de luz al caso, aunque llegó tarde para la asociación antidesahucios. Fue en ese momento cuando el Ministerio Fiscal entregó al jurado la petición de la SSVP de la concentración, que se transmitió a las partes entre las que no se encontraba personalmente el denunciante, Herchhoren, ya que en este tipo de trámites puede acudir un procurador en su representación.

Ahí es donde la PAH pudo apreciar que algo fallaba en los números de registro pero, finalmente, su escrito de alegaciones complementarias relatando el suceso y que envían a la Fiscalía no se tiene en cuenta en la sentencia final: “Esta decisión la toman amparándose en que las alegaciones planteadas deberíamos haberlas aportado durante la vista, algo que fue imposible porque no tuvimos conocimiento de las supuestas irregularidades hasta el momento de la propia vista”, comenta Gustavo Rioja, el portavoz de la PAH en Guadalajara.

Así pues, la motivación de la sentencia final excluye el caso de las irregularidades denunciadas por el colectivo antidesahucios y concluye que la SSVP tiene el permiso de concentración, algo que desde la PAH tachan de “inaceptable”. Estas son las palabras que García dedica a la PAH: “Si creen que el tribunal ha actuado mal, que hagan un recurso de casación y ya está”; un guante que recogen los activistas: “Tenemos la intención de recurrirlo al Tribunal Supremo, aunque habrá que esperar que acepten la denuncia y toda la demora que conlleva una sentencia definitiva”, agrega Rioja. El portavoz de la PAH no se atreve a señalar a ningún culpable, tal y como él dice, pero sí conjetura que esta cuestión se debe a que “la SSVP conoce quiénes están en la Subdelegación y en los poderes de Guadalajara y habrán pedido apoyo”.



La SSVP y sus concentraciones fantasma

En resumidas cuentas, la asociación integrada por católicos SSVP espera que unas 131 personas, tal y como consta en su petición de concentración, acudan la mañana del día 12 de marzo a apoyar el desahucio de Herchhoren, aunque así se refiere a esa cifra el propio García: “Puse 131 porque no pude poner 130 y media. Es una cifra al azar”. Cuestionado sobre cuál es su parecer sobre la repercusión de la convocatoria, declara que no sabría decir cuál es la tónica general pero “sí que van a acudir algunas personas porque están muy hartas de este caso”. De hecho, en el anterior intento de alzamiento de la vivienda, la SSVP también convocó una concentración con las mismas características a la que se acabó sumando un total de cero personas.

Por su parte, la PAH sigue a la ofensiva. Según dice Rioja, los activistas se concentrarán en la puerta del edificio desde la noche del día 11: “Aunque no tengamos el permiso para concentrarnos el derecho de expresión no es ilegal en este país, así que aunque ellos se concentren nosotros también estaremos en la puerta expresándonos”. Respecto a los potenciales altercados entre los dos grupos convocados, desde la PAH aseguran que solo estarán en la puerta señalando a los culpables de la situación. En cuanto a la previsión de la repercusión, calculan que unas dos o tres decenas de personas estarán en la vigilia pero que llegarán hasta los 120 activistas a partir de las 6 de la mañana.

“Yo sigo viendo el mismo clima que en otras ocasiones. Todo depende de si vienen los antidisturbios, pero no sabemos nada porque no tenemos ningún tipo de contacto con la policía”, comenta Rioja. García, por su parte, incide en que “la jueza del caso ha dicho que se tomen todas las medidas oportunas y si la policía lo considera las tomará; si no lo considera iremos a un quinto intento y si no a un sexto, pero al final Herchhoren saldrá”, finaliza el presidente de la SSVP con cierto tono de exasperación.